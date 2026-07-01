Colombia

Dua Lipa puso a ‘Cien años de soledad’ entre los 100 libros indispensables de su nueva biblioteca en Portugal

La artista incluyó la novela de Gabriel García Márquez en la selección central de su nuevo proyecto, junto a clásicos como ’1984′ y ‘El cuento de la criada’

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La famosa cantante confirmó la apertura de la Biblioteca Manifesto de Dua Lipa en la Librería Lello de Oporto, Portugal, una colección permanente que alberga 5.000 ejemplares, entre ellos ‘Cien años de soledad’ - crédito service95bookclub / Instagram

Dua Lipa inauguró su Biblioteca Manifesto en la ciudad de Oporto (Portugal) el sábado 27 de junio, un espacio permanente dentro de la Librería Lello que reúne 5.000 ejemplares de 100 títulos seleccionados por la cantante, entre ellos Cien años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

La propuesta de la artista está relacionada con la defensa de los libros censurados, cuestionados o incómodos en un momento en que la prohibición de lecturas sigue creciendo. Y es que en 2023 se intentó censurar más de 4.200 títulos en escuelas y bibliotecas públicas de Estados Unidos, y en 2024 se documentaron arrestos de escritores en más de 40 países por ideas publicadas o expresadas.

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La iniciativa parte de la idea de que retirar un libro es una forma de prohibición del desarrollo del pensamiento crítico: “La Biblioteca Manifiesto es un espacio dedicado a libros que desafían el poder, resisten la censura y amplifican las voces que otros buscan silenciar”, indica la cuenta de Instagram del proyecto.

La nueva biblioteca es la primera sede física de Service95 Book Club, la plataforma literaria que la artista creó en 2022 para compartir recomendaciones mensuales y conversar con autores.

El libro del colombiano está dentro de la selección, puesto que Dua Lipa y las demás personas que trabajan en el proyecto consideran que no se trata solo de reunir libros prohibidos, sino de escoger obras capaces de abrir discusiones sobre identidad, raza, género, poder y memoria. En esa selección aparecen también 1984, Fahrenheit 451, Un mundo feliz y El cuento de la criada.

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Dua Lipa
Dua Lipa se sintió atraída por la historia de varios de los integrantes de la familia Buendía - crédito service95 / Instagram

Los cuatro ejes centrales del proyecto

  • En la categoría de poder, la colección examina la legitimidad de las estructuras dominantes y la autoridad para definir la realidad.
  • En control, el foco está puesto en la vigilancia, la propaganda y la tecnología como mecanismos que modelan el comportamiento.
  • En voz, se recuperan perspectivas históricamente marginadas.
  • En memoria, los libros funcionan como resguardo frente al olvido en contextos de trauma, exilio o dictaduras.

Dua Lipa explicó en un comunicado que cuando fundó el club de lectura quería que se convirtiera en un hogar para los amantes de los libros: “Mi ambición era que se convirtiera en un hogar para escritores y lectores, dondequiera que estuvieran y fueran cuales fueran sus circunstancias”.

Dua Lipa
La cantante aseguró que Cien años de soledad la hizo reflexionar sobre el amor y la soledad, por lo que el texto tenía que estar en su biblioteca - crédito service95 / Instagram

Los responsables del proyecto aseguraron que esperan que más personas lean las obras, pues consideran que “retirar un libro de una estantería no es un acto intrascendente. Es una acción que define qué preguntas se pueden hacer, qué historias permanecen visibles y qué voces se siguen escuchando”.

Al incluir temas relacionados con los gobiernos de diferentes países, la nueva sede en Portugal intenta convertirse en un lugar de resguardo para el pensamiento crítico y para obras que han sido ocultadas.

Dua Lipa y su amor por los libros

La relación de la cantante con la literatura va más allá del club de lectura, pues el proyecto también está disponible en plataformas de streaming como pódcast, donde entrevista a escritores sobre sus textos.

Cuando anunció en junio de 2025 la llegada del programa a Spotify, la artista describió su gusto por la lectura de la siguiente manera: “Los libros no solo son algo que lees y después dejas a un lado. Son pasaportes, espejos, rutas de escape, mapas secretos para encontrarte a ti mismo o para perderte por completo. Este pódcast es un espacio para compartir no solo ese amor por las historias, sino el caos, la magia y el millón de formas en que los libros nos conectan”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para la famosa, leer conecta con otras realidades y crea espacios para un pensamiento crítico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El vínculo de la cantante con la literatura no termina con la apertura de la biblioteca, pues en octubre será una de las anfitrionas del London Literature Festival.

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