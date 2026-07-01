Leonel Álvarez criticó el nivel con el que llegó James Rodríguez al Mundial 2026: “Y yo fui quien lo puso a debutar”

En la imagen aparece Leonel Álvarez, ex director técnico de la Selección Colombia y James Rodríguez, actual capitán de la Tricolor - crédito AFP

Leonel Álvarez cree que James Rodríguez no llegó en muy buen nivel a la Copa del Mundo 2026. El exfutbolista profesional y actual director técnico fue el encargado de ponerlo a debutar en la Selección Colombia absoluta, después de que hiciera parte de la división menor sub-20, un 11 de octubre de 2011. El debut se registró ante Bolivia en las eliminatorias al Mundial de 2014, al que terminó clasificando Colombia. Álvarez argumentó que la razón principal por el actual capitán de la Tricolor no está en un nivel alto, es que ahora el fútbol es muy físico, y su ausencia de ritmo en los clubes hace que en este torneo esté por debajo de los jugadores que sí tuvieron continuidad.

El entrenador con pasado en equipos como el Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali, aseguró que confía en las cualidades de James Rodríguez, pero que le va a costar mucho: “Está bien rodeado y eso es lo importante. Pero debe tener claro que el fútbol de hoy exige que todos los jugadores estén por detrás de la línea del balón y contribuyan a la fase defensiva”, dijo en entrevista con Dímelo King.

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Leonel Álvarez develó detalles del debut de James Rodríguez con la selección Colombia - crédito Colprensa

Leonel Álvarez fue el director técnico del debut de James Rodríguez con la Selección Colombia

Leonel aseguró que James es consciente de su nivel actual, porque es autocrítico y lograr su trayectoria profesional sería imposible sin esa cualidad. “Sin embargo, en la Selección Colombia hay niveles muy altos. Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Dávinson Sánchez, son algunas de las grandes figuras con las que cuenta la Selección Colombia. James está bien rodeado, pero es importante que tengamos claro que ahora ninguno gana por nombre en el fútbol”, siguió diciendo Álvarez.

Álvarez aprovechó para recordar que él fue quien puso a debutar a James Rodríguez en la Selección Colombia absoluta: “Hernán Darío Gómez ya tenía pensado convocarlo a la selección de mayores, y fui yo quien lo puso a debutar. No nos salió mal, ahora ha disputado más de 100 partidos con la Tricolor y desde ahí me sorprendió”, siguió diciendo el entrenador en As Colombia.

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James Rodríguez ha sido capitán en los tres partidos que ha disputado la Selección Colombia en la actual Copa dle Mundo 2026 - crédito Paul Childs/Reuters

Los mundiales en los que participó Leonel Álvarez con la Selección Colombia

Leonel Álvarez habló sobre la experiencia que dejó su paso por los mundiales y la importancia de la preparación de la Selección Colombia antes de afrontar una cita orbital. “Yo tuve la oportunidad de haber jugado dos Mundiales, casi tres, porque no pude participar en México. Me pararon porque me enseñaron que había que trabajar en equipo, en grupo, y en ese momento no se estaban cumpliendo algunas cosas”, explicó Álvarez, quien hizo parte de los procesos mundialistas de Copa Mundial de Fútbol de 1990 y Copa Mundial de 1994, además de participar en la Eliminatoria rumbo a Copa Mundial de 1998.

El ex mediocampista resaltó que Colombia cuenta actualmente con futbolistas de gran nivel y considera que existe una generación con mucho talento para competir internacionalmente. “Tenemos extraordinarios jugadores individualmente, hay mucha riqueza. Veo un despertar de la Selección, veo niveles altos”, señaló.

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Leonel Álvarez como director técnico ha pasado por Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

Sin embargo, Álvarez también recordó que en el fútbol no se puede confiar únicamente en el favoritismo o en los nombres de los jugadores. Puso como ejemplo lo ocurrido antes del Mundial de Estados Unidos 1994, cuando Colombia llegó con una gran expectativa después de varios amistosos, pero tuvo tropiezos inesperados. “Nosotros fuimos a Estados Unidos con esa ilusión, pero antes jugamos en Villavicencio contra Bolivia y también creíamos que ganábamos de nombre. Ese partido lo perdimos injustamente, pero lo perdimos. No puedes tener una semana mala porque una semana mala son dos partidos”, afirmó.

James Rodríguez sigue siendo el capitán de la Selección Colombia en esta Copa del Mundo 2026. Desde que viste los colores de la Tricolor, recibe críticas por su juego, pero ha manifestado su amor por la camiseta y por seguir por mucho tiempo representando al país a nivel internacional.

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