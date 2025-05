Hubert Bodhert demandará a jugador que aseguró que le cobraban 30 millones de pesos por jugar

El cartagenero Hubert Bodhert es entrenador desde el 2004 y ha dirigido más de 700 partidos del fútbol profesional - crédito @bodhert_17/Instagram

El técnico colombiano Hubert Bodhert se refirió a las graves denuncias formuladas por el exjugador Julián Zea, que lo acusó de exigir pagos a futbolistas para incluirlos en el equipo. Bodhert, con una trayectoria que incluye pasos por clubes como Expreso Rojo, Once Caldas, Independiente Santa Fe y actualmente Alianza FC, calificó las imputaciones como “absolutamente falsas” y anunció la apertura de procesos legales para defender su nombre y honor.

En un comunicado oficial difundido por su familia, Bodhert expresó su rechazo categórico a las afirmaciones que, aseguró, afectan su “buena imagen, dignidad profesional y entorno personal y familiar”.

El entrenador cartagenero aseguró que las denuncias constituyen una “grave vulneración” a sus derechos fundamentales y advirtió que procederá “en ejercicio del derecho que me asiste como ciudadano para la protección de mis intereses legítimos, conforme a lo dispuesto por la Constitución y el Código Penal Colombiano”.

Comunicado de prensa del entrenador Hubert Bodhert tras las declaraciones de Julián Zea en su contra - crédito Hubert Bodhert

En primera persona, Bodhert agradeció el respaldo recibido en estos días difíciles y reafirmó su compromiso con el fútbol profesional colombiano: “No permitiré que afirmaciones infundadas e irresponsables pongan en tela de juicio mi honorabilidad ni el respeto con el que siempre he desempeñado mis funciones dentro y fuera de las canchas. Agradezco profundamente a que han manifestado su respaldo y confianza en mi labor, y reitero mi compromiso de continuar ejerciendo mis responsabilidades con la seriedad, ética y responsabilidad que siempre me han caracterizado”.

Este pronunciamiento busca frenar el impacto mediático generado por las declaraciones de Julián Zea, que además cuestionó el manejo interno del club y señaló conductas irregulares en algunos jugadores.

¿Qué dijo Julian Zea sobre el entrenador Hubert Bodhert?

Julián Zea, con la camiseta de Alianza Petrolera entre 2020 y 2021, cuando presuntamente le cobraron por jugar - crédito Alianza Petrolera

Julián Zea, delantero caleño que dejó de verse en las canchas colombianas desde 2022 cuando militaba en Alianza Petrolera, actualmente Alianza FC tras la mudanza a Valledupar reapareció con denuncias que sacuden al fútbol nacional. En una entrevista con el periodista Julián Collazos, el atacante reveló supuestas prácticas irregulares durante su paso por el equipo, señalando directamente al entrenador Hubert Bodhert.

Zea, formado en las divisiones menores del Deportivo Cali y con experiencia en Tauro de Panamá, fue una alternativa ofensiva para Bodhert en 2021 y 2022, aunque su participación se fue reduciendo hasta desaparecer casi por completo de las convocatorias, con escasos minutos en un partido frente a Atlético Nacional.

Según su relato, el técnico le habría exigido pagos para poder ser tenido en cuenta en el equipo. “¿Hubert Bodhert te pedía 30 millones, en el semestre, para jugar fútbol?”, preguntó Collazos. Zea respondió: “Era, más o menos, lo que pagaba el otro ‘man’...”.

El exjugador confesó que pronto entendió que sin realizar ese pago no tendría oportunidades: “No me voy a matar la cabeza, sé que con él no voy a jugar si no pago”. Incluso aseguró que el entrenador le sugería hablar con su representante para “soltar un poquitico de billete” si quería ganarse un puesto en el equipo: “Si usted quiere jugar conmigo, tiene que hacer un poco más...”.

Hubert Bodhert dirigió durante dos años a Alianza Petrolera entre 2021 y 2023, donde coincidió con el delantero - crédito Colprensa

Según Zea, el no llegó a entregar ningún dinero y optó por apartarse del fútbol profesional. Sin embargo, aseguró conocer a varios jugadores que sí habrían pagado para asegurar su presencia en el campo, apuntando que Bodhert recibía alrededor de 120 millones de pesos por semestre de al menos cuatro jugadores. “30 millones de pesos por un semestre y vos no sabés si él va a durar todo el semestre... Tenía 4 jugadores (que pagaban)”, afirmó.

Finalmente, el exdelantero confesó sentirse “con repudio” por las situaciones vividas en el fútbol colombiano, evidenciando un ambiente que, según su experiencia, compromete la transparencia y la ética deportiva en el país.