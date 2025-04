Flabio Torres regresa al fútbol colombiano: así fue su escándalo con Once Caldas por los supuestos cobros a jugadores

Flabio Torres dirigió al Once Caldas entre las temporadas 2014 y 2015, alcanzando a disputar la Copa Libertadores - crédito Colprensa

Boyacá Chicó tendrá como técnico a Flabio Torres, entrenador tolimense recordado por ser subcampeón del fútbol colombiano con Deportivo Pasto en 2012, pasar por varios equipos y su última experiencia fue en Bolivia, al estar con Always Ready y Nacional Potosí.

Sin embargo, en Colombia tuvo un escándalo en Once Caldas, al ser acusado por un jugador de que le cobraba plata a sus dirigidos para dejarlos jugar, incluso con acusaciones de que dos futbolistas le habrían dado millonarios regalos después de que el club compró sus derechos deportivos.

Se trata de una de las polémicas más fuertes que se recuerden en el fútbol colombiano, pues se trata de una práctica de la que muchos dirigentes, deportistas y entrenadores hablan, pero que nunca se ha comprobado y pasa “por debajo de mesa”, pero que afecta a la rama profesional.

“Si no me gusta, se va para la puta mierda”

Durante una entrevista con el diario AS Colombia en marzo de 2015, en los últimos días de Flabio Torres en Once Caldas, el jugador Peter Domínguez relató los malos tratos que sufrió porque, al parecer, no le pagó al entrenador ni a unos directivos para que tuviera minutos: “En ese camerino se escucharon demasiadas cosas de él (Torres), todos hablaban, decían: ‘¿cuándo será que ese ‘man’ va a dejar ese vicio?, tiene el signo pesos en la frente’, otro decía, ‘ese ‘man’ se me quedó con la mitad de lo que pagaron por mí compra’.

“Cuando los ponían a jugar no decían nada, pero cuando los sentaban volvían a hablar, y ahora que los reunieron fueron capaces de decir que ninguno ha pagado. Creo que lo del reloj y lo de los 4 millones, es una ‘cortina de humo’ para que no se conociera la cifra real”, añadió, con respecto al hecho de los “regalos” de Marlon Piedrahita y Camilo Pérez.

Flabio Torres y Peter Domínguez en Once Caldas durante la temporada 2014, cuando se habrían dado los hechos - crédito Colprensa

Domínguez relató en ese momento que Torres, desde el primer momento que lo vio, lo presionó muy duro: “Flabio Torres me dijo, -no me importa el contrato que usted haya firmado aquí, si no me gusta se va para la puta mierda-, y en una práctica, choqué con uno de la Sub-20 y él me gritó, -vamos a ver si cuando te toque con los grandes, les vas a pegar-, y yo le respondí –pues si usted cree que yo no he jugado esto, colóqueme con los que son-“.

El futbolista relató que al momento de ventilar el caso, se ganó de enemigos a varias personas en Once Caldas: “Me empezaron a hacer la guerra, me tiraron encima a algunos periodistas, y llamaron a mi representante a decirle que me iban a rescindir el contrato, supuestamente, porque yo mantenía lesionado”.

El Once Caldas de 2014, que Flabio Torres dirigió, fue a la siguiente fase en ambos semestres y clasificó a la Copa Libertadores 2015 - crédito Colprensa

“Sin embargo, en esa reunión, Flabio dijo que me necesitaba, y luego me decía que no me metía a jugar para evitar que me lesionara. Fui el jugador del Caldas que más hacía trabajos físicos, me querían aburrir, y ahora dicen que soy perezoso. Lo que me hicieron en el Caldas fue maldad, y ahora me quieren ensuciar la imagen”.

“Una interpretación errónea de mi parte”

Un punto que Peter Domínguez tocó en esa entrevista con el portal web fue que, pese a todo eso, sí habría pagado lo que fuera necesario para sumar minutos en el equipo: “Me gustó lo que dijo ‘el Tigre’ Castillo en días pasados, porque si es para que uno se promocione, quién no paga. Si ellos me hubieran pedido personalmente, iniciando la temporada, yo habría pagado”.

Peter Domínguez durante la rueda de prensa en la que se retractó de las acusaciones contra Flabio Torres - crédito Once Caldas

Sin embargo, en septiembre de 2015, seis meses después de su escandalosa entrevista, Peter Domínguez apareció en rueda de prensa para retractarse por sus declaraciones contra Flabio Torres y dos directivos del Once Caldas, luego de perder un pleito judicial por ese caso.

“Las manifestaciones que efectué se debieron a una interpretación errónea de mi parte y se dieron por mi desilusión de no actuar”, fueron las palabras de Dóminguez ante los medios de comunicación.