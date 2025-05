Néstor Pékerman recibió fuerte ataque del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol: “Venía manchado de Colombia”

Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, junto al exentrenador José Néstor Pékerman durante su etapa al frente de la Vinotinto - crédito Manaure Quintero/Reuters

El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) Jorge Giménez calificó como un error la contratación del entrenador argentino José Néstor Pékerman para dirigir a la selección nacional, conocida como la Vinotinto, debido a lo que describió como “manejos arbitrarios” y conflictos internos durante su gestión.

Según declaraciones ofrecidas al medio Ruta Vinotinto, Giménez explicó que la relación con Pékerman y su representante, Pascual Lezcano, se deterioró rápidamente, lo que llevó a una ruptura definitiva entre ambas partes.

De acuerdo con Giménez, la decisión de contratar a Pékerman en noviembre de 2021 se basó en su prestigio y trayectoria, pero con el tiempo quedó en evidencia que los intereses del técnico no coincidían con los objetivos de la federación.

Según detalló, tanto Pékerman como Lezcano buscaban operar sin supervisión y ejercer un control absoluto sobre las decisiones relacionadas con la selección.

“Querían ser amos y señores para trabajar sin ningún control”, afirmó el presidente de la FVF, quien señaló que esta situación generó tensiones dentro del cuerpo técnico y entre los jugadores.

El dirigente explicó que, aunque inicialmente se mostró entusiasmado con el proyecto presentado por Pékerman, las acciones del entrenador y su representante no cumplieron con las expectativas.

Según Giménez, el resto del cuerpo técnico sí se alineó con la visión de la federación, lo que permitió que algunos de ellos continuaran trabajando con la selección tras la salida del argentino.

“Ellos realmente se portaron mal, sus ambiciones eran otras. Querían que la FVF trabajara para ellos sin ningún tipo de control”, agregó.

Entre las acusaciones más graves, Giménez mencionó que Pékerman y Lezcano impusieron restricciones al personal técnico, prohibiéndoles interactuar directamente con los jugadores o asistir a sus partidos para evaluarlos.

Estas medidas, según el presidente, generaron malestar entre los futbolistas, quienes también manifestaron su descontento con la gestión de Lezcano.

“Los jugadores estaban obstinados de la manera en que Pascual estaba llevando las cosas”, afirmó Giménez en la entrevista.

El presidente de la FVF también reflexionó sobre las razones detrás de la contratación de Pékerman, admitiendo que fue un error basado en el prestigio del entrenador y no en un análisis más profundo de su situación actual.

“Mi mayor error fue haber traído a José por el nombre y no por el momento. Quizá no haber tenido ese sexto sentido de saber que ya no estaba y sus intereses eran otros. Ese año nos lo pudimos haber ahorrado, no solo en dinero, sino en tiempo”, expresó.

José Pekerman no dirige a un equipo desde la selección de Venezuela, entre 2021 y 2023 - crédito Manaure Quintero/REUTERS

Giménez también hizo referencia a los antecedentes de Lezcano en Colombia, donde trabajó junto a Pékerman durante su etapa como seleccionador de ese país.

Según el presidente de la FVF, ya existían señales de problemas en la gestión de Lezcano, pero se esperaba que la situación fuera diferente en Venezuela.

“Salió manchado, así como venía manchado de Colombia por el tema de Pascual; nosotros sabíamos algo, pero pensábamos que no era tan así y podía ser diferente”, señaló.

El dirigente enfatizó que la federación tomó medidas para frenar lo que consideró un manejo inapropiado por parte de Pékerman y su representante.

“Él mismo no se imaginó que nosotros éramos capaces de poner un freno. Y como ya lo dije, el fútbol venezolano se respeta y nosotros nos vamos a hacer respetar. No va a venir ningún extranjero, llámese como se llame, a venir a hacer lo que quiera con la federación”, declaró.

Las criticas al representante de Pékerman cuando estaba en la Selección Colombia

En años anteriores, el papel de Pascual Lezcano, representante de José Néstor Pékerman, fue objeto de controversia.

Algunos sectores de la prensa señalaron que Lezcano tenía influencia en las convocatorias y alineaciones de la selección, aunque estas acusaciones nunca contaron con pruebas concretas.

Según declaraciones de Ramón Jesurún, entonces presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Lezcano era una figura clave en el funcionamiento del equipo, desempeñándose como mánager y encargado de aspectos logísticos.

Falcao García defendió públicamente a Pascual Lezcano, resaltando su papel clave en la logística y el buen ambiente dentro de la selección colombiana - crédito redes sociales

Jesurún destacó que su labor contribuía a la armonía del grupo y que contaba con el respeto y aprecio de los jugadores.

De igual manera, futbolistas como Falcao García y Santiago Arias defendieron públicamente en ese momento la gestión de Lezcano.

Falcao lo describió como una figura fundamental para el buen funcionamiento del equipo, mientras que Arias resaltó su compromiso con los intereses de los jugadores.

Por su parte, William Torres, utilero de la selección, destacó la atención de Lezcano a los detalles logísticos, asegurando que siempre estuvo pendiente de las necesidades del equipo para garantizar su comodidad.