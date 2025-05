Hijo de Pablo Escobar recordó cuando fue al Mundial Italia 90: “Pasé a saludar a mi papá y todo”

El hijo del narco desmintió que su padre hubiera asistido a estos eventos - crédito Colprensa/EFE/RedesSociales

En el auge de la guerra entre Pablo Escobar y el Estado, las autoridades confiaban en que un error del capo provocaría su caída, llegando al punto de pensar que el narcotraficante podría estar en la Copa Mundo 1990.

Miembros del Bloque de Búsqueda han confirmado que se desplegó un operativo contra Escobar y otros criminales en Italia, pero en ningún momento se registró la presencia del capo o sus familiares.

Sin embargo, en una entrevista con Felipe Muñoz, Juan Pablo Escobar, hijo mayor de Pablo Escobar, confirmó que él sí estuvo en Europa durante la cita orbital y también en la final de la Copa Libertadores de 1989 entre Atlético Nacional y Olimpia.

Italia 90 ha sido una de las mejores participaciones de la selección en la copa del mundo - crédito Selección Colombia

En primer lugar, el hijo del capo afirmó que su padre no lo acompañó en ninguno de estos eventos, puesto que era obvio que las autoridades estarían buscándolo en todo momento.

“En la Hacienda Nápoles anunciaron que habían quitado todo a Pablo Escobar y él siempre volvía, eran épocas así, había mucho soborno, eran todos con las caras pintadas, pero él nunca fue al estadio, mi papá tampoco era tan pendejo de dar papaya en el estadio, esos son cuentos”.

Escobar Henao reveló que en la Copa Mundo y la final de la Copa Libertadores estuvo acompañado de escoltas, entre ellos alias Pinina, uno de los sicarios favoritos de su padre.

“Yo viajé hasta Bogotá, fueron los que me cuidaban, estaba ”Pinina", pase a saludar a mi papá y todo. Yo me acuerdo todo lo que sufrimos con esos penales. También estuve en Italia 90, no tanto por el fútbol, sino también por la guerra con el cartel de Cali, me fui por el miedo que tenía mi papá de que me secuestraran“.

El hijo del capo afirmó que estuvo en la final de la Copa Libertadores que se jugó en Bogotá - crédito Colprensa

Al hablar del Mundial Italia 1990, el hijo del capo afirmó que lo que más recordaba era la derrota contra Camerún en los octavos de final, principalmente, el error cometido por René Higuita.

“Yo estuve en el partido cuando le devolvieron el balón a Higuita, en Estados Unidos no, porque yo estaba sin visa y estaba era corriendo”, recordó el antioqueño.

Sobre la final de la Copa Libertadores, no dudo en desmentir que su padre había sobornado a los árbitros para que el Verdolaga ganara el título continental.

“Mi papá no tuvo nada que ver con la Copa Libertadores, yo era hincha de Nacional y no le importaba, solo le importaba el DIM, no tenía tiempo para ponerse a eso. Yo no había sufrido tanto en un partido, él que estuvo en ese partido se da cuenta de que no hubo nada comprado, que esos muchachos dejaron todo en la cancha”.

“Ese Nacional volaba”, respondió Juan Pablo Escobar al recordar a los jugadores del club antioqueño en 1989; además, indicó que “Pinina” sufrió junto a él los penales que terminaron con la consagración del equipo paisa.

“Él tenía una honestidad brutal, él pudo decirme, no vaya que eso ya está, nadie de su entorno estuvo. Yo estuve allá con el más peligroso del cartel de Medellín y ese hombre me hubiera dicho, él estaba sufriendo, llorando”.

Juan Pablo Escobar es el hijo mayor de Pablo Escobar - crédito Europa Press

Por último, el hijo del capo, que en la actualidad dicta conferencias en contra del narcotráfico, comparó la guerra entre el cartel de cali y el de Medellín con la violencia en el fútbol colombiano.

“Haciendo una comparativa, pero salvando las distancias. Si mirábamos al cartel de Cali y Medellín, eran las grandes barras del país, dejaron miles de personas desaparecidas, era un genocidio. Eso nos hizo perder y dividir a la sociedad y eso fue innecesario. Yo hoy conozco a la familia de ellos y es el ejemplo de que si hubiéramos seguido, tendría que haberlos matado, pero nosotros tuvimos la oportunidad de ver los errores”.