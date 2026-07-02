Abelardo de la Espriella se reunió con ‘Fico’ Gutiérrez y definió la hoja de ruta para Medellín durante su Gobierno

El presidente electo se reunió en Barranquilla con el alcalde de la capital antioqueña, con el que definió las prioridades en materia de movilidad, seguridad y salud - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, fijó a Medellín como una de las prioridades de su próximo gobierno, tras la reunión que sostuvo en Barranquilla con el alcalde de la capital antioqueña, Federico “Fico” Gutiérrez, con el que pactó una agenda de trabajo centrada en seguridad, salud e infraestructura, con dos megaobras que recibirán especial atención: el metro de la 80 y el metrocable de San Antonio de Prado.

En el encuentro, el jefe de Estado entrante sostuvo que la ciudad “tiene presidente con el Tigre” y prometió “recuperar el tiempo perdido” con una administración nacional que, según dijo, “nunca los volteó a mirar”. Lo anterior, en una clara alusión al Gobierno de Gustavo Petro, al que le restan 37 días, que desde su óptica castigó a los antioqueños durante los últimos tres años, por tener líderes distantes de su proyecto político.

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Hasta el despacho del presidente electo Abelardo de la Espriella, en Barranquilla, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acudió para acordar con el entrante mandatario cuáles serán los ejes de acción para la ciudad - crédito prensa Abelardo de la Espriella

En ese sentido, el mandatario empezó a definir junto a Gutiérrez la hoja de ruta para el próximo cuatrienio. Ambas partes revisaron iniciativas prioritarias para la capital antioqueña y acordaron una coordinación entre la Casa de Nariño y la administración distrital para sacar adelante proyectos y reforzar la presencia institucional en la región; con lo que avanza lo que ha denominado un empalme con las regiones.

“Vamos a priorizar todos los temas que son importantes para Medellín, querido alcalde, porque Medellín es una ciudad que merece todo nuestro apoyo, toda nuestra atención”, dijo De la Espriella durante la reunión con “Fico”, en la que dejó en claro que tanto esta urbe como todo el departamento tendrán un impacto especial en el nuevo mapa de poder tras el 7 de agosto, que promete reconfigurar el escenario nacional.

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De la Espriella puso el foco en obras, seguridad y salud para el próximo cuatrienio

En efecto, el presidente electo fue enfático en decir que Medellín “volverá a ponerse de pie” y que trabajará con los alcaldes del país para avanzar en una agenda de recuperación de este polo de desarrollo, que desde su óptica se vio afectado por una serie de medidas del Gobierno central, que incluso -según lo ha denunciado el propio alcalde- abandonó proyectos vitales, como la construcción del Túnel del Toyo.

El movimiento Creemos, de Federico Gutiérrez y Cambio Radical, gracias a la familia Char, jugaron un papel clave en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - EFE - @ABDELAESPRIELLA/X

En este encuentro, De la Espriella detalló cuáles serán los frentes que buscará mover junto a la alcaldía de Medellín. “Hemos hablado, presidente, de temas de seguridad, de obras de infraestructura como el metro de la 80, metrocable San Antonio de Prado y el tema de salud”, señaló el mandatario local, Federico Gutiérrez, que se desplazó hasta la capital del Atlántico para reunirse con el mandatario electo.

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En consecuencia, la agenda se enfocará en tres ejes: transporte, orden público y atención sanitaria. De esta manera, la intención del nuevo Gobierno es sostener un trabajo permanente con el alcalde, con una agenda enfocada en resultados, inversión y respaldo a las regiones; teniendo en cuenta que el equipo de “Fico” jugó un papel clave en Medellín para la victoria del entonces candidato, incluso superando a Paloma Valencia.

Abelardo de la Espriella avanza en el proceso de empalme con las regiones, pues además de su encuentro con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ya se había reunido con el mandatario de Bogotá, Carlos Fernando Galán - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La alianza con Federico Gutiérrez fue presentada como un eje político del nuevo Gobierno

Así pues, además del contenido programático de esta primera reunión entre ambos líderes, De la Espriella reiteró el carácter político de su entendimiento con el alcalde. “Vamos a hacer una llave con ‘Fico’ como nunca antes se ha visto”, destacó el mandatario electo, antes de insistir en que Medellín contará con un vínculo directo con la presidencia durante su administración, pues se acabarán los “desplantes”.

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Con ello, el autodenominado “Tigre” también dejó clara su lectura sobre el cambio de ciclo que busca encarnar cuando se convierta en el mandatario número 62 en la historia republicana de Colombia. “El 7 de agosto cesa la horrible noche para Colombia, para todas las regiones”, dijo, y de paso vinculó esa fecha con la expectativa de que las iniciativas discutidas con el alcalde empiecen a traducirse en gestión estatal.