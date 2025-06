Cuánto dinero le entra al fútbol colombiano por los derechos de televisión: revelaron el porcentaje por las transmisiones

El fútbol colombiano tiene un contrato de derechos de televisión con Win Sports hasta diciembre de 2026 - crédito Reuters

El fútbol colombiano ha pasado por varios cambios a lo largo de los años y en 2026 se darían grandes transformaciones, una de ellas sería volver a 18 clubes en la primera división, el posible regreso de la Primera C y evaluar nuevas medidas contra la violencia adentro y afuera de los estadios.

Sumado a eso, los derechos de televisión serán otro debate, del que se conoció el porcentaje que le corresponde a los equipos, ya que es uno de los ingresos de mayor importancia para su economía en los últimos años, sumado a otros conceptos para mantenerse a flote.

Pese a eso, muchas instituciones le han pedido a la Dimayor que cambie la manera como se reparte el dinero por las transmisiones de los partidos, que hasta 2026 es exclusivo de un solo medio y se escuchan alternativas para ampliar el espectro y aprovechar las nuevas maneras de ver fútbol en el mundo.

“Este negocio sostiene a muchas familias”

Durante una entrevista con el periódico El Heraldo, la directora del canal Win Sports, Andrea Guerrero, dio detalles sobre lo que le corresponde a los clubes profesionales por las transmisiones de los partidos: “Nosotros estamos trabajando y haciendo todo lo posible para ser la mejor opción una vez más y renovar los derechos del fútbol colombiano.

“En la última final empleamos 24 cámaras, unas transmisiones jamás antes vistas en Colombia. Una producción de verdad muy valiosa, y en términos de ingreso, pues el 60% de nuestros ingresos se va para el fútbol colombiano”, fueron las palabras de la periodista.

Andrea Guerrero se convirtió en la directora de Win Sports desde 2024 - crédito @andreaguerreroquintero/Instagram

La directora del canal también destacó que los equipos, pese a las críticas, siguen siendo sus aliados: “Empezaron a darse cuenta y a asimilar un poco más que somos socios, que si nos va bien a nosotros, les va bien a ellos y viceversa. Y que cuando hay buenos ingresos para WIN, hay buenos ingresos para los equipos del fútbol colombiano”.

“Me sueño con transmisiones personalizadas, donde el televidente pueda elegir a quién quiere escuchar. Me sueño con tener los derechos de los Juegos Olímpicos. Me ilusiona renovar la forma de ver el fútbol colombiano. Y, sobre todo, sueño con que el suscriptor sienta que su voz cuenta y que lo escuchamos”, añadió.

La Liga BetPlay empezó a verse solo por un canal de televisión desde 2020, cuando se acabó la señal abierta - crédito Vizzor Image

De otro lado, Guerrero le envió un mensaje a los suscriptores de la señal de televisión y de Streaming por suscripción: “Aprovecho para agradecer a quienes no apoyan la piratería. Este negocio sostiene a muchas familias y el 60% de nuestros ingresos va directo al fútbol colombiano. Cuando alguien se suscribe a Win, está apoyando a su equipo”.

“No me quiero imaginar un mundo sin los derechos”

A partir de 2026, empezará el proceso de negociación de los derechos del fútbol colombiano, que a partir de 2020 quedaron en exclusiva para Win Sports, su canal por suscripción Win+ Fútbol y su plataforma Win Play, que de resto, acabó por completo con las transmisiones por señal abierta.

Sin embargo, Andrea Guerrero sabe que no tendrá por mucho tiempo esos derechos, así que espera pelear por un nuevo contrato: “No me quiero imaginar un mundo sin los derechos del fútbol nuestro. La verdad no quiero ni pensarlo, pero yo creo que uno siempre tiene que tener distintos panoramas”.

Carlos Mario Zuluaga llegó a la presidencia de la Dimayor para liderar una serie de cambios en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

“Yo creo que con la llegada de Carlos Mario Zuluaga (a la presidencia de la Dimayor) está sucediendo algo y es que ellos están tratando de mejorar el producto, de mejorar la competición. Yo creo firmemente en el producto que nosotros tenemos. Me encantaría ver mejor infraestructura, pero esto no depende de los equipos, porque si no tenemos estadios propios es muy difícil”, añadió.

La directora del canal terminó diciendo que “depende del compromiso de las administraciones locales. Entonces yo puedo acompañarlos a hacer gestiones, puedo también alzar la voz para que haya mejor infraestructura, pero ni WIN responde por lo que vemos en los estadios y los equipos tampoco. Al final son las administraciones y las alcaldías las responden por los escenarios”.