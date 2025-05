Millonarios habría tomado una decisión sobre la renovación de Falcao: todo dependería del ‘Tigre’

Radamel Falcao García no ha tenido protagonismo en Millonarios durante 2025 por su reciente lesión - crédito Colprensa

Falcao García no pasa por el mejor momento con Millonarios, pues completa dos meses desde que apareció con el cuadro azul, que fue en la Copa Sudamericana contra Once Caldas el 6 de marzo, debido a una lesión grado 2 al nivel del recto femoral anterior derecho, de la que se terminó de recuperar hace unas semanas.

La situación del “Tigre” es compleja de cara a su renovación con los azules, ya que su contrato termina el próximo 30 de junio y con opción de ampliarlo por seis meses más, hasta el 31 de diciembre, y que se acordó luego de una larga negociación en enero que llamó la atención en el mercado de fichajes.

Por lo pronto, el delantero espera que sume minutos en los últimos encuentros de la Liga BetPlay, pues el equipo de David González está con la idea de asegurar el cupo a cuadrangulares y empezar a rotar la plantilla, pues lleva más de un mes con la misma formación titular y esos jugadores necesitan un descanso pronto.

“Ese tema no se ha tocado”

Con el paso de los días, parece más incierto lo que pase con el samario de 39 años, debido a que no suma minutos en Millonarios, se realizó una inversión enorme para que siguiera en el club en la temporada 2025 y los Embajadores encontraron un mejor efecto con los juveniles, tal es el caso del delantero Luis Marimón.

Por esa razón, el periodista Julián Capera entregó detalles sobre cómo va la renovación de Falcao, al que le quedan menos de dos meses de su convenio actual y que tuvo como principal novedad el impuesto al patrimonio, por el que debía pagar aproximadamente 5.000 millones de pesos en territorio colombiano.

“Cuando pregunto a las personas cercanas de Falcao, me dicen ‘ese tema no se ha tocado’, no hay ninguna conversación al respecto porque, desafortunadamente, otra vez ha sido un semestre marcado por las lesiones”, dijo el comunicador en su canal de YouTube, que dejó dudas sobre el futuro del “Tigre”.

Capera añadió que la renovación de Falcao estará marcada por su desempeño en las semifinales, tal como ocurrió en el segundo semestre de 2024, pues marcó tres de sus cinco goles en ese entonces: “Va a depender muchísimo de cómo logre rematar este semestre y cómo logre disputar los cuadrangulares”.

Un dato a tener en cuenta es que el mercado de fichajes para Millonarios fue marcado por Falcao, pues se rumoró que el dinero que el club aportó por el delantero, le costó que no contratará más jugadores, en especial porque solo llegaron Nicolás Giraldo y Helibelton Palacios, que actualmente son suplentes.

A seguir esperando

Aunque había mucha expectativa por el regreso de Falcao García para los próximos cuatro partidos en el Todos contra Todos, la reciente convocatoria dejó claro que, por ahora, no será el momento para que el “Tigre” tenga su anhelado regreso, todo porque el primer objetivo es llegar a los cuadrangulares y ser cabeza de serie.

Esto se debe a que Falcao quedó afuera del partido de Millonarios contra Pereira, el 8 de mayo en El Campín, en duelo aplazado por la fecha 15 de la Liga BetPlay, y que servirá para que ambos equipos se pongan al día en el calendario, que le servirá a los azules para entrar a las semifinales si consigue solo un empate.

La convocatoria no tuvo novedades, se perfila que el técnico David González utilizará los mismos jugadores con los que lleva seis partidos sin perder, con cuatro victorias, dos empates, ocho goles a favor y ninguno en contra, una racha que sorprende por lo limitada de la plantilla.