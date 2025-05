Egan Bernal tuvo una brillante jornada en la etapa 7 del Giro de Italia y se metió entre los tres primeros: así está ahora la clasificación general

Así fue el momento cuando el Condor de Zipaquirá intentó atacar en los últimos dos metros de la etapa 7 en su remate final en Tagliacozzo - crédito @giroditalia / X

En la etapa 7 del Giro de Italia 2025, que se llevó a cabo desde Castel di Sangro hasta Tagliacozzo y que contó con un total de 168 kilómetros, tuvo la actuación destacada de Egan Bernal en el remate final de la montaña.

En una lucha constante en los últimos dos kilómetros en la llegada a la montaña, el español Juan Ayuso ganó en la jornada, aunque con la insistencia de Egan Bernal para tratar de ganar en la montaña.

Crónica de la etapa

El momento cuando Juan Ayuso gana la etapa 7 del Giro de Italia 2025 - crédito Jennifer Lorenzini / REUTERS

Con un recorrido en total 168 kilómetros entre Castel di Sangro hasta Tagliacozzo, la jornada contó con cuatro premios de montaña: el primero pasó por Roccaraso, el italiano Lorenzo ortunato del XDS Astana, ganó el primer puerto de montaña en Roccaraso en L’Aquila, que tuvo un total de recorrido de 8 kilómetros y una inclinación del 5,8%.

A lo largo de la jornada, que tuvo una fuga liderada por parte de Nicolás Prodhomme del Decathlon AG2R, el italiano Gianmarco Garofoli del Soudal Quick-Step, el británico Paul Double del Jayco AlUla, el neerlandés Casper van Uden del Picnic PostNL, el italiano Alessandro Tonelli del Polti VisitMalta, el italiano Manuele Tarozzi del VF Group Bardiani y Christian Scaroni del Astana Team, los corredores no tuvieron la posibilidad de rematar en los últimos 10 kilómetros en la llegada al primer premio de montaña en Tagliacozzo, debido a la dificultad que tuvo el ascenso.

Además en los últimos 10 kilómetros en la etapa, ascenso al puerto de montaña de primera categoría en Tagliacozzo, el danés del Lidl-Trek Mads Pedersen, comenzó a sufrir en el ascenso y cedió varios minutos en la general y la carrera.

Finalmente en la etapa que tuvo un final en los últimos dos kilómetros, el colombiano Egan Bernal, del Ineos Grenadiers, logró estar en el remate final de la carrera, liderando varios ataques, en un mano a mano constante con el español Juan Ayuso del Team UAE Emirates y junto a uno de los favoritos para llevarse el Giro de Italia, como el esloveno Primoz Roglic.

Sin embargo, el español Juan Ayuso logró ser efectivo y atacar para llevarse la carrera, quién logró 14 victorias profesionales, 9 de ellas en el UCI World Tour, además de ganar 7 etapas: 2 en la Tirreno Adriático, 2 en el Tour de Suiza, 2 en la Vuelta a Cataluña y 1 en el Tour de Romandía (dato vía @alexdatos2).

Palabras de Egan Bernal tras el podio en la etapa 7 del Giro de Italia

Egan Bernal ganó la competencia élite de ruta - crédito Colprensa

El 16 de mayo de 2025 en charla con los medios de comunicación, Bernal destacó el triunfo de la siguiente forma, en donde aseguró sentirse bien, aunque se mostró autocrítico tras no ganar la etapa:

“Me sentí bien, vi la meta cerca y alcancé a soñar con el triunfo pero está bien. Diez metros más y de pronto hubiera sido otra cosa. Hay que seguir intentándolo. Pensé que en cierto punto podía disputar la etapa pero me falto un poco. Aunque destaco la fortaleza que me dio la camiseta, me da alas”, mencionó el pedalista zipaquireño.

Así quedó la clasificación de la etapa 7 del Giro de Italia

Egan Bernal es el líder del Ineos Grenadiers para el Giro de Italia 2025, en el que busca la clasificación general - crédito @INEOSGrenadiers / X

1 Juan Ayuso (España - UAE Team Emirates): 4 horas, 20 minutos y 25 segundos

2 Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates): a 4 segundos

3 Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): m.t.

4 Primoz Roglic (Eslovenia - Red Bull Bora Hansgrohe): m.t.

5 Giulio Ciccone (Italia - Lidl Trek): m.t.

6 Antonio Tiberi (Italia - Bahrain Victorious): m.t.

7 Damiano Caruso (Italia - Bahrain Victorious): m.t.

8 Richard Carapaz (Ecuador - Educacion First Easy Post): m.t.

9 Max Poole (Gran Bretaña - Picnic Post): a 8 segundos

10 Michael Storer (Australia - Tudor Pro): m.t.

11 Simon Yates (Gran Bretaña - Visma Lease a Bike): m.t.

12 Derek Gee (Canadá- Israel Premier Tech ): a 11 segundos

13 Einer Rubio (Colombia - Movistar Team ):m.t.

27 Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 1 minuto y 4 segundos

48 Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 4 minutos y 36 segundos

51 Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull Bora Hasngrohe): m.t.

Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2025 tras la etapa 7

1 Primoz Roglic (Eslovenia - Red Bull Bora Hansgrohe): 24 horas, 32 minutos y 30 segundos

2 Juan Ayuso (España - UAE Emirates): a 4 segundos

3 Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates): a 9 segundos

4 Antonio Tiberi (Italia - Bahrain Victorious): a 27 segundos

5 Max Poole (Gran Bretaña - Picnic PostNl): a 30 segundos

6 Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 33 segundos

7 Brandon McNulty (Estados Unidos - UAE Team Emirates): a 34 segundos

8 Mathias Vacek (República Checa - Lidl Trek): a 37 segundos

9 Simon Yates (Gran Bretaña Visma Lease a Bike): a 39 segundos

10 Richard Carapaz (Ecuador - EF Education): m.t.

14 Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 46 segundos

17 Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 minuto y 4 segundos

24 Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 2 minutos y 44 segundos

52 Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 12 minutos y 27 segundos

66 Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 17 minutos y 29 segundos