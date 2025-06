Caso Jhon Jader Durán hizo que se recordara cuando el ‘Tino’ Asprilla fue expulsado de la selección Colombia

Durán ha sido comparado con Asprilla por su actitud en el terreno de juego - crédito Montaje Infobae (Conmebol/Colprensa)

El 6 de junio, la selección Colombia igualó 0-0 con Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en un juego que no tuvo remates al arco por parte de los deportistas colombianos, lo que provocó que fueran silbados en las tribunas.

Además, luego del entretiempo fue retirado del campo Jhon Jader Durán, que de acuerdo con varios periodistas, habría protagonizado una pelea con varios de sus compañeros en el camerino.

En zona mixta, Durán y otros jugadores de la selección Colombia desmintieron la versión expuesta por los comunicadores e indicaron que la relación entre los compañeros era la mejor.

“El periodista que tuvo el pensamiento o la imagen de decir esto, que tenga la misma claridad para decir que no es verdad, no es bueno acusar a personas que estamos haciendo un trabajo. Nadie quiere empatar, nadie quiere perder, todos quieren ganar, pero tampoco hay que salir a inventar, estamos acá por el país”, declaró Jhon Jader Durán.

Durán fue desconvocado de la selección Colombia tras el partido contra Perú - crédito @AlNassrFC/X

A pesar de la aclaración, el 7 de junio la Federación Colombiana de Fútbol informó que Durán ha sido desconvocado de la Tricolor por una molestia lumbar que no le permitirá estar en el partido del 10 de junio en Buenos Aires.

“Deja la concentración debido a una recidiva del dolor lumbar que le impide estar apto para enfrentar el compromiso ante Argentina“, es parte del comunicado.

La salida de Durán de la selección provocó que los rumores sobre la presunta pelea volvieran a ser expuestos, recordando que esta no es la primera vez que se habla de conflictos al interior del camerino de Colombia.

El delantero de 21 años no estará con la Tricolor vs. Argentina - crédito FCF

La expulsión de Asprilla en el 98

La situación protagonizada por Jhon Jader Durán ha provocado que se recuerde cuando Faustino “Tino” Asprilla fue expulsado de la selección Colombia durante el mundial de Francia 1998.

En esa ocasión, la interna de la Tricolor se quebrantó después del debut con derrota contra Rumanía, puesto que Faustino Asprilla habló ante la prensa sobre el irrespeto del “Bolillo” Gómez (entrenador de la selección) en su contra.

“Hernán Darío no me respetó. Yo he jugado partidos buenos y malos. No comparto la decisión del técnico porque en el juego contra Rumania hubo jugadores con bajo rendimiento y no los sacó y a mí, sí. En lugar de sacarme a mí, “Bolillo” debió arriesgar más metiendo otro delantero. Se empecina en jugar así y yo tuve que matarme con los centrales”, declaró Asprilla a Caracol Radio.

Gómez se enteró de las palabras del “Tino” antes del entrenamiento y afirmó: “Si sus declaraciones son ciertas, se va“, desconociendo que los rumores eran ciertos.

Asprilla dejó la concentración de la selección Colombia en el 98 por problemas al interior del equipo - crédito Reuters

La noticia provocó que el presidente de turno, Ernesto Samper, terminara involucrado con directivos de la federación que pedían una oportunidad más para Asprilla, pero el estratega no cedió ante la presión y comparó al delantero con Ronaldo para afirmar que no era una estrella de esa calidad.

Para resolver la situación, jugadores de la selección Colombia se reunieron para hablar del caso y el destino de Asprilla en el equipo se definió por medio de una votación en la que años más tarde se conoció que Faryd Mondragón y Víctor Hugo Aristizábal respaldaron al oriundo de Tuluá.

Al final, los jugadores decidieron que el acto de indisciplina no podía ser perdonado y que lo mejor era que Asprilla dejara la convocatoria, lo que fue confirmado en una rueda de prensa que también sirvió para despistar a los periodistas.

Mientras en el lobby de la concentración se confirmaba la salida del delantero, Faustino Asprilla dejó el hotel por una puerta secreta, dejando a los camarógrafos sin fotografías del momento en el que la figura de la Tricolor fue expulsado del mundial.