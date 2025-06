Jorge “Polilla” da Silva y César Farías se quedarían sin trabajo: esto se sabe sobre los técnicos del América de Cali y Junior

Jorge "Polilla" Da Silva y César Farías quedaron en la cuerda floja, tras la cuarta jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La cuarta jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay terminó con varias cosas por destacar, que a falta de dos jornadas para terminar las semifinales, está cerca la definición de los dos finalistas del campeonato, en especial en el grupo A, que tiene al Medellín a un paso del objetivo.

Sumado a eso, América de Cali y Junior de Barranquilla se encuentran a punto de perder a sus entrenadores, debido a que César Farías y Jorge “Polilla” da Silva perdieron sus encuentros y en los próximos días se definirá si siguen en el cargo, uno de ellos se irá o ambos quedarán desempleados.

Por lo pronto, los dos clubes afrontarán la quinta fecha en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con los rojos obligados a conseguir una victoria que lo pueda mantener vivo, dependiendo de otro resultado, y los locales solo para sumar en la tabla de la reclasificación.

Técnicos en la cuerda floja

Los resultados de los dos encuentros del grupo A, en la cuarta fecha de los cuadrangulares, benefició enormemente al Independiente Medellín, que con solo un triunfo el domingo 15 de junio alcanzará el cupo la final, faltando una jornada para terminar las semifinales.

Ese hecho dejó como primer damnificado al Junior, que está evaluando la continuidad de César Farías para el segundo semestre de 2025, debido a que fue el primer eliminado en los cuadrangulares, sin ganar ninguno de sus partidos por el momento y lleno de polémicas en todo el campeonato.

La temprana salida de la pelea por la final se suma también a quedar afuera de la Copa Sudamericana, la irregularidad en el inicio del torneo y escándalos como peleas en la plantilla y discusiones con la prensa, además de versiones sobre cruces con algunos de sus dirigidos.

Con respecto a Jorge “Polilla” da Silva, que no ha renovado su contrato que termina en julio, se suma las declaraciones del máximo accionista del América, Tulio Gómez, el 22 de mayo en el programa Deportes Sin Tapujos: “A los técnicos los sostienen los resultados y debemos salir campeones”.

Sin embargo, a diferencia de Farías, la salida del uruguayo sería más sencilla porque solo no se le haría una extensión de su vínculo actual, pese a que el timonel clasificó a los rojos a los playoffs de la Copa Sudamericana, eliminando en la fase de grupos a Corinthians de Brasil.

“Muy poco para analizar cuando estás jugando finales”

Muy decepcionado y molesto, el técnico Jorge Da Silva habló en rueda de prensa sobre la derrota 3-1 ante Tolima en Cali, que fue un golpe casi mortal para el América porque desperdició la opción de quedar cerca del líder Medellín en el grupo A de los cuadrangulares.

“Veníamos trabajando para alcanzar el objetivo y el no poder lograr la victoria y estar en una situación complicada, genera tristeza en todo el grupo. Muy poco para analizar cuando estás jugando finales y partidos importantes. No se pueden cometer los errores que cometimos hoy (12 de junio)”, dijo el uruguayo.

“Polilla” da Silva añadió que “no podemos recibir un gol a los 20 segundos del segundo tiempo porque el primer tiempo, más allá del gol de Tolima, trabajamos muy bien, tranquilos, manejando bien la pelota, pero en el segundo tiempo fue totalmente diferente. Ese gol nos llevó a seguir cometiendo errores, no encontramos el juego colectivo del primer tiempo, cometimos errores en defensa y es difícil ganar un partido cuando das tanta ventaja”.

El entrenador del América también explicó una serie de equivocaciones que se vienen dando en los compromisos: “Habíamos recibido gol en los tres partidos y tuvimos que remontar un resultado adverso. Hablamos del tema de concentración, de actitud y que no podía volver a pasar. Se vuelven a cometer y errores y si hay algo que hemos tenido rendimientos no del todo aceptables, creo que ha sido en el sector defensivo. En las finales bajamos rendimientos individuales más que colectivos y es difícil poder competir en finales cuando defensivamente no das seguridad”.