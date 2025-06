Argentina sufrió contra la selección Colombia en Buenos Aires: así fue el patadón de Enzo Fernández a Kevin Castaño

Este fue el momento de la patada de Enzo Fernández a Kevin Castaño, en el partido de la selección Colombia ante Argentina - crédito Captura de video Gol Caracol

La selección Colombia hizo un gran partido contra Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires, en el que empezó ganando con una anotación de Luis Díaz en el primer tiempo, que ilusionó con una victoria que no se daba hace casi 32 años en esa ciudad.

Otra acción que llamó la atención fue la fuerte patada de Enzo Fernández sobre Kevin Castaño, que no solo provocó la expulsión del hombre argentino, sino la salida del volante colombiano para una sustitución, que además preocupó por la intensidad de la acción en el compromiso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, la anotación de Luis Díaz cortó una larga racha en la que la selección nacional no le anotaba a la Albiceleste en su país por eliminatorias, no solamente en el Monumental, sino en otro mítico estadio de ese país y que fue hecho por una leyenda del fútbol cafetero.

Fuerte patada ante Kevin Castaño

Durante la parte complementaria del compromiso en el estadio Monumental de Buenos Aires, el protagonismo lo tomó la defensa colombiana porque le cerró todos los espacios a los argentinos, aunque arriesgando mucho en la ofensiva porque apostaba todo a una acción individual de Luis Díaz.

A los 70 minutos, Enzo Fernández trató de jugar una pelota con Kevin Castaño, que hizo una buena presentación para frenar a los rivales, pero terminó en una escandalosa acción que provocó una fuerte discusión entre todos los jugadores con el juez central Juan Gabriel Benítez.

Así fue la falta del volante argentino en el compromiso contra la selección Colombia, que provocó su expulsión - crédito _JorgeV__/X

El volante del Chelsea levantó demasiado la pelota cuando el volante colombiano trataba de cabecearla, rozando su frente con los taches de sus botas, por lo que cayó al suelo y quejándose mucho por el dolor, que también causó preocupación en el cuerpo técnico por el golpe en la cabeza.

Debido a esa acción, Enzo Fernández fue expulsado de manera directa, mientras que Kevin Castaño fue reemplazado por Jorge Carrascal, por precaución y para que fuera atendido por los médicos de la selección Colombia, que por ahora no han reportado el estado del mediocampista.

El juez Juan Gabriel Benítez expulsando a Enzo Fernández por la falta sobre Kevin Castaño - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Pese a esa cartulina roja en Argentina, el equipo local avanzó y encontró el empate 11 minutos después por medio de Thiago Almada y salvó un compromiso que parecía perdido de cualquier manera que se viera, porque lo logró con 10 hombres y perdiendo para las próximas jornadas de las eliminatorias a un hombre importante.

Cruce de James y Messi

James Rodríguez y Lionel Messi se volvieron a encontrar en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, un año después de medirse en la final de la Copa América 2024, torneo que ganó Argentina con gol de Lautaro Martínez. En este nuevo enfrentamiento por las Eliminatorias Sudamericanas el marcador terminó 1-1, pero el momento más llamativo sucedió fuera de lo futbolístico.

Al minuto 72, ambos sostuvieron un intercambio de palabras en el campo que reflejó el malestar evidente de Messi y la sorpresa de James. Tapándose la boca, los futbolistas dialogaron durante varios segundos, en medio de la tensión generada por la expulsión del argentino Enzo Fernández tras una falta cometida a Kevin Castaño.

Los capitanes cruzaron palabras tras la expulsión de Enzo Fernández - crédito Redes Sociales

Una versión del hecho es que la molestia del capitán argentino sería por las declaraciones previas del cafetero, que meses atrás afirmó que Colombia perdió la final de la Copa América por influencia arbitral en favor de Argentina, que venció por la mínima diferencia en Miami y en el tiempo extra: “El árbitro influyó mucho, no nos ha pitado penaltis, uno o dos, para mí uno claro… No digo que no se merecían ganar, pero las cosas influyeron y muchas cosas nos han tirado para atrás”.