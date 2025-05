Paso de ser mejor que David Ospina a recuperarse del alcoholismo: “Tú piensas que los años no pasan”

Colombia ganó el sudamericano sub 20 de 2005 - crédito Selección Colombia

En 2005, Colombia protagonizó uno de los sudamericanos sub-20 más positivos de la historia, siendo campeón y consolidado a varias figuras que luego ayudaron a que la Tricolor volviera a una Copa Mundo de mayores.

Entre los seleccionados de esa generación se destacaron Carlos Valdes, Abel Aguilar, Freddy Guarín, Dayro Moreno, Juan Camilo Zuñiga, Radamel Falcao García y Hugo Rodallega.

Este último recibió el premio a mejor jugador del torneo y sus actuaciones provocaron que fuera transferido al fútbol internacional, en donde se consolidó principalmente en Inglaterra, en donde jugó para Wigan y Fulham.

(Foto Baires)

La estrella olvidada del sudamericano

Además de los mencionados, una de las figuras de la selección Colombia fue el guardameta Libis Arenas, oriundo de Itsmina, en Chocó, que era llamado la “Araña Negra” por su forma de atajar.

Al igual que varios de sus compañeros, Arenas comenzó su carrera en Envigado, pero tras el sudamericano fue transferido a la Lazio de Italia, en donde no logró tener regularidad.

Con el paso del tiempo, el guardameta dejó de ser considerado una promesa con proyección y terminó relegado en equipos de menor envergadura; paso por Central Español, Sportivo Luqueño, Deportivo Pereira, Peñarol, América de Cali, Patriotas, Independiente Santa Fe, Fortaleza Ceif y CD Olmedo.

En 2016, Arenas terminó con su carrera, en la que fueron más relevantes los escándalos por indisciplina que las atajadas que llegó a realizar.

Arenas habló de su proceso de rehabilitación

Arenas fue el arquero titular de Colombia en el sudamericano sub 20 de 2005 - crédito Colprensa

En enero de 2025 se conoció que Arenas era ayudado por Freddy Guarin en un proceso de rehabilitación para dejar el alcoholismo; cuatro meses después, el exfutbolista que llegó a ser considerado mejor que David Ospina (que es un año menor), decidió hablar de su vida en la actualidad.

En diálogo con Ditu, el oriundo de Itsmina indicó que actualmente está tranquilo y aprendiendo a vivir de nuevo.

“Me siento tranquilo, aprendiendo a vivir, sabiendo vivir y muy contento de lo que estoy viviendo ahora, porque tuve un momento bastante desubicado y gracias a Dios estoy adaptándome a lo que es lo bueno de saber vivir”.

El exguardameta afirmó que los malos momentos le han enseñado a entender cuáles son las personas de valor que deben permanecer a su lado, recordando que varios de sus cercanos se encargaron de “exprimirlo” cuando estaba ganando grandes cantidades de dinero.

“Hay muchas personas que se aprovechan de tu bondad, te exprimen al máximo, no les importa tu vida, sino disfrutar de lo que puedes brindar. Uno a veces es ignorante y se deja llevar de las malas compañías, uno sabe que está actuando mal, pero está ciego con eso. Yo en vez de tomarlo para bien, lo tomaba para mal, salía y todos me saludaban, llegan las malas influencias y te llevan el mundo de empezar a buscar la noche”, recordó Arenas.

Guarín conoció a Arenas cuando compartieron en Envigado - crédito Redes Sociales

El colombiano recordó que sus problemas de indisciplina comenzaron en Europa, en donde la falta de actividad deportiva y el dinero que ganaba le permitieron consumir trago diariamente.

“Yo estaba solo y no era titular en Italia, empecé a refugiarme en la noche, tuve un compañero cubano y no faltaba el dinero para darse sus lujos. Yo pensaba: «no me están poniendo», y eso (el alcoholismo) te va agarrando ventaja, porque tienes la facilidad“.

Arenas reflexionó al recordar como paso a ser considerado uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano, lo que, en retrospectiva, terminó afectando su ego de manera negativa.

“Conseguí cosas tan rápido que me afectaron mucho, en ese momento tú piensas que los años no pasan. Uno venir de un pueblo, de no tener cosas que por ahí a muchos le faltan a tan corta edad, eso afecta. Todo eso te sube el ego y ya vas cambiando muchas, cosas que al final son perjuicio para uno. La vida mía empezó a girar en torno a la rumba, no salía todos los días, pero cada espacio que tenía, me iba a divertir, sin saber que me estaba haciendo un daño”.

Por último, el chocoano reveló que llegó a tener envidia de David Ospina por el crecimiento que tuvo en su carrera, cuando en su momento Arenas era el llamado a consolidarse en la selección Colombia.

“De un momento a otro, en vez de ir surgiendo, iba retrocediendo. Y comenzó la soberbia, estaba en Italia y no estaba jugando, me enojé porque me llamaba el profe Eduardo Lara y me decía que David Ospina se estaba consolidando y yo allá sin jugar“, puntualizó.