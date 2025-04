Faustino Asprilla se fue contra Alfredo Morelos, Marino Hinestroza y Ricardo Márquez por sus gestos en la Liga BetPlay: “Esas cosas las hacía en el camerino”

El exatacante de Atlético Nacional y la selección Colombia fue tajante tras las provocaciones y actitudes de las estrellas del cuadro "Verdolaga"-crédito @ESPNColombia/X

El 13 de abril de 2025 se jugó la edición del clásico entre Millonarios y Atlético Nacional, que terminó sin goles en el estadio El Campín.

Y justamente dos de los jugadores que se llevaron la atención por sus gestos polémicos fueron Marino Hinestroza y Alfredo Morelos de Atlético Nacional, junto a Ricardo Márquez del Unión Magdalena.

Justamente en su intervención el 14 de abril de 2025 tras los partidos del Unión Magdalena y Atlético Nacional, Asprilla criticó tajantemente las actitudes de los tres jugadores, en donde argumentó que él como jugador, pese a las polémicas que podía generar por sus actitudes, nunca tuvo gestos provocadores frente al público.

El exjugador de la selección Colombia criticó el comportamiento de los delanteros de la Liga BetPlay

En primer lugar, Faustino Asprilla desaprobó los comentarios de Marino Hinestroza y Alfredo Morelos en Atlético Nacional en el empate ante Millonarios el 13 de abril de 2025, y no se olvidó de Ricardo Márquez en la igualdad entre Unión Magdalena y Deportivo Pereira.

“Tuve mis momentos, cuando yo tenía que decir algo, lo decía en un camerino, nunca salí y no hay una sola imagen mía cuando me sacó el técnico y yo voy tratándolo mal, gritando o cogiendo a pata todo lo que estaba en la banca”.

Y afirmó que, si sentía molestia en algún momento, lo expresaba en el camerino, pero nunca lo hacía a la luz pública o salía a tratar mal al público.

“Esas cosas las hacía en el camerino, cuando tenía que hablar, decir algo o pelear con el entrenador, era ahí en el camerino, pero no tengo una imagen en la que yo salga para que la gente me viera. ¿Qué saliera yo a tratar mal o a pelearme con alguien para que el público se diera cuenta? No".

El gesto de Ricardo Márquez para Rafael Dudamel

Y finalmente se refirió como “insoportables” los gestos que tuvieron Marino Hinestroza con la prensa deportiva, Alfredo Morelos con la hinchada de Millonarios y Ricardo Márquez posiblemente con Rafael Dudamel.

“Marino insoportable. El ”9″, ¿cómo se llama? Morelos, insoportable y se me pasan muchos. “El Caballo” Márquez: Ni se diga ¿Qué le está pasado?“.

Y es que el mismo 13 de abril de 2025. Unión Magdalena jugó ante Deportivo Pereira en el estadio Sierra Nevada y Ricardo Márquez anotó el empate final para el “Ciclón Bananero” en el 2-2 final del encuentro, en donde el futbolista tuvo una celebración polémica en donde mira a la tribuna y parece señalar a Rafael Dudamel tras su gol.

Es importante recordar que Rafael Dudamel y Ricardo Márquez compartieron en el título de Atlético Bucaramanga en 2024, en donde el delantero samario de 27 años, no tuvo el rendimiento esperado, en donde jugó 13 partidos con el cuadro “Leopardo” en 595 minutos y no anotó ninguna anotación.

Y justamente en redes sociales, uno de los fanáticos del Atlético Bucaramanga, se refirió a la celebración del delantero de la siguiente manera:

“Este ‘futbolista’ que hace 1 gol cada 2 años, se atreve a hacerle ese gesto a Rafael Dudamel, que lo mantuvo para que pudiera salir campeón y ni para limpiar guayos servía. Ese día era el que más bailaba y fue el que menos hizo... El Burro Márquez, vergüenza por donde se mire”.

Reacciones a la celebración de Ricardo Márquez

Y tras la celebración del gol del atacante del Unión Magdalena y la referencia que hizo el hincha a través de su cuenta de X, la reacción de la gente no se hizo esperar, yendo en contra de Márquez por sus gestos y en donde se expresaron de la siguiente manera.

“Profe sigue llorando a Dudamel?”

“Jajaja jugador de mentira, en un equipo de mentira que tiene pie y medio en el descenso, no ganan hace como 10 fechas y hace esas huevonadas, sirvió pa lo mismo que la celebración con Millonarios jajajaja”

“El gesto está muy mal, de hecho debería ser sancionado por la comisión arbitral. Pero ahora bien, donde Putas decía que era para Dudamel... chismoso hpta”

“Sigue siendo el mismo que celebró como un título, un gol que no valía para nada. Hasta sus compañeros de Millos lo fueron a buscar para que regresara rápido al partido”

“¿Seguro que es a Dudamel? Lo dudo”

“Jajaja malparido pony me acuerdo cuando sonaba para junior gracias a Dios nunca llegó”

“Los jugadores colombianos son muy montadores sin ganar nada. Dan es vergüenza, la verdad”

“Que Dudamel ni que Dudamel, con el problema que hay acá con el dueño del club que se burla de todo el mundo, muy probablemente el gesto iba para él, o gente cercana a él que tienen el club muy podrido”

El nuevo gesto polémico de Marino Hinestroza

Por otro lado, Marino Hinestroza, tras su declaración en la zona mixta tras el empate ante Millonarios, volvió a ser foco de la polémica después de marcar frente Boyacá Chicó el 16 de abril de 2025.

Allí el delantero de 22 años, fue enfocado por la cámara y realizó un gesto polémico de taparse los oídos, el cual fue tomado como hacer de oídos sordos a la situación de las críticas en contra de él por sus actitudes.

El gesto de Alfredo Morelos en contra de la hinchada

Y el 14 de abril de 2025, el portal partidario de Millonarios La Página Embajadora publicó el recopilatorio de gestos polémicos del delantero Alfredo Morelos.

En primer lugar, se ve al futbolista haciendo un gesto con las manos hacía la tribuna occidental y mirando de reojo a los hinchas de Millonarios, en donde señalaba que tenían miedo.

Y luego, al finalizar el partido, tiene un encuentro tenso con un hincha, en donde lo señala y luego lo reta para pelear con sus manos.