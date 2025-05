El exbeisbolista colombiano Édgar Rentería hace historia: entró al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis

El colombiano entró al salón de la fama, en donde llegó a un total de más de 900 juegos en la MLB-crédito @Cardinals/X

El 2 de mayo de 2025 el deporte colombiano tuvo uno de los hitos más destacados en una práctica que no es tradicional a nivel nacional: Edgar Rentería entró al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis.

Y es que justamente su reconocimiento llegó tras los 15 años de carrera que tuvo con el segundo equipo más ganador de Series Mundiales (con 11 en total y solo por detrás de los Yankees de Nueva York).

Así fue el anuncio de los Cardenales de San Luis

El colombiano entró al salón de la fama de uno de los equipos de beisbol más importantes de Estados Unidos-crédito @Cardinals/X

A través de su cuenta de X, el 2 de mayo de 2025, se dio a conocer el anuncio por parte de los Cardenales de San Luis, en donde está acompañado junto al lanzador estadounidense Al Hrabosky, destacado en la década de 1970 por su fama, y junto Walt Jocketty, gerente general del histórico título de la Serie Mundial que ganaron los Cardenales de San Luis en 2006 ante los Tigres de Detroit.

Recorrido de Edgar Rentería en las grandes Ligas

Edgar Rentería es considerado como uno de los mejores jugadores de beisbol en la historia de Colombia, y uno de los deportistas más destacados a nivel nacional-crédito @Cardinals/X

La llegada del pelotero barranquillero se dio en 1999, proveniente de los Marlins de Florida (en donde ganó en 1997 la Serie Mundial frente a los Indios de Cleveland), dejando un total de 393 partidos, en donde realizó 237 carreras, logró conectar 133 hits y consiguió 12 jonrones.

Ya en su llegada de los Cardenales de San Luis en donde estuvo hasta 2004, logró llegar a una Serie Mundial justamente en su último año. Allí cayó frente a los Medias Rojas de Boston en cuatro juegos.

Después de la Serie Mundial del 2004, Edgar Rentería pasaría a jugar a los Medias Rojas de Boston, de donde llegó como agente libre, y allí logró en 153 partidos, 172 hits, 8 jonrones y 70 carreras, pero su estadía en el equipo no duraría mucho, debido a que su rendimiento a nivel defensivo no fue el esperado.

De las Medias Rojas de Boston, también pasó por los Bravos de Atlanta, y jugó dos temporadas (2006 y 2007), en donde logró conectar 339 hits, 26 jonrones y 127 carreras impulsadas, para posteriormente pasar a los Tigres de Detroit en 2008.

Ya en la temporada 2009, Rentería firma con los Gigantes de San Francisco como agente libre, en donde solo tardaría un año para llegar a su segunda Serie Mundial en la postemporada, y allí sería protagonista para su equipo al ganar en los partidos decisivos frente a los Rangers de Texas.

Allí Rentería logró conectar el jonrón que le daría el título de la Serie Mundial a los Gigantes de San Francisco, y lo que le valió en la temporada ser considerado como el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

Así fue el momento cuando Edgar Rentería logró ser el protagonista en el quinto juego de la Serie Mundial 2010 frente a los Rangers de Texas-crédito MLB/YouTube

Y tras su temporada en los Gigantes de San Francisco, finalmente pasaría a los Rojos de Cincinatti en 2011, en donde actuó en 96 partidos en la temporada regular, logrando un total de 75 hits, 5 jonrones y 36 carreras impulsadas.

Finalmente el 1 de marzo de 2013, Edgar Rentería oficializaría su retiro del béisbol.

Reconocimientos de Edgar Rentería

El colombiano es recordado como uno de los mejores beisbolistas que han pasado por la franquicia en la que jugó durante seis temporadas-crédito Sergio Acero/Colprensa

A lo largo de su carrera en la Mayor League Baseball (MLB), logró tener varias distinciones en su carrera como beisbolista. A continuación, este fue el reconocimiento que logró en su estadía en las Grandes Ligas

Seis participaciones en el Juego de las estrellas: 1998, 2000, 2003, 2003, 2004, 2006

Ganador de dos Series Mundiales: 1997 con los Miami Marlins y 2010 con los Gigantes de San Francisco

Dos veces ganador del Guante de Oro en la Liga Nacional de la MLB

Tres Bates de Plata en la Liga Nacional en 2000, 2002 y 2003

Jugador más valioso en la Serie Mundial de 2010

Declaraciones de Edgar Rentería tras entrar al Salón de la Fama

En declaraciones al Diario El Heraldo el 2 de mayo de 2025, Edgar Rentería se mostró satisfecho por ser incluido en el Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis, siendo la segunda vez en donde entra a este distinguido reconocimiento, recordando que en 2015 entró al Salón Latino de la Fama de la MLB.

“El Salón de la Fama de San Luis es algo muy grande. Es un equipo histórico, el segundo que más títulos tiene en las Grandes Ligas después de los Yankees. La organización siempre hizo un gran trabajo. Muchos jugadores grandísimos no lograron entrar, incluso algunos que ya fallecieron. Por eso me siento aún más agradecido: por el sacrificio que hice y lo que logré con ese equipo”.

Y también reveló el momento en la charla con El Heraldo sobre como se enteró de que fue incluido en el Salón de la Fama de Los Cardenales de San Luis.

“Me llamó el dueño del equipo (William O. DeWitt Jr.), me dijo que quería felicitarme, que había sido elegido. Los dos exaltados fueron en primer lugar, un periodista muy famoso de San Luis (Al Hrabosky que jugó en los Cardenales de 1970 y 1977) y Walt Jocketty (gerente general del equipo y que falleció el 26 de abril de 2025 a los 74 años). Fue justamente Jocketty el que me llevó a los Cardenales cuando me cambiaron de los Marlins. Así que fue algo muy especial”.

Estos son los equipos más ganadores de la MLB en la historia

Yankees de Nueva York: 27 títulos Cardenales de San Luis: 11 títulos Atléticos de Sacramento: 9 títulos Medias Rojas de Boston: 9 títulos Gigantes de San Francisco: 8 títulos Dodgers de Los Ángeles: 8 títulos Piratas de Pittsburgh: 5 títulos Rojos de Cincinnati: 5 títulos Tigres de Detroit: 4 títulos Bravos de Atalanta: 4 títulos Orioles de Baltimore: 3 títulos Mellizos de Minnesota: 3 títulos Medias Blancas de Chicago: 3 títulos Cubs de Chicago: 3 títulos Guardianes de Cleveland: 2 títulos Mets de Nueva York: 2 títulos Azulejos de Toronto: 2 títulos Marlins de Miami: 2 títulos Phillies de Philadelphia: 2 títulos Royals de Kansas City: 2 títulos Astros de Houston: 2 títulos Diamondbacks de Arizona: 2 títulos Ángeles de Los Ángeles: 1 título Los Nacionales de Washington: 1 título Los Rangers de Texas: 1 título