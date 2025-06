Crisis en la Liga Femenina de Colombia: jugadoras del Deportivo Pasto suspenden entrenamientos por impagos y falta de atención médica

El Deportivo Pasto femenino no se le ha pagado dos meses de salario y liquidaciones a sus jugadores, según la representante Catherine Juvinao - crédito @sebastianmaya23/X

El fútbol femenino de la Liga BetPlay enfrenta una dura situación por parte de lo que se reportó el 6 de junio de 2025 con el Deportivo Pasto.

Y es que según la información que reporta el portal Fútbol Femenino Colombia a través de Instagram, en donde se entregaron detalles de la situación que atraviesa el cuadro “volcánico”.

Estos son los detalles de la situación del cuadro Volcánico

La novedades se conocieron el 6 de junio de 2025, que entregó el portal FF Colombia, en donde mencionaron la situación crítica que vive el cuadro volcánico.

“Jugadoras de Deportivo Pasto femenino habrían suspendido entrenamientos por presunta falta de pagos y atención médica”.

En adición a la información entregada por FF Colombia, resaltaron que las futbolistas habrían tomado la decisión de no jugar más con el equipo por la falta de pagos en sus salarios.

“El equipo femenino de Deportivo Pasto estaría atravesando una crítica situación. Las jugadoras habrían tomado la decisión de suspender los entrenamientos debido al no pago de dos meses y medio. La falta de pago habría afectado su estabilidad económica: algunas apenas lograrían cubrir sus necesidades básicas, mientras que otras no cuentan con los recursos mínimos para su manutención diaria”.

El Deportivo Pasto fue eliminado de la Liga Femenina con 19 puntos, dos menos que el octavo clasificado a cuadrangulares - crédito @sebastianmaya23/X

Y mencionaron que la situación médica de algunas jugadoras que necesitan operación es demasiado crítica, lo que conllevó a que el plantel decida no jugar el 9 de junio de 2025 ante Once Caldas por la fecha 14 de la Liga Femenina.

“Además, seis jugadoras están lesionadas, y aunque requieren atención médica urgente, aún no habrían recibido tratamiento ni programación de cirugías. Dos de ellas llevan esperando más de cuatro y cinco meses, respectivamente, por una respuesta médica concreta”.

Y cerraron con mencionar que en caso de que no se presenten soluciones hasta antes del partido, las jugadoras están decididas en no presentarse para disputar el partido ante el cuadro de Manizales.

“Ante esta situación, el plantel habría manifestado que, si no hay soluciones antes del domingo, no disputarían el partido frente a Once Caldas, correspondiente a la Liga Femenina. A la fecha no se descartan negociaciones entre las partes”.

Por el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte del Deportivo Pasto, y se está a la espera de que se comuniquen más detalles sobre lo sucedido.

Así se jugará la fecha 14 de la Liga Femenina Betplay

7 de junio

Partido: Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: Deportivo Cali

Hora: 3:00 p. m.

Partido: Real Santander vs. Orsomarso

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado de Floridablanca

Hora: 3:00 p. m.

Partido: Internacional FC vs. América de Cali

Estadio: Francisco Rivera Escobar de Palmira

Hora: 8:00 p. m.

8 de junio

Partido: Fortaleza vs. La Equidad

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 2:00 p. m.

Partido: Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Hora: 2:00 p. m.

Partido: Millonarios vs. Santa Fe

Estadio: El Campín de Bogotá

Hora: 4:00 p. m.

Partido: Junior vs. Alianza FC de Valledupar

Estadio: Romelio Martínez de Bucaramanga

Hora: 4:00 p. m.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Femenina BetPlay

Santa Fe: 32 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +22) Deportivo Cali: 29 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +19) América de Cali: 25 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Independiente Medellín: 24 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Inter Palmira: 24 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Atlético Nacional: 23 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Orsomarso: 18 puntps - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +3) La Equidad: 17 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Deportivo Pasto: 16 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Millonarios: 15 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Junior FC: 11 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Once Caldas: 10 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Alianza FC de Valledupar: 10 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -17) Real Santander: 9 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Atlético Bucaramanga: 8 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Fortaleza CEIF: 6 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -25)