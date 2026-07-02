Colombia

Gobierno Petro da luz verde al empalme con el equipo de Abelardo de la Espriella

El proceso de transición arrancará con un encuentro entre los representantes del Gobierno nacional y el equipo designado por el presidente electo

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Germán Ávila y José Manuel Restrepo
El ministro de Hacienda Germán Ávila recibirá en la Casa de Nariño al vicepresidente electo José Manuel Restrepo para iniciar formalmente el empalme -crédito REUTERS

La transición entre el actual Gobierno y la administración que asumirá el próximo 7 de agosto ya tiene fecha para dar su primer paso oficial. Luego de la solicitud presentada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, el Ejecutivo confirmó el inicio formal del proceso de empalme, que arrancará el jueves 2 de julio con una reunión en la Casa de Nariño entre los representantes de ambos equipos.

La respuesta quedó consignada en una carta firmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien actúa como delegatario de funciones presidenciales. En el documento, dirigido a José Manuel Restrepo, coordinador del equipo de empalme del mandatario electo, el Gobierno expresa su disposición para desarrollar una transición institucional bajo los lineamientos establecidos por la Constitución.

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El Gobierno confirmó el inicio del proceso de empalme y citó la primera reunión entre los equipos de transición-crédito @MinHacienda/X
El Gobierno confirmó el inicio del proceso de empalme y citó la primera reunión entre los equipos de transición-crédito @MinHacienda/X

El encuentro marcará el comienzo de la coordinación técnica entre las dos administraciones. La agenda contempla la definición de los canales oficiales de comunicación, la metodología de trabajo y el cronograma que orientará las labores de los equipos encargados de intercambiar la información necesaria durante las próximas semanas. La confirmación se produjo pocas horas después de que José Manuel Restrepo solicitara públicamente la instalación inmediata del proceso de empalme. El vicepresidente electo pidió al presidente Gustavo Petro que se activara cuanto antes el mecanismo institucional para garantizar una transición organizada hacia el nuevo gobierno.

En esa comunicación, Restrepo planteó que el proceso debía comenzar de manera pronta para permitir la “coordinación correspondiente y establezcan el mecanismo institucional que permita desarrollar este proceso con la mayor eficiencia posible durante las próximas semanas y hasta el día 27 de julio de 2026”. Asimismo, propuso que el empalme se desarrollara “bajo criterios estrictos de respeto institucional, cooperación, trazabilidad, publicidad, buena fe y sentido de Patria”, principios que, según explicó, deben orientar el intercambio de información entre el Gobierno saliente y el entrante.

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El representante del equipo de Abelardo de la Espriella aseguró además que ya existe una metodología diseñada para afrontar esta etapa. Según indicó, el propósito es facilitar el análisis y la comprensión del estado de las entidades públicas antes del cambio de administración. En su comunicación sostuvo que el equipo del presidente electo “ha estructurado una metodología orientada a la recepción, comprensión y análisis de la información institucional necesaria”.

La llegada de José Manuel Restrepo a la Vicepresidencia de Colombia alimentó expectativas favorables en un contexto de crisis y reforzó la confianza dentro del nuevo gobierno - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo coordina el equipo de empalme designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella -crédito @jrestrp/X

Restrepo también enfatizó que el empalme debe ir más allá de la entrega de documentos oficiales. A su juicio, el nuevo gobierno necesita conocer con claridad la situación real de cada entidad, los procesos que permanecen en ejecución, las capacidades institucionales disponibles y las principales interdependencias entre organismos del Estado. En ese sentido afirmó que el empalme presidencial “no debe limitarse a una simple transferencia documental. Debe permitir una comprensión suficiente del estado real del sistema institucional al momento de la transición, incluyendo la situación funcional de las entidades, sus capacidades disponibles, sus interdependencias críticas, los procesos relevantes en ejecución”.

Por su parte, el Gobierno respondió positivamente a la solicitud y destacó que la transición representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad democrática. En la carta, Germán Ávila señaló que la disposición del presidente electo encuentra plena correspondencia con el compromiso del Ejecutivo de adelantar un proceso ordenado, transparente y respetuoso de las instituciones.

El ministro recordó que ya fue expedida una Directiva Presidencial en la que se establecieron la metodología, los órganos de coordinación y las reglas que orientarán el empalme, con el propósito de garantizar que la entrega de la administración se realice con rigor técnico, amplia publicidad y pleno respeto por el orden constitucional.

El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que la transición se desarrollará bajo criterios de rigor técnico y respeto institucional -crédito EFE/ Presidencia de Colombia
El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que la transición se desarrollará bajo criterios de rigor técnico y respeto institucional -crédito EFE/ Presidencia de Colombia

Entre las peticiones elevadas por Restrepo también figura la activación del equipo coordinador del Gobierno Nacional y la designación de dos servidores públicos en cada ministerio, departamento administrativo y entidad adscrita o vinculada, quienes actuarán como enlaces durante el proceso. Además, solicitó que se definan criterios claros para el manejo de información sensible, reservada o estratégica, conforme a las disposiciones legales vigentes, con el fin de asegurar que el intercambio de información se realice de manera organizada y bajo los parámetros establecidos por la ley.

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