El TAS tendría listo el fallo sobre León y su cupo al Mundial de Clubes: James Rodríguez está a la espera de la decisión

James Rodríguez y León de México no bajan los brazos ante la FIFA por la decisión de excluirlos del Mundial de Clubes, al insistir que no se manejan por el Grupo Pachuca, que es el mismo dueño de los Tuzos en el certamen, y que fue la razón para la descalificación por violar la norma de multipropiedad.

De hecho, tal parece que el TAS tendría una decisión tomada sobre la demanda contra León, que fue interpuesta por la Liga Alajuelense y en la que argumentaba que no estaba permitido que dos clubes fueran del mismo grupo empresarial, como pasó con los clubes mexicanos.

Por el momento, desde la FIFA se mantiene esa decisión y la nueva opción es que América de México y Los Angeles FC disputen un partido para decidir el último cupo al mundial, pues las Águilas son las mejores en el ranking de Concacaf y el conjunto de California terminó segundo en la Copa de Campeones 2023, la misma que la Fiera ganó y le dio el tiquete.

¿Qué decidiría el TAS?

Hay mucha expectativa por lo que pasará con el cupo del equipo Esmeralda, pues ha provocado una polémica sobre los manejos de la FIFA sobre el Mundial de Clubes y sería determinante para lo que seguirá en el certamen, por el club que ingresaría en el lugar de los mexicanos.

Durante el programa Caliente TV, afirmaron que el TAS fallaría a favor de León para que juegue la Copa del Mundo, mencionando primero que el 23 de abril será el día en que el tribunal de arbitraje dicte su veredicto sobre la demanda de la Liga Alajuelense contra los Panzas Verdes y Pachuca.

“León se está colgando de esa situación porque es la audiencia en la que Alajuelense va a demostrar que Pachuca y León viven en la Multipropiedad y León y Pachuca van a decir o tratar de enseñar que no es cierto”, dijo uno de los panelistas en el medio mexicano, sobre la audiencia.

Uno de los periodistas dijo que, “yo lo que averigüé con gente cercana, me la tengo que jugar y no me considero periodista, lo he dicho muchas veces, es que el que va a ir es León”, con lo que la FIFA debería acceder a devolverle el cupo a los mexicanos para el certamen en Estados Unidos.

“El TAS va a resolver a favor de ellos, eso es lo que sé, le va a regresar su lugar, va a ir. El TAS es el que me parece de lo que he averiguado que le va a decir a León que va. La otra es que FIFA tendrá que plantear diferente todo ese tema del torneo”, terminaron de decir en el programa.

“Nos ha afectado el tema del Mundial”

Jhonder Cádiz fue uno de los que reveló la parte interna de la nómina de León, diciendo que una de las razones para el mal momento en la Liga MX es por la descalificación del Mundial de Clubes “Pienso que mentalmente nos ha afectado el tema, sabemos que se lo ganó por la puerta grande y no queremos que esto nos baje el ánimo por clasificar a la liguilla, pero es obvio que un tema así es delicado.

“Estábamos tan contentos y esperamos todavía participar, y aunque alguien venga aquí y diga que es un tema que no le está matando la cabeza, claro que es un tema recurrente de conversación y esperemos traspasarlo rápido y que se consiga estar en esa competencia”, añadió.

Sobre la crisis de tres partidos perdidos en el torneo Apertura 2025, el venezolano explicó que “hemos analizado mucho buscando qué es lo que nos está pasando, queremos salir rápido de esta situación, sabemos que es difícil, veníamos de una racha de victorias y de repente pierdes tres partidos y ya te comienzas a hacer muchas preguntas de qué es lo que estás haciendo bien y mal, qué tenemos que hacer para ganar los partidos”.

“Antes los ganábamos y ahora nos está costando tanto. Pienso que debemos seguir trabajando, intentando mejorar partido tras partido, así como el invicto no nos duró para siempre, esta mala situación tampoco va a durar por siempre, y esperamos ya el viernes contra Querétaro dar un respiro y pensar de otra manera para lo que queda del campeonato”, finalizó.