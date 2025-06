Modificaron los horarios de la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: así quedó la programación

El partido Junior de Barranquilla vs. Medellín, fue uno de los que cambió de horario para la tercera fecha de cuadrangulares en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay avanza con rapidez en los cuadrangulares, que disputa en este momento la segunda jornada de los grupos A y B, y durante junio definirán tanto los dos clasificados a la final del semestre, como al campeón y primer clasificado a la Copa Libertadores 2026.

Para la tercera fecha, la Dimayor informó que se registró un cambio en la programación de los partidos, con dos compromisos que modificaron su horario en el fin de semana del sábado 7 y domingo 8 de junio, que por fortuna no generó molestia ni polémica entre los equipos pese a que se dio pocos días antes.

Mientras tanto, se juega la segunda jornada en el grupo B, mientras que la zona A dejó al América nuevamente como líder y por encima del Medellín por el “punto invisible”, tomando ventaja sobre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, que ahora están más que obligados a ganar.

Nueva programación en la fecha tres

Debido a que el calendario de la Dimayor tiene los compromisos de las semifinales tan seguidos, se busca que los clubes estén lo más cómodo posible y puedan afrontar la competencia con la mejor nómina disponible, por el riesgo a lesiones y el desgaste de los jugadores por la falta de más descanso.

La Dimayor informó que, por el grupo A, se modificó la programación para la tercera fecha de los cuadrangulares, en específico con el encuentro del Junior ante el Independiente Medellín, en el estadio Metropolitano de Barranquilla y que será determinante para el futuro de dicha zona.

El nuevo horario para el compromiso de los Tiburones y el Poderoso pasó del sábado 7 al domingo 8 de junio, a partir de las 6:15 p. m. en el mismo escenario deportivo, esperando que el cambio de fecha no sea traumático para aquellos aficionados que iban a comprar boleta.

La modificación en la programación también provocó que el compromiso de Atlético Nacional y Santa Fe tuviera una nueva hora, que será a las 4:05 p. m. del domingo 8 de junio, dos horas antes de lo pactado inicialmente, y la razón es para que no se cruce con otro encuentro.

De otra parte, los encuentros del Tolima ante el América de Cali, y de Once Caldas frente a Millonarios en Manizales, mantuvieron el horario inicial de la Dimayor, por lo que la tercera fecha se cerrará ese mismo día y la cuarta jornada arrancará el miércoles 11 de junio.

“El juez se ‘comió’ el protocolo del VAR”

En rueda de prensa, el técnico del Junior, César Farías, se despachó contra el juez del encuentro ante el América en Cali, donde el local venció por 2-1 con un penal en los últimos minutos de Rafael Carrascal, al afirmar que dicha acción no tuvo la misma decisión que cuando el club sufrió por una falta en el área minutos antes.

“Duele que la misma falta sobre Didier Moreno fue igual y esa no se pitó, ni se revisó. Comenzando, el juez se ‘comió’ el protocolo del VAR que eso sí me preocupa porque uno se puede equivocar y acertar, eso es entendible, pero ‘comerse’ el protocolo del VAR no”, dijo el venezolano.

Farías, muy molesto con el juez Bismark Santiago, afirmó que “no puede permitir sacar de banda cuando hay un jugador en el suelo que fue pisada. Ahora, no estoy diciendo que la decisión a lo mejor era acertada, pero no puede dejar que se reanude, tiene que revisar el VAR. A eso uno le preocupa”.

“Después en el penalti, en el gol y la celebración se fueron cinco minutos y al final se hicieron todos los cambios, pero dar seis minutos es increíble, y de esos seis minutos se habrán jugado tres. Uno se va dolido, caliente, pero sabemos que tenemos un partido inmediatamente por delante, tenemos que ganar en casa y hay que saber que quedan cuatro partidos”, finalizó.