Colombia

Natalia Bedoya y los secretos de su espectáculo teatral, ‘Romance’: “Es más revolucionario hablar de amor que hablar de la guerra”

Infobae Colombia conversó con la artista colombiana acerca de su más reciente show de bolero y jazz, que reivindica el romance frente a la hiperconectividad y el avance de la inteligencia artificial

Guardar
Google icon
Natalia Bedoya estrenó “Romance” en 2026 y llevó el espectáculo a una residencia en el Teatro Libre de Chapinero, y al Teatro Santander de Bucaramanga - crédito @teatrosantanderbga/Instagram
Natalia Bedoya estrenó “Romance” en 2026 y llevó el espectáculo a una residencia en el Teatro Libre de Chapinero, y al Teatro Santander de Bucaramanga - crédito @teatrosantanderbga/Instagram

La actriz y cantante Natalia Bedoya tiene un 2026 ocupado con motivo del estreno de su espectáculo Romance, que llevó a una temporada exitosa en el Teatro Libre de Chapinero y luego al Teatro Santander de Bucaramanga, el pasado 12 de junio. El show reúne boleros, jazz romántico, danza y poesía en un formato que creció de dos a ocho artistas en escena.

La propuesta nació, según explicó la cantante en una entrevista para Infobae Colombia, de una confluencia natural entre el repertorio y el público. “Estoy en la gran tarea de interpretar un repertorio que el público recibe muy bien, que es un momento en donde las canciones de amor, los boleros, el jazz, la música en vivo bien ejecutada genera en la gente una experiencia maravillosa, un encuentro con la música único, realmente muy especial”, afirmó.

PUBLICIDAD

El punto de partida fue el encuentro con David Morris, guitarrista inglés al que Bedoya conoció a finales de 2025. “Mi idea inicial era que fuera en dueto, que fuéramos guitarra y voz y defender el repertorio solo guitarra y voz”, contó.

La ambición artística fue ampliando el elenco: se sumaron el bandoneonista Giovanni Parra, el trompetista cubano Orlando Barreda “Batanga” —con quien lleva 14 años de trabajo conjunto—, Néstor Vanegas en el bajo, Ricardo Cabrera en la guitarra acústica y Diego Rueda en la percusión.

Las coreografías de Gio Ravelo se integran a “Romance”, una producción de Estudio Cinco que Bedoya vinculó con su historia en la danza - crédito @teatrosantanderbga/Instagram
Las coreografías de Gio Ravelo se integran a “Romance”, una producción de Estudio Cinco que Bedoya vinculó con su historia en la danza - crédito @teatrosantanderbga/Instagram

A los músicos se suman las coreografías del bailarín santandereano Gio Ravelo, con quien Bedoya comparte historia desde los tiempos del ballet de Sonia Osorio. “Para mí es uno de los más interesantes y talentosos de Colombia. Cada uno tiene su compañía profesional y ya estamos en este ejercicio de poner en escena juntos este espectáculo”, señaló. La producción corre a cargo de Estudio Cinco, que la artista describió como “el centro de artes más importante de Santander en este momento”.

PUBLICIDAD

Sobre la motivación detrás del repertorio —que incluye títulos como Contigo aprendí, Bésame mucho, Historia de un amor, Misty, Summertime y Cry Me a River—, Bedoya ofreció una lectura que va más allá de lo musical.

“El bolero para mí es un reto interpretativo que llega en un momento donde creo profundamente en el amor y donde creo profundamente en el romance. Es más revolucionario hablar de amor que hablar de la guerra. Es más revolucionario hablar de quererse que de odiarse", planteó.

El espectáculo “Romance” reúne boleros, jazz romántico, danza y poesía en un formato que pasó de dos a ocho artistas en escena, durante su concepción - crédito @teatrosantanderbga/Instagram
El espectáculo “Romance” reúne boleros, jazz romántico, danza y poesía en un formato que pasó de dos a ocho artistas en escena, durante su concepción - crédito @teatrosantanderbga/Instagram

La cantante vincula esa apuesta con una reflexión sobre el presente. “La distancia de la tecnología nos ha llevado a refugiarnos en los celulares a cada segundo y de repente mirarse a los ojos, acariciarse, darse un beso, hablar de amor, decirse algo bonito, cantarse algo bonito. Ya como que no hay tiempo ni interés. Es más, ya estamos a punto de olvidar cómo se hace”, dijo.

La trayectoria de Bedoya abarca música, teatro musical y gestión cultural. Desde su aparición en el programa Popstars en 2002 hasta la fecha, la artista no ha dejado de producir de manera independiente a través de su propia empresa, Natalia Bedoya Producciones.

Natalia Bedoya afirmó que el bolero y el romance expresan una postura sobre el amor a partir de canciones como "Contigo aprendí", "Bésame mucho" e "Historia de un amor" - crédito @teatrosantanderbga/Instagram
Natalia Bedoya afirmó que el bolero y el romance expresan una postura sobre el amor a partir de canciones como "Contigo aprendí", "Bésame mucho" e "Historia de un amor" - crédito @teatrosantanderbga/Instagram

Comprendí que cuando tú amas la música de verdad, tienes que ser capaz de resistir lo que venga: el tiempo, el anonimato, la dificultad de poder ejercer el oficio, los cambios de la vida. Hay una sola cosa que nunca va a cambiar y es ese voto con el que yo me consagré al canto, al arte del canto”, afirmó.

Sobre el escenario de la industria actual, fue directa: “He atravesado tres guerras, pero esta está brava, porque el tema de la IA vino muy rápido, muy fuerte, arrollando. De verdad que ahorita sí, el que no tenga talento yo no le veo futuro”.

Temas Relacionados

Natalia BedoyaRomanceFarándula colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 1 de julio: ganadores del último sorteo

Como todos los miércoles, este tradicional sorteo colombiano, difundió la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 1 de julio: ganadores del último sorteo

Megaoperativo en Barranquilla dejó 10 personas capturadas y dos menores aprehendidos en medio de las disputas entre Los Pepes y Los Costeños

Las acciones hacen parte de la operación Zafiro, una ofensiva a nivel nacional que dejó 130 detenidos en todo el país en contra de delitos como el secuestro y la extorsión

Megaoperativo en Barranquilla dejó 10 personas capturadas y dos menores aprehendidos en medio de las disputas entre Los Pepes y Los Costeños

Mujer fue rescatada con quemaduras en su cuerpo tras incendio en restaurante de Cali: la ciudad ya completa 173 incendios estructurales en 2026

La trabajadora sufrió fuertes afectaciones y fue llevada a un centro asistencial, mientras el Cuerpo de Bomberos Voluntarios controló las llamas en un inmueble de cuatro pisos

Mujer fue rescatada con quemaduras en su cuerpo tras incendio en restaurante de Cali: la ciudad ya completa 173 incendios estructurales en 2026

Anato expresó su preocupación por el impuesto del Ministerio de la Igualdad a tiquetes internacionales: "Podría afectar el crecimiento del turismo"

La presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo recordó que el gremio ha pedido una tarifa del IVA del 5% para los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del sector

Anato expresó su preocupación por el impuesto del Ministerio de la Igualdad a tiquetes internacionales: "Podría afectar el crecimiento del turismo"

La Universidad Nacional activó protocolos tras denuncias de amenazas presuntamente de las Águilas Negras en su sede Bogotá

En su pronunciamiento oficial, la institución remarcó su compromiso con los derechos humanos y llamó a reportar situaciones de riesgo e inseguridad en los campus universitarios

La Universidad Nacional activó protocolos tras denuncias de amenazas presuntamente de las Águilas Negras en su sede Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

La actriz Diana Ángel respondió a los comentarios de Abelardo de la Espriella sobre el ajiaco con mensaje satírico: “Desde la megacárcel”

La actriz Diana Ángel respondió a los comentarios de Abelardo de la Espriella sobre el ajiaco con mensaje satírico: “Desde la megacárcel”

Qué lleva Ryan Castro en su bolso de lujo: los artículos que siempre carga y la compra que le recomendó J Balvin

Isabella Ladera, que está embarazada, relató angustiante experiencia tras el doble terremoto en Venezuela: “Un llamado de urgencia”

Nicky Jam prestó su avión privado para enviar ayuda a Venezuela tras los recientes terremotos que ya dejan más de 2.000 muertos

Sofía Osío Luna es la nueva presentadora de ‘El Desafío’, que debutó en ‘La vuelta al mundial en 80 risas’

Deportes

Colombia vs. Ghana: hinchas se citaron en Monserrate, en Bogotá, para orar y pedir que no influya el “brujo ghanés” en el partido del Mundial 2026

Colombia vs. Ghana: hinchas se citaron en Monserrate, en Bogotá, para orar y pedir que no influya el “brujo ghanés” en el partido del Mundial 2026

Exfigura de la selección de Ghana lanzó advertencia a la selección Colombia de cara al duelo por el Mundial 2026: “No le tememos a nadie”

La selección Colombia jugará ante Ghana por el Mundial 2026 en el estadio más ruidoso del mundo: esta es la historia del recinto deportivo

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Luis Díaz y James Rodríguez lo padecieron