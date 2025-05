Jorge Soto, portero del América de Cali, entre lágrimas, se arrepintió de su error en el partido de Copa Sudamericana: “Está en la vida del arquero”

El 27 de mayo de 2025, América de Cali empató por 1-1 frente a Racing, de Uruguay, en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, por la fecha 6 de la Copa Sudamericana, y se clasificó a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.

A lo largo del partido, La Mechita tuvo la posibilidad de irse con la ventaja en el marcador, pero el portero argentino Lautaro Amade se convirtió en la gran figura del partido.

Pero pese a ello, el cuadro vallecaucano no tuvo eficacia sino hasta el último minuto, y además se complicó durante el encuentro gracias a la anotación de Matías Fonseca, al minuto 75, gracias al error de Jorge Soto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Estas fueron las declaraciones de Jorge Soto tras el empate ante Racing

Jorge Soto fue figura del América de Cali para empatar con Huracán por 0-0 en la Copa Sudamericana, en Buenos Aires - crédito Conmebol

En la rueda de prensa posterior al partido el guardameta habló sobre el error cometido, y ofreció una disculpa a sus compañeros y a la hinchada por el error que cometió, y que le permitió a Racing, de Uruguay, anotar el gol.

“Quiero primero aprovechar para darles una disculpa al equipo, a la hinchada. Sé que no me la van a pedir, pero se las quiero expresar, porque cometí un error que nos costó un gol que nos puso a sufrir más de lo que queríamos y agradecerles por el respaldo”, expresó.

Y finalmente mencionó que este tipo de situaciones que se presentan a lo largo de los partidos son comunes, y destacó que el portero debe vivir con el error en cada partido.

“Tenía la fe y la esperanza de que mis compañeros me podían salvar y así fue. Está en la vida del arquero lastimosamente. No temeos margen de error, por fortuna somos un grupo muy unido y hoy ellos me salvaron”, añadió.

Noticia en desarrollo...