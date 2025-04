Figura de Santa Fe reveló que fue padre a los 15 años, cuando apenas incursionaba en el fútbol

Independiente Santa Fe busca clasificarse para los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay Dimayor - crédito Colprensa

Desde su llegada a Independiente Santa Fe a finales de 2024, Omar Fernández Frasica se ha posicionado como uno de los jugadores más importantes del plantel Cardenal. No más bastaron pocas semanas después de confirmado su fichaje para que el atacante se estableciera en el onceno inicial del cuadro bogotano, dirigido en ese momento por Pablo Peirano.

De hecho, fue el entrenador uruguayo el que dio la confianza al futbolista colombiano para que destacara durante sus primeras presentaciones en el territorio nacional luego de un largo periplo en el extranjero.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

No obstante, luego de lo que fue la eliminación en la Copa Libertadores a manos de Deportes Iquique, Fernández fue blanco de críticas por su floja participación, principalmente en el juego de vuelta disputado en el estadio Metropolitano de Techo. Al atacante se le vio errático y poco participativo, al punto que Peirano optó por reemplazarlo en la segunda mitad.

A pesar de ello, luego de la salida del exdirector técnico uruguayo, Fernández continúa destacándose con los Cardenales. Incluso, con la llegada de Jorge Bava como nuevo entrenador, el atacante continúa en la nómina titular de los bogotanos y es uno de los referentes en la parte ofensiva del equipo.

Omar Fernández Frasica es una de las grandes figuras de Independiente Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe

Precisamente, en medio de una entrevista con As, Frasica hizo una revelación que causó asombro entre los hinchas Cardenales. Y es que el atacante dio a conocer que él fue padre a los 15 años, cuando apenas comenzaba a entrar en el campo del fútbol profesional.

Fernández fue claro en que él tuvo la intención de abandonar el balompié con el fin de dedicarse netamente a trabajar para sacar a su hijo adelante; sin embargo, fue gracias a la familia del futbolista que él continuo en los terrenos de juego gracias a la ayuda que le brindaron.

Omar Fernández es uno de los jugadores queridos por la hinchada Cardenal - crédito Independiente Santa Fe

“Yo estaba en Academia Compensar y mi esposa, en ese momento mi novia, me dice que estaba embarazada. Yo tenía 15 años, ella también; obviamente fue muy duro para todos, éramos niños, era como ver a mi hijo de 15 años y decir: ‘¿Cómo fui capaz?’. Fue algo muy duro, pero creo que me dio responsabilidad y ganas de salir adelante”.

Fernández continuó: “Bueno, yo planeé retirarme del fútbol, de lo que podría ser una luz en el camino y me pongo a trabajar, pero mi papá no me dejó. Si no fuera por mi papá, yo estaría en otra cosa menos en el fútbol. Mi familia me dijo ‘usted siga jugando, que nosotros respondemos por el niño’. Ahí yo dije que tenía que ser futbolista profesional”.

Omar Fernández, extremo colombiano que pasó por Llaneros, Melgar, Cruz Azul, Puebla, León y Everton de Chile, es figura de Santa Fe - crédito Luis Ramírez/EFE

Cómo ha sido la trayectoria de Omar Fernández Frasica

Omar Fernández Frasica, nacido el 11 de febrero de 1993 en Zipaquirá, Colombia, es un futbolista profesional que se desempeña como extremo izquierdo. Inició su carrera en el Academia FC en 2011, destacándose como goleador en la Primera B.

Posteriormente, jugó en Llaneros FC y Cruz Azul Hidalgo, donde continuó desarrollando su talento. En 2014, se unió al FBC Melgar de Perú, donde fue reconocido como el mejor jugador extranjero y formó parte del once ideal en 2015.

Ómar Fernández desde hace tiempo había manifestado su deseo por jugar en Independiente Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe

En 2018, Fernández Frasica dio el salto al fútbol mexicano al fichar por el Puebla FC, donde jugó hasta 2021. Luego, se trasladó al Club León, con el que conquistó la Leagues Cup en 2021. Tras un breve regreso al Puebla en 2022, se unió al Everton de Viña del Mar en Chile en 2024, continuando su carrera en el extranjero.

A principios de 2025, Fernández Frasica regresó a Colombia para unirse a Independiente Santa Fe en calidad de préstamo desde el Club León. Su desempeño ha sido destacado en el equipo capitalino, y ha expresado su deseo de permanecer en el club, esperando una renovación de su contrato.