Equipo vallecaucano será el “reemplazo” del extinto Alianza Petrolera en Barrancabermeja

A comienzos de 2024 surgió una fuerte polémica en el fútbol colombiano; todo por cuenta del controversial paso del Alianza Petrolera, club que hacía de local en Barrancabermeja, a Valledupar.

Fue por una decisión de la directiva del club que hoy dirige Huberth Bodhert que optaron por trasladarse a la capital del Cesar, donde han disputado sus juegos de local desde el primer semestre de 2024.

Tal situación generó incomodidad en la hinchada del cuadro presidido por Carlos Ferreira, debido a que gran parte de los habitantes de Barrancabermeja apoyaban e incluso ya percibían un vínculo afectivo con el equipo, que llegó a clasificarse para las fases finales en reiteradas ocasiones.

No obstante, poco más de un año después, la llamada capital del Magdalena Medio volverá a tener fútbol profesional, por lo menos, en la segunda división.

Y es que tal como explicó el periodista Luis Gómez, Orsomarso, club que hace de local en Palmira, Valle del Cauca, hará de local en Barrancabermeja en los próximos meses. Incluso, el comunicador fue claro en que este equipo tendrá un uniforme local similar al que vestía Alianza Petrolera.

“A falta de confirmación de @dimayor @orsomarsosc jugará su última fecha @TorneoBetplay ante el @Cucutaoficial en el Villa Zapata de Barrancabermeja. Piloto para su traslado definitivo al puerto petrolero. De local jugará de amarillo y negro y de visita lo hará azul y negro”, comentó Gómez a través de su cuenta de X.

La situación generó diversos comentarios en redes sociales, donde los internautas se mostraron de acuerdo con la iniciativa. Sin embargo, también hubo quienes arremetieron contra tal panorama, teniendo en cuenta la problemática que generó el traslado del cuadro aurinegro a finales de 2023, antes de que el mismo equipo cambiara su nombre a “Alianza FC”.

“Buen equipo y buena plaza, ojalá y no sea temporal. Orsomarzo tiene un bn proyecto deportivo liderado por los sanguovanni”, “Puede ser un piloto , pero no pueden pretender público si no hay condiciones claras”, “Y como se llamara entonces en unos meses:Alianza Orsomarso, Orsomarso ,trolera Orsomarso Barranca. Atlético Barranca Que horror”, “Jajajajajaja jajajajajaja entonces los Hptas hinchas de Alianza qué tanto lloraron pq se fue el Valledupar Fc... Ahora se robaron un equipo del Valle.. Jajajajajaja”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Este fue el comunicado en el que confirmaron que Alianza Petrolera no continuaba en Barrancabermeja

A través de un comunicado de prensa difundido en enero de 2024, la directiva de Alianza Petrolera anunció que por respeto al equipo y a su identidad, a partir de 2024 dejarían de usar los colores negro y amarillo y además la palabra “Petrolera” no estará más en el escudo.

“Alianza Petrolera se permite informar a toda la comunidad que el Club ha tomado la difícil decisión de cambiar su sede a la ciudad de Valledupar. Por respeto al Equipo y a su identidad, los colores amarillo y negro, al igual que el Petrolera, quedan en casa. Esperamos que estos símbolos sean abrazados por cada uno de ustedes, para que siga siendo un lazo indeleble en la historia de Barrancabermeja”, decía el comunicado.

De hecho, en la carta de despedida a la afición aseguraron que el alcalde Jonathan Vásquez hizo una última propuesta al presidente Carlos Ferreira para no cortar el vínculo del fútbol profesional en la región; sin embargo, fueron claros en que la buena voluntad no es suficiente en el ámbito profesional.

“Nuestra Institución recibió una propuesta por parte del Alcalde de la Ciudad, Jonathan Vásquez, pero cabe destacar que en el ámbito empresarial la presentación de propuestas requiere más que buena voluntad. Las iniciativas deben ser claras, con datos y acciones concretas y con respaldo financiero que permitan analizar si suplen las necesidades de patrocinio que necesita el Club para mantener”.