Selección Colombia perdió la confianza en la portería: este es el mal momento de Camilo Vargas en 2025

En los dos partidos de Colombia en marzo, Camilo Vargas recibió cuatro goles - crédito Luisa González/REUTERS

El 26 de marzo se terminó la concentración de la selección Colombia por la doble jornada de eliminatorias, con los 25 jugadores que quedaban en convocatoria saliendo a sus respectivos clubes, en medio de la tristeza y preocupación por perder ante Brasil y empatar frente a Paraguay.

Uno de esos futbolistas fue Camilo Vargas que en la temporada 2025 no ha mostrado su mejor versión, tanto con el combinado nacional como con Atlas en la Liga MX, en la que se encuentran afuera de los playoffs para la serie final y acaba de perder 3-2 contra el Mazatlán.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De esta manera, se abre la opción para que el técnico Néstor Lorenzo considere otro portero para la Tricolor, ya sea el experimentado David Ospina o Álvaro Montero, que también convocó para las clasificatorias, o darle la oportunidad a los jóvenes Kevin Mier y Devis Vásquez.

Los pésimos números de Camilo Vargas

Desde inicios de 2023 que el bogotano se convirtió en el hombre de confianza para Néstor Lorenzo bajo los tres palos, ganándole el puesto a David Ospina, que se había lesionado en ese momento con Al Nassr, y desde entonces fueron pocos los partidos en los que perdió la titularidad.

Sin embargo, en lo que va de la temporada 2025, a Camilo Vargas le han marcado 30 goles en 15 partidos, tanto con la selección Colombia como con Atlas, sufriendo en la campaña con los mexicanos que lo alejan de la clasificación para los playoffs de la serie final del torneo Clausura.

Pese a ser titular en todos los partidos de la Liga MX, Camilo Vargas suma 27 goles encajados con Atlas - crédito Erik Williams/USA TODAY Sports

Con el cuadro de Guadalajara, solo en dos ocasiones que el portero colombiano dejó su portería en cero, que fue en los empates sin goles contra los Pumas de la Unam y Pachuca, de resto le encajaron 27 anotaciones, los más recientes en la caída 3-2 contra Mazatlán por la jornada 13.

Con la selección Colombia, Camilo Vargas sufrió cuatro goles en apenas dos compromisos, que se suma a las otras cuatro anotaciones que tuvo en la doble fecha de noviembre contra Uruguay y Ecuador, siendo la última vez que mantuvo el arco sin tantos en la goleada 4-0 sobre Chile.

Camilo Vargas fue otro de los cuestionados en Colombia por el mal rendimiento en eliminatorias - crédito Luis ACOSTA / AFP

De esta manera, el guardameta cafetero ya no es símbolo de seguridad para la Tricolor, que en junio debe buscar, por lo menos, cuatro puntos contra Perú y Argentina, en Barranquilla y Buenos Aires, para empezar a asegurar el cupo a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Los cambios que Osorio propone

Juan Carlos Osorio le explicó a Semana las primeras decisiones que tomaría como técnico de la selección Colombia, en caso de ser contratado, y una de ellas es sobre su salario: “Ellos me llegaran a llevar a mí, ellos me hacen una oferta y yo les digo: ‘No, deme en esto’. Y ellos me dicen: ‘No, le vamos a dar esto’. Le digo: ‘Listo, entonces, háganlo público’”.

Otra acción del risaraldense en la Tricolor es convocar jugadores por sus méritos y no por recomendación o gestión de otra persona: “Lo que sí es que no traería ningún jugador porque lo van a promocionar y me van a dar un peso a mí, como dicen de algunos. No, eso no lo haría yo nunca. No”.

Juan Carlos Osorio ha dicho en reiteradas ocasiones que su sueño es llegar a la selección Colombia - crédito EFE

De otro lado, Juan Carlos Osorio afirmó que no llamaría dos futbolistas para una misma posición o tarea en el campo: “Por ejemplo, ‘nueve’, un ‘nueve’ que descienda y un ‘nueve’ fuertes, grandes. ¿Cierto? Eh, los interiores, uno que conduzca, uno que pase, que sea un gran pasador y así sucesivamente”.

“Los volantes centrales, uno posicionado más de bloquear, defender y otro más distribuidor. Entonces, así es, yo armaría las nóminas”, terminó de decir el risaraldense, que mantiene el sueño de llegar al combinado nacional en algún momento, aunque por ahora Néstor Lorenzo seguiría hasta el final de las eliminatorias.