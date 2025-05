“No me he rendido en cinco años, no me voy a rendir en un día”: Egan Bernal no se rinde en su intento de quedarse por segunda vez con el Giro de Italia

Egan Bernal sigue siendo el colombiano mejor clasificado del Giro de Italia en la posición 6- crédito Ineos Grenadiers

Se corrió la etapa 16 del Giro de Italia 2025 en su edición 108 y tuvo su partida en Piazzola sul Brenta hasta llegar a San Valentino (Brentonico), con un total de 4.737 metros de desnivel positivo acumulado y más de 200 km de recorrido.

Fue una jornada que, sin duda, fue decisiva para decantar a los favoritos y quienes lucharán por la clasificación general.

Uno de los protagonistas de la jornada fue el colombiano Egan Bernal, que corre para el Ineos Grenadiers.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel.

A falta de 70 kilómetros para la meta, en medio de un enredón mientras se quitaba la chaqueta que lo cubría de la lluvia, terminó en el suelo.

En la transmisión se alcanzó a ver que sufrió algunos golpes en su mano derecha. El joven alcanzó a perder 40 segundos con el grupo principal, sin embargo, en el trayecto volvió a conectar.

En los ascensos, a pesar de que se descolgó en un par de oportunidades, el joven de 28 años logró cruzar en la línea de meta décimo primero, descontando tiempo al líder y a varios de sus rivales.

Al término de la fracción, atendió a los medios de comunicación y en sus declaraciones reconoció la dificultad de las jornadas que se aproximan: “Cambió bastante la general, solo con un día de alta montaña y quedan tres días, así que creo que mañana es el multirrodeo, si no estoy mal. Eh, pasa mañana una etapa que tampoco se va a descansar y luego quedan dos días brutales”.

El corredor colombiano se cayó en la etapa 16 del Giro de Italia pero recuperó puestos en la general - crédito @Uribecycling/X

Además, reiteró cuál es su objetivo para los días que quedan de competencia, a pesar de algunas dificultades que se presenten en el camino, como lo fue la caída en medio de la etapa reina de la corsa rosa.

“Sí, yo la verdad sigo creciendo y aunque esté cascado, vuelta nada, creo que la idea es seguir atacando, seguir intentándolo y nunca, nunca rendirse. No me he rendido en 5 años, no me voy a rendir acá en 1 día”.

Egan Bernal junto a Isaac del Toro (Maglia Rosa) y Richard Carapaz en el Giro de Italia 2025 - crédito Ineos

Uno de los grandes damnificados fue el esloveno Primož Roglič, quien, luego de verse involucrado en una caída menor con el ecuatoriano Richard Carapaz, hombre que logró alcanzar el podio de la competencia, informó a su equipo la decisión de retirarse.

A pesar de ser uno de los mayores favoritos por la afición y los especialistas en la materia antes del arranque de esta nueva edición, con el paso de los días Roglič fue demostrando que sus condiciones para buscar un nuevo título en su carrera deportiva no eran las más adecuadas. Tras un par de caídas y pérdidas significativas de tiempo, abandonó la carrera.

Isaac del Toro defiende la Maglia Rosa por 15 segundos, Carapaz define el segundo puesto con Simon Yates por milesimas de segundo y Egan Bernal subirá al sexto puesto.

Egan Bernal corre con la bandera de Colombia en su camiseta y su bicicleta por ser campeón Nacional de Ruta - crédito Ineos

Clasificación general Giro de Italia - Edición 108

Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): 61 horas, 31 minutos y 56 segundos Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike): a 26 segundos Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): a 31 segundos Derek Gee (Israel - Premier Tech): a 1 minuto y 31 segundos Damiano Caruso (Bahrain - Victorious): a 2 minutos y 40 segundos Egan Bernal (Ineos Grenadiers): a 3 minutos y 23 segundos Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team): a 3 minutos y 31 segundos Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious): a 4 minutos y 7 segundos Giuliano Pellizzari (Ineos Grenadiers): a 4 minutos y 36 segundos Adam Yates (UAE Team Emirates): a 5 minutos y 8 segundos Einer Rubio (Movistar Team): a 5 minutos y 43 segundos Nairo Quintana (Movistar Team): a 29 minutos y 13 segundos