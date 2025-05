Sigue en firme el regreso de la Primera C en Colombia: así se jugaría la tercera división profesional

La Primera C de Colombia volverá a la categoría profesional después de más de 20 años sin ascensos - crédito Primera C Fútbol de Colombia/Facebook

Una de las propuestas que más sorprendió a los aficionados en el fútbol colombiano es el regreso de la tercera división profesional, que entre 1991 y 2001 funcionó con ascensos y descensos, pero a partir de 2003 desapareció del mapa y en los últimos años se convirtió en un torneo aficionado con más de 100 clubes de todo el país.

La Federación Colombiana de Fútbol ratificó su idea revivir la Primera C, pues luego de su aprobación en asamblea, empezó el análisis para establecer las bases económicas, deportivas y organización para un campeonato que abrirá el espectro a nuevos jugadores, ciudades e instituciones.

De otro lado, desde la Dimayor se tiene el objetivo de fortalecer el Torneo BetPlay para darle paso a una nueva división, pues en los últimos años se evidenciaron muchas irregularidades por cuenta de las apuestas ilegales, crisis económica y cambio constante de sede.

Solo falta dinero para la “C”

Actualmente, hay 96 clubes en la llamada “Primera C”, que es el torneo de aficionados que se realiza hace años y reúne a distintos conjuntos del país, algunos de ellos con escenarios de poca capacidad y jugadores sin mucha visibilidad, pero que en los próximos años tomarán protagonismo.

En rueda de prensa, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, aclaró algunas dudas sobre cómo será esa tercera división en el fútbol colombiano, que se venía pidiendo hace mucho tiempo y nunca se logró, pero parece que hay disposición para avanzar con el proyecto.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, dio su apoyo para la tercera división en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

“El tema de la Primera C es interesante, pero yo quiero hacer algunas precisiones. Hoy hay un torneo de Primera C que organiza la Difútbol y existe desde hace más de 30 o 40 años. Se quiere hacer es un torneo de Primera C profesional, esa es otra idea, que pudiera coincidir en dos aspectos”, afirmó.

Lo primero que Jesurún explicó es que la Primera C se jugará en ciudades diferentes a las tradicionales en Colombia, con la idea de que se lleve el fútbol profesional a lugares en los que nunca se ha realizado, sobre todo en zonas intermedias, pero dependerá de las empresas, alcaldías y departamentos que inviertan en los clubes locales.

El Equipo Azul, proveniente de Valledupar, fue el campeón de la Primera C 2024 en Colombia - crédito Primera C Fútbol de Colombia/Facebook

“Uno, un torneo que se le dé prioridad competitiva, que manejaría la Dimayor, a equipos de las ciudades intermedias sin fútbol profesional establecido. Es una apuesta interesante, políticamente muy bonita, futbolísticamente interesante, pero hay que aterrizarla desde el punto de vista económico”, mencionó.

Una “Primera C” juvenil

Otro punto que se consideró para la tercera división es un certamen alterno, que sería de categoría juvenil, pero que no entregará ascenso a la segunda categoría, solo con el objetivo de fortalecer a las bases del fútbol colombiano para los próximos años.

“Habría otra Primera C como una posibilidad adicional que será un torneo de reservas, pero Crearía una dificultada que, para el ascenso a la B, no sería muy viable porque un equipo que ya está ascendido no tiene presentación”, fue lo que dijo Ramón Jesurún a los medios.

La selección Colombia clasificó a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 - crédito Colprensa

El presidente fue claro al decir que dicho torneo será distinto a la Supercopa, que es para menores de 20 años, y se contempla un campeonato para jóvenes de 17 años, pensando en los mundiales que se celebrarán entre 2025 y 2029, para que el seleccionado nacional tenga una nómina más amplia de escoger.

“El Sub-20 Federativo es intocable porque es un torneo para que jugadores menores de 20 años se preparen para las selecciones de las competencias internacionales. Incluso ahora queremos hacer un sub-17 porque el Mundial Sub-17 se va a empezar a jugar todos los años, al igual que el femenino”, afirmó el presidente.