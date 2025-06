Atlético Nacional quiere romper el mercado de fichajes del la Liga Betplay: Sebastián Villa estaría en los planes del verdolaga

Sebastián Villa es una de las figuras de Independiente Rivadavia desde 2024, cuando regresó al fútbol argentino - crédito Independiente Rivadavia

Atlético Nacional ya comienza a preparar lo que será el segundo semestre de 2025, cuando tendrá el reto de tratar de conquistar la tercera Copa Libertadores de América en su historia.

El equipo de Medellín enfrentará en los octavos de final al Sao Paulo, de Brasil.

En busca de contar con un plantel más competitivo, se conoció el interés del club por fichar a Villa, pese a su historial legal, lo que provocó un debate en la directiva, porque algunos consideran que su aporte deportivo podría ser valioso, pero otros rechazan su llegada por los antecedentes que casi truncan su carrera profesional.

Existe una división entre la directiva de Atlético Nacional para llevar a Sebastián Villa

La periodista Pilar Velásquez informó que la directiva de Atlético Nacional siente un interés por contratar al delantero de Independiente Rivadavia de Argentina - crédito Clásico Paisa / YouTube

El 12 de junio de 2025, en el programa Clásico paisa, de Youtube, dirigido por los periodistas Óscar Tobón y Pilar Velásquez, la periodista de Win Sports informó que existe una división entre la directiva de Atlético Nacional por fichar a Sebastián Villa, aunque afirmó que sí existe el interés por el delantero de Independiente Rivadavia, de Argentina.

“Unos dicen: ‘sí, es un gran jugador, lo necesitamos, pues miremos el caso de Alfredo Morelos, es un jugador que necesitamos de él deportivamente, alejando un poco el tema personal, revisando cómo se puedes ayudar’. Pero otra parte dice: ‘En definitiva no vestirá esta camiseta’. En ese orden ¿Cuál es la noticia?, la noticia es que el interés por Sebastián Villa sí existe, y lo pueden negar, pero que hay una parte de la dirigencia que quiere que Sebastián Villa llegue a Atlético Nacional y hay otra que no. En ese sentido, no hay que descartar la idea que el club quiera traerlo, así que no lo descarte", dijo.

Los antecedentes de Sebastián Villa a nivel penal

Sebastián Villa fue imputado por el delito de violencia de género en contra de su expareja Daniela Cortés en 2023 - crédito Cristina Sille / REUTERS

El 2 de junio de 2023, tras el juicio en contra del futbolista por violencia de género, el exdelantero de de Boca Juniors fue declarado culpable por violencia de género en contra de su expareja Daniela Cortés, en donde su sentencia fue de dos años y un mes de cárcel.

Según informó en su momento el portal ESPN Colombia, el delantero de Boca Juniors fue declarado culpable por lesiones y amenazas contra su expareja y recibió una condena de dos años y un mes de prisión en suspenso.

El juicio oral se desarrolló en el Juzgado en lo Correccional 2 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de la jueza Claudia Dávalos.

De acuerdo con ESPN, el proceso judicial evaluó los hechos ocurridos en abril de 2020, cuando Villa fue acusado de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” hacia Cortés. La sentencia, de ejecución condicional, implica que el jugador no irá a prisión, pero deberá cumplir con las condiciones impuestas durante el período de la condena.

ESPN detalló que la denuncia se originó después de que Cortés publicara imágenes de sus heridas en redes sociales y, al día siguiente, formalizara la acusación penal. Los hechos tuvieron lugar en la vivienda que compartían en el barrio privado Saint Thomas, en la localidad de Canning, provincia de Buenos Aires. La víctima optó por no participar, ni siquiera de manera remota, en la audiencia de lectura del veredicto.

Durante el proceso, Villa, de 27 años, sostuvo su inocencia ante las acusaciones. La pena impuesta podría haber alcanzado hasta seis años de prisión, según consignó ESPN, pero la jueza resolvió aplicar una condena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional.

“El jugador también deberá someterse a un tratamiento psicosocial y participar en talleres a los fines de abordar su problemática”, especificó el fallo, según publicó ESPN.

Al concluir la audiencia, el futbolista se retiró de la sala acompañado de su abogado, sin emitir declaraciones y visiblemente afectado. ESPN reportó que Villa abandonó el lugar con lágrimas en los ojos, mientras la atención mediática se centraba en las repercusiones del fallo.

El club Boca Juniors emitió un comunicado tras conocerse la sentencia, en el que informó que el colombiano no será más convocado para los partidos del plantel profesional. Esta decisión marca un punto de inflexión en la relación entre el jugador y la institución, que había seguido de cerca el desarrollo del proceso judicial.