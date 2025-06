Andrés Felipe Román da parte de tranquilidad tras su desmayo en el Santa Fe vs. Nacional: “Yo también me asusté”

El defensor del cuadro Verdolaga y la selección Colombia tuvo que salir al minuto 15 del partido tras un desmayo que sufrió durante el encuentro - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El 12 de junio de 2025, Atlético Nacional venció 2-1 a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín por la fecha 4 del cuadrangular B de la Liga Betplay y revivió sus posibilidades de pelear el cupo a la gran final del fútbol colombiano.

No obstante, a lo largo del encuentro se vivió un susto en el Coliseo de la 57, cuando el defensor Andrés Felipe Román se desplomó en el campo de juego.

Tras el suceso, todos los jugadores y encargados fueron a donde se encontraba el defensor de la selección Colombia para asistirlo, y también se llamó a la ambulancia para ayudar al jugador.

Qué dijo Andrés Felipe Román tras su desmayo en el Nacional vs. Santa Fe

El defensor de la selección Colombia entregó el parte de tranquilidad tras lo ocurrido en el Santa Fe vs. Nacional por la fecha 4 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay - crédito Camilo Zabaleta / Infobae Colombia

Para fortuna del jugador y del fútbol colombiano, tras el desmayo de Andrés Felipe Román, el defensor pudo salir del campo por sus propios medios.

Y tras finalizado el partido, Román habló con los medios de comunicación, en donde mencionó que ya le realizaron los resultados del electrocardiograma después de su desmayo.

“Bueno, me siento asustado, fue un tema complejo, estoy esperando los resultados, pero quiero dar un parte de tranquilidad a todos. Yo también me asusté, mi mamá también se llevó un susto, pero bueno, vamos a esperar el tema de los estudios. Me hicieron un electrocardiograma y todo salió bien”, detalló Román.

Que fue lo que pasó con Andrés Felipe Román

El desmayo de Andrés Felipe Román generó la preocupación tanto de los jugadores de Independiente Santa Fe como de Atlético Nacional, así fue el momento cuando la ambulancia entró a socorrer al futbolista, que por fortuna pudo salir por sus propios medios - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El lateral derecho, que llegó recientemente de la concentración con la selección Colombia desde Buenos Aires (Argentina), asustó a los futbolistas tanto de Santa Fe y de Atlético Nacional tras desmayarse al minuto 12.

En el momento de la situación que captó Win Sports de la caída de Román, el defensor estaba hablando con el volante Juan Manuel Zapata cuando de un momento a otro, se toca la nariz y se cae, generando la reacción de todos los futbolistas tanto de Santa Fe como de Atlético Nacional.

Por fortuna, en el momento de la caída, se logró ver en la transmisión cuando Andrés Felipe Román logra volverse a poner de pie y caminar hasta el banco de los suplentes, aunque tuvo que ser reemplazado en ese momento por su compañero: el defensor Joan Castro.

El mensaje de Andrés Felipe Román dando parte de tranquilidad a la hinchada Verdolaga

El futbolista también se reportó a través de sus redes sociales, haciendo un llamado a la calma a toda la hinchada del cuadro Verdolaga y fanáticos del fútbol colombiano - crédito @feliperoman06 / Instagram

Y después de todo lo ocurrido, el futbolista de 29 años, se reportó a través de su perfil de Instagram, en donde envío un parte de tranquilidad a todos los fanáticos con un mensaje corto y contundente detallando su estado de salud.

“Gente estoy bien. Gracias a todos por los mensajes”, dijo.

Los antecedentes de Andrés Felipe Román con los problemas de salud

Felipe Román se desplomó al minuto 12 entre Santa Fe y Atlético Nacional - crédito @winsportstv / X

El hecho generó una ola de reacciones de angustia y preocupación, revivió lo que vivió el futbolista en febrero de 2021, cuando en ese entonces era futbolista de Millonarios y entró en el radar de Boca Juniors, dirigido por Miguel Ángel Russo, que estuvo junto al futbolista en la temporada 2017.

Román estuvo cerca de fichar por Boca Juniors en ese momento, pero cuando el futbolista se realizó los exámenes médicos, el jugador bogotano no los pudo superar.

Este hecho generó un debate tanto entre Boca Juniors y Millonarios, quienes en el momento determinaron varios partes médicos sobre el estado de salud del futbolista. Esto fue lo que dijo Boca Juniors el 18 de febrero de 2021.

Este fue el reporte de Boca Juniors

El cuadro xeneize informó la situación de Román de la siguiente forma - crédito @BocaJrsOficial / X

“Boca Juniors y Millonarios Fútbol Club de Colombia informan que el jugador Andrés Felipe Román no superó los estándares médicos requeridos por el Departamento Médico de Boca, requisito indispensable para la realización de la transferencia.“, detalló el cuadro argentino.

La explicación de Millonarios

Y Millonarios le respondió al cuadro argentino, argumentando que el futbolista solo tenía Corazón de Atleta - crédito @MillosFCoficial / X

Y en la contraparte de lo que mencionó Boca Juniors, Millonarios en su momento salió a aclarar que el futbolista no sufría de Miocardiopatía Hipetrófica, como se llegó a determinar en Argentina durante los exámenes médicos para fichar al jugador, y aclaró que el jugador sufría de tener “Corazón de Atleta.

“Millonarios FC informa que después de múltiples exámenes cardiológicos, estudios de genética en laboratorios internacionales reconocidos y luego del análisis de estos resultados, síntomas y exámenes clínicos se determinó por parte de los especialistas y subespecialistas que el jugador Andrés Felipe Román NO presenta la condición de Miocardiopatía Hipertrófica y se concluyó que que el diagnóstico definitivo es ”Corazón de Atleta". Por tal motivo, el jugador podrá seguir realizando deporte de alto rendimiento como jugador de fútbol profesional", detalló el cuadro bogotano.