Estos son los equipos que jugarán la fase de grupos y llaves de eliminación en la Copa Colombia: se estrena formato

La temporada 2025 del fútbol colombiano está llegando a mitad de camino y finalmente dará inicio el último torneo profesional que quedaba pendiente de arrancar en el año, la Copa Colombia, que reúne a los 36 clubes de la Dimayor por el título y cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Para esta ocasión, ya hay equipos establecidos para el nuevo formato de disputa, en el que se le dio prioridad a los conjuntos clasificados a los cuadrangulares, dejando de lado el sistema de los 12 primeros en reclasificación que quedaban sembrados en octavos de final.

Sumado a eso, la idea es que buena parte de los equipos que jueguen la primera fase de la Copa Colombia 2025, mantengan la continuidad a mediados de año y sus jugadores no entren en periodos largos de descanso, como pasaba antes, además de mostrar a los juveniles y hombres con pocos minutos.

Así comenzará la Copa Colombia 2025

Según el calendario de la Dimayor, el domingo 1 de junio será el pitazo inicial del certamen, a la espera de la confirmación de la entidad que dará una rueda de prensa el 21 de mayo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, para entregar más detalles del campeonato, aunque a finales de 2024 se reveló como se jugará la edición 2025.

Lo primero a tener en cuenta es que la primera fase se partirá en dos: por un lado, estarán los clubes eliminados de la primera y segunda división, que son ocho en el Torneo BetPlay y 12 de la Liga BetPlay, que se dividirán en cuatro grupos de cinco clubes, cuyos dos primeros de cada zona accederán a octavos.

Un dato a tener en cuenta es que Pasto y Once Caldas aún deben definir su lugar en la Copa Colombia, que se sabrá en la fecha 20 con la definición de los cuadrangulares y ambos clubes peleando por esa última plaza el domingo 25 de mayo a las 4:00 p. m., en partidos simultáneos.

La otra parte de esa primera ronda es con los clasificados a semifinales en la “A” y la “B”, que son 16 conjuntos que se enfrentarán en llaves de eliminación directa en julio, para definir los otros participantes para los octavos de final, que empezarían la pelea en agosto.

Equipos de la fase inicial de Copa Colombia

Ronda de grupos

Bucaramanga

Alianza FC

Pereira

Deportivo Cali

Fortaleza

Boyacá Chicó

Águilas Doradas

Envigado

Llaneros

La Equidad

Unión Magdalena

Leones

Real Santander

Orsomarso

Quindío

Bogotá FC

Atlético FC

Barranquilla FC

Boca Juniors Cali

Llaves de eliminación

América de Cali

Atlético Nacional

Deportes Tolima

Millonarios

Junior de Barranquilla

Santa Fe

Independiente Medellín

Jaguares

Patriotas

Internacional de Palmira

Cúcuta

Real Cundinamarca

Atlético Huila

Real Cartagena

Tigres

“Es moderno y atractivo”

En entrevista con el diario AS Colombia, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, explicó que la Copa Colombia 2025 tendrá mayor competencia para los clubes, pues lo obliga a realizar una buena campaña en el primer semestre de 2025.

“No habrá sorteo, sino un posicionamiento por Liga y Torneo. El periodo de vacaciones no va a ser tan extenso para aquellos que quedaron sin competencia. Es moderno y atractivo para todos los clubes”, dijo el directivo.

De otro lado, defendió la manera como se juega la Liga BetPlay: “En las ligas europeas se conoce al campeón faltando uno o dos meses para que termine la liga y eso hace poco atractivo al torneo. Hay dos oportunidades en el año para muchos equipos. Este formato ha hecho campeón a clubes con más de 60 años de existencia que difícilmente podrían serlo en un torneo largo”.

Finalmente, Zuluaga explicó que la tercera división depende de que la segunda categoría aumente su nivel: “La Primera C llega a ciudades en las que no hay oportunidad de ver fútbol profesional. La aspiración es convertirla en profesional, pero para ello tenemos que fortalecer económicamente la Primera B. En la medida que eso se dé, miraremos la Primera C con posibilidades de ascenso y descenso, como debe ser”.