Así sería la contratación de James Rodríguez en Pachuca: salario y cuánto tiempo jugará con los ‘Tuzos’ por el Mundial de Clubes

James Rodríguez es noticia en el fútbol internacional por la versión de que pasaría de León a Pachuca para jugar el Mundial de Clubes - crédito Club León

Hay mucha expectativa por lo que pasará con León y el Mundial de Clubes, debido a que el TAS sacará en mayo su fallo sobre la demanda por la multipropiedad con Pachuca, el otro participante y que tiene el mismo dueño que la Fiera, el cual fue descalificado por la FIFA y que causó toda una polémica a pocas semanas del inicio del certamen.

La nueva polémica es por el posible traspaso de James Rodríguez a Pachuca, que solo se daría si los Panzas Verdes pierden el caso en los tribunales, siendo un doble golpe porque perderían el cupo y a su mejor futbolista en la temporada 2025, aunque en los últimos partidos no ha salvado al equipo que solo ganó uno de sus últimos seis compromisos.

Solo el tiempo dirá cuál es el futuro del mediocampista colombiano, que en México encontró la continuidad que en el Rayo Vallecano no le dieron entre septiembre y diciembre de 2024, pero desde marzo es dudoso su futuro por la decisión de la FIFA por descalificar a León, que ganó el cupo por el título de la Copa de Campeones de la Concacaf 2023.

¿Cómo sería el posible contrato de James con Pachuca?

Para empezar, las versiones del traspaso del colombiano a los Tuzos no han pasado a la realidad, pues hasta el momento el jugador cumple su contrato de un año con León, con posibilidad de ampliarlo en 2026, y sin información acerca de un acercamiento o contacto de los directivos de la escuadra de Hidalgo.

Medios como Bolavip México han dicho incluso cuál será el salario de James Rodríguez con Pachuca, equipo que, al parecer, aprovecharía esa violación de la norma en la FIFA, que condenó a León, para quedarse con el jugador porque sería un traspaso sin tanto problema ni papeleo, aunque a la afición no le agradaría.

Para empezar, el tiempo de contrato sería sorprendentemente corto, según el portal web, pues aparentemente sería de un mes, lo que dure el Mundial de Clubes, a préstamo sin opción de compra y después volvería a la Fiera para afrontar el torneo Apertura 2025 y la Leagues Cup, el otro certamen internacional de los Esmeraldas.

Los Tuzos de Pachuca serán el equipo que asistirá al certamen internacional: los esmeraldas no van debido al tema de multipropiedad - crédito Jovani Pérez

Con respecto al salario, James Rodríguez ganaría cinco millones de dólares con Pachuca, que es lo mismo que le pagan en León y no se aumentaría porque sería un negocio dentro del grupo empresarial, sin tanto papeleo ni terceros, aunque queda por saber si el agente del jugador negociará algo más, pues por ahora la posición del colombiano es no moverse de los Esmeraldas para seguir siendo figura y titular.

James Rodríguez tiene contrato con León hasta diciembre de 2025, con posibilidad de ampliarlo para 2026 dependiendo de resultados - crédito Luis Ramírez/EFE

Críticas a la FIFA

Eduardo Berizzo no se guardó nada en rueda de prensa contra la FIFA, al mencionar que “no voy a descubrir nada describiendo a los conductores de una organización totalmente sospechada de irregularidad. Me parecieron imprudentes, innecesarias, inconvenientes. El presidente de la FIFA no puede expresarse en un supuesto reemplazo sin esperar la resolución del TAS. Me parece que sus palabras tienen un peso significativo y no debió expresarse, debió mantenerse neutro a la espera de la resolución del TAS”.

“Si el mundo fuese como yo quisiese, personas como esas no conducirían organizaciones así. La FIFA debe demostrar que es una organización íntegra y no lo es. En el pasado no lo ha sido. No solo con nuestra eliminación, sino con todo esto que supone un arreglo, un interés oculto para ver qué equipo va, quiénes no, por qué van equipos, por qué otros se van o te eliminan. Mientras no exista una claridad, transparencia sobre eso, siempre seguirán siendo sospechados”, añadió.

Eduardo Berizzo fue crítico con la actitud de Gianni Infantino, que ratificó la descalificación de León en el Mundial de Clubes - crédito Club León

El entrenador argentino también arremetió contra la Federación Mexicana de Fútbol, debido a la poca gestión ante el caso de León: “Te sientes maltratado, te sientes parte de un fútbol que lo conduce gente que se acomoda con intereses subterráneos que marcan las decisiones. Es muy llamativo que no haya hecho una palabra sobre esta cuestión. A mí, como integrante de una liga importante como esta, y que aspira a ser importante cada vez más, me hubiese gustado escuchar, como escuché al de la Concacaf, y como también escuché a Infantino en unas palabras, en una declaración, totalmente imprudente e innecesaria”.