Natalia Bedoya y los secretos de su espectáculo teatral, ‘Romance’: “Es más revolucionario hablar de amor que hablar de la guerra”

Natalia Bedoya estrenó “Romance” en 2026 y llevó el espectáculo a una residencia en el Teatro Libre de Chapinero, y al Teatro Santander de Bucaramanga - crédito @teatrosantanderbga/Instagram

La actriz y cantante Natalia Bedoya tiene un 2026 ocupado con motivo del estreno de su espectáculo Romance, que llevó a una temporada exitosa en el Teatro Libre de Chapinero y luego al Teatro Santander de Bucaramanga, el pasado 12 de junio. El show reúne boleros, jazz romántico, danza y poesía en un formato que creció de dos a ocho artistas en escena.

La propuesta nació, según explicó la cantante en una entrevista para Infobae Colombia, de una confluencia natural entre el repertorio y el público. “Estoy en la gran tarea de interpretar un repertorio que el público recibe muy bien, que es un momento en donde las canciones de amor, los boleros, el jazz, la música en vivo bien ejecutada genera en la gente una experiencia maravillosa, un encuentro con la música único, realmente muy especial”, afirmó.

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El punto de partida fue el encuentro con David Morris, guitarrista inglés al que Bedoya conoció a finales de 2025. “Mi idea inicial era que fuera en dueto, que fuéramos guitarra y voz y defender el repertorio solo guitarra y voz”, contó.

La ambición artística fue ampliando el elenco: se sumaron el bandoneonista Giovanni Parra, el trompetista cubano Orlando Barreda “Batanga” —con quien lleva 14 años de trabajo conjunto—, Néstor Vanegas en el bajo, Ricardo Cabrera en la guitarra acústica y Diego Rueda en la percusión.

Las coreografías de Gio Ravelo se integran a “Romance”, una producción de Estudio Cinco que Bedoya vinculó con su historia en la danza - crédito @teatrosantanderbga/Instagram

A los músicos se suman las coreografías del bailarín santandereano Gio Ravelo, con quien Bedoya comparte historia desde los tiempos del ballet de Sonia Osorio. “Para mí es uno de los más interesantes y talentosos de Colombia. Cada uno tiene su compañía profesional y ya estamos en este ejercicio de poner en escena juntos este espectáculo”, señaló. La producción corre a cargo de Estudio Cinco, que la artista describió como “el centro de artes más importante de Santander en este momento”.

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Sobre la motivación detrás del repertorio —que incluye títulos como Contigo aprendí, Bésame mucho, Historia de un amor, Misty, Summertime y Cry Me a River—, Bedoya ofreció una lectura que va más allá de lo musical.

“El bolero para mí es un reto interpretativo que llega en un momento donde creo profundamente en el amor y donde creo profundamente en el romance. Es más revolucionario hablar de amor que hablar de la guerra. Es más revolucionario hablar de quererse que de odiarse", planteó.

El espectáculo “Romance” reúne boleros, jazz romántico, danza y poesía en un formato que pasó de dos a ocho artistas en escena, durante su concepción - crédito @teatrosantanderbga/Instagram

La cantante vincula esa apuesta con una reflexión sobre el presente. “La distancia de la tecnología nos ha llevado a refugiarnos en los celulares a cada segundo y de repente mirarse a los ojos, acariciarse, darse un beso, hablar de amor, decirse algo bonito, cantarse algo bonito. Ya como que no hay tiempo ni interés. Es más, ya estamos a punto de olvidar cómo se hace”, dijo.

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La trayectoria de Bedoya abarca música, teatro musical y gestión cultural. Desde su aparición en el programa Popstars en 2002 hasta la fecha, la artista no ha dejado de producir de manera independiente a través de su propia empresa, Natalia Bedoya Producciones.

Natalia Bedoya afirmó que el bolero y el romance expresan una postura sobre el amor a partir de canciones como "Contigo aprendí", "Bésame mucho" e "Historia de un amor" - crédito @teatrosantanderbga/Instagram

“Comprendí que cuando tú amas la música de verdad, tienes que ser capaz de resistir lo que venga: el tiempo, el anonimato, la dificultad de poder ejercer el oficio, los cambios de la vida. Hay una sola cosa que nunca va a cambiar y es ese voto con el que yo me consagré al canto, al arte del canto”, afirmó.

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Sobre el escenario de la industria actual, fue directa: “He atravesado tres guerras, pero esta está brava, porque el tema de la IA vino muy rápido, muy fuerte, arrollando. De verdad que ahorita sí, el que no tenga talento yo no le veo futuro”.