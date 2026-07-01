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Exjugador del Cali afirmó que la Colombia es favorita a ser campeona del Mundial 2026: “No solo para ser finalista”

La Selección Colombia ha ganado dos partidos e igualado uno en la Copa del Mundo 2026, recibió un gol en esos primeros juegos y anotó tres, con lo que demostró algunas razones por las que ahora es favorita a levantar el título

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En la foto aparecen tres jugadores con pasado en Deportivo Cali: Óscar Pareja, Carlos Valderrama y Miguel Calero. También el escudo de la Selección Colombia con el que sería la estrella si es campeón del mundo - crédito Deportivo Cali/FCF
En la foto aparecen tres jugadores con pasado en Deportivo Cali: Óscar Pareja, Carlos Valderrama y Miguel Calero. También el escudo de la Selección Colombia con el que sería la estrella si es campeón del mundo - crédito Deportivo Cali/FCF

Óscar Pareja afirmó que la Selección Colombia es favorita para ser campeona del Mundial 2026. Para el director técnico colombiano y exfutbolista profesional en clubes como el Deportivo Cali e Independiente Medellín, la Tricolor comparte ese favoritismo junto a España y Francia, pero hay todavía un margen de mejora. Pareja habló por primera vez tras los rumores sobre su vinculación como nuevo entrenador del Deportivo Independiente Medellín, situación que aclaró y se refirió a la polémica salida de Marcelo Bielsa como director técnico de la Selección de Uruguay.

Pareja fue enfático en las cosas que debe mejorar Colombia para sacar ventaja en el favoritismo para levantar la Copa del Mundo 2026: “Para ser mejores que España y Francia necesitamos que Luis Díaz esté en un mejor nivel y que James dé alguito más. Además, que el nueve aparezca, bien sea Jhon Córdoba o Luis Javier Suárez. Eso complementará el buen trabajo defensivo que ha demostrado Colombia”, dijo Pareja en entrevista con As Colombia.

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El director técnico con más de 14 años dirigiendo de forma ininterrumpida en el club Orlando City, en distintas divisiones menores y el equipo profesional, también halagó el medio campo de la Selección Colombia. “A mí me parece fenomenal lo de Gustavo Ariza y Jefferson Lerma. Tenemos un recambio bueno y distintas opciones”, siguió diciendo.

El director técnico nacido en Colombia, Óscar Pareja, ha dirigido durante toda su carrera en el fútbol de los Estados Unidos y en México - crédito @parejagoscar/Instagram
El director técnico nacido en Colombia, Óscar Pareja, ha dirigido durante toda su carrera en el fútbol de los Estados Unidos y en México - crédito @parejagoscar/Instagram

¿Por qué no llegó a la dirección técnica del Deportivo Independiente Medellín?

Pareja aclaró que fue una situación de tipo médico la que le impidió cumplir su sueño de dirigir al Poderoso de la Montaña: “Estuve cerca y agradezco la confianza de Raúl Giraldo (dueño del club). Pero estaba a travesando por un problema con mi rodilla y no quería tener esa oportunidad tan grande con un problema de salud. Además, yo vengo de dirigir 14 años seguidos y también quería tener un descanso”, dijo para el mismo medio.

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La llegada de Pareja al DIM estuvo cerca en mayo de este año, tras la salida de Alejandro Restrepo de la dirección técnica. Al final, por el rechazo por parte del entrenador a la directiva antioqueña, el nuevo entrenador terminó siendo Luis Amaranto Perea, actual asistente técnico en la Selección Colombia y que asumirá las riendas del equipo cuando finalice la participación de la Tricolor en el Mundial 2026.

Marcela Bielsa dejó de ser el director técnico de la Selección de Uruguay tras la eliminación de la Copa del Mundo 2026 - crédito Reuters
Marcela Bielsa dejó de ser el director técnico de la Selección de Uruguay tras la eliminación de la Copa del Mundo 2026 - crédito Reuters

¿Qué opina de la salida de Marcelo Bielsa de la Selección de Uruguay?

Pareja afirmó que el fútbol no espera a nadie y quien no se actualiza queda en el pasado. Eso, para él, parece ser lo que le terminó pasando a Bielsa en la dirección técnica del equipo uruguayo: “Los directores técnicos experimentados debemos estar a la vanguardia de la transformación. Ahora no podemos transmitir los mismos mensajes que antes porque los futbolistas cambiaron, se necesita que sean mucho más cortos”, dijo para As Colombia.

El exfutbolista con pasado en Deportivo Cali también afirmó que los futbolistas en la actualidad saben más, pero conocen menos: “Ya no te aguantan la retórica y eso nubla el conocimiento, pero por la facilidad del acceso a la información, saben más”, dijo.

Once jugadores de fútbol de la selección de Colombia posan en un estadio. Diez visten uniforme amarillo y uno viste uniforme verde. Un jugador sostiene un banderín
Once jugadores de la selección nacional de fútbol de Colombia posan uniformados con su camiseta amarilla en el césped de un estadio antes de un encuentro, con las tribunas de fondo - crédito Ulises Ruiz

De acuerdo con la Real Academia Española, la diferencia principal entre saber y conocer es que saber se refiere a información, datos o habilidades que se han aprendido, mientras que conocer implica tener experiencia directa, familiaridad o reconocimiento de personas, lugares o cosas.

Lo cierto es que para Pareja, la Selección Colombia es candidata para dar la sorpresa y convertirse en el noveno país en levantar una copa del mundo. Sigue soñando con dirigir al Deportivo Independiente Medellín y cree que a Marcelo Bielsa le pasaron los años y no se actualizó.

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