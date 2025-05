El colombiano Luis Muriel superó a Lionel Messi en el clásico de Florida en la MLS: el argentino terminó furioso

Orlando City sumó tres valiosos puntos en la jornada 14 de la Major League Soccer (MLS) al vencer 0-3 a Inter Miami en condición de visitante.

Con este resultado, el equipo de Luis Muriel alcanzó los 24 puntos y se ubicó en la quinta posición de la tabla, empatado en puntos con el cuarto lugar, pero con una mejor diferencia de goles.

El clásico de Florida, disputado en el estadio Chase, tuvo al colombiano como protagonista. Muriel abrió el marcador al final del primer tiempo con una jugada que inició con un saque largo de Pedro Gallese desde el fondo.

El delantero colombiano controló el balón y, tras un gran desplazamiento hacia la portería rival, definió con un derechazo cruzado que superó al arquero Ustari.

En la segunda mitad, Muriel volvió a estar involucrado en el segundo gol del partido. El balón pasó por Martín Ojeda, quien centró al área para dejarle servido el remate a Marco Pasalic, cuyo disparo se escapó por las manos de Ustari.

En los últimos minutos del encuentro, Dagur Dan Thorhalls­son sentenció la goleada con el tercer gol.

Con esta victoria, Orlando City se convirtió en el primer equipo en vencer a Inter Miami en el Chase Stadium desde el 7 de octubre de 2023, cuando FC Cincinnati rompió una racha de 24 partidos consecutivos de invicto en casa para el conjunto de Miami.

Luis Muriel ha tenido un gran inicio de temporada en la MLS, anotando seis goles en 14 partidos, igualando la cifra de goles que consiguió en 33 partidos la temporada pasada.

Lionel Messi furioso con el arbitraje en Estados Unidos tras acción con un futbolista colombiano

En declaraciones a Apple TV, Messi lamentó el resultado y reconoció el difícil momento que atraviesa el equipo. “Duele perder un partido más. Venimos de un periodo de resultados malos, pero hay que seguir trabajando y pensar en lo que viene para terminar el mes de la mejor manera y enfrentar el Mundial de Clubes”, afirmó el capitán argentino.

A pesar de su llamado a la autocrítica, el astro también dirigió fuertes críticas hacia el árbitro del encuentro, Guido González, por una decisión polémica que, según él, influyó en el desarrollo del partido.

El incidente al que Messi hizo referencia ocurrió durante una jugada en la que el delantero colombiano de Orlando City, Iván Angulo, realizó un pase hacia atrás que el arquero Pedro Gallese tomó con las manos. Según Messi, esta acción debió ser sancionada, pero el árbitro no lo consideró así.

“Hoy hicimos una gran primera parte, estábamos atacando y creando situaciones. Ellos no podían salir y solo tiraron pelotazos. En una jugada rara en la que un jugador de ellos le da un pase al arquero, el mismo referí me dijo que no sabía las reglas y que no le pareció eso, que no lo entendía”, explicó el jugador.

El capitán del Inter Miami también señaló que esta no es la primera vez que se producen errores arbitrales que afectan al equipo. “De ahí viene el gol. Hay errores puntuales, como pasó en el partido pasado. No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros, con jugadas puntuales. Creo que la MLS tendría que ver un poquito más el tema árbitros”, manifestó Messi, dejando en claro su frustración con la situación.

El resultado deja al Inter Miami en una posición delicada, con la necesidad de mejorar su rendimiento para asegurar un lugar en los playoffs. Messi, por su parte, hizo un llamado a la unidad y al esfuerzo colectivo para superar este momento complicado. “Hay que seguir, es complicado, pero ahora debemos ser un equipo de verdad y sacarlo adelante”, concluyó el capitán, subrayando la importancia de trabajar en conjunto para revertir la situación.