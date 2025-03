Juan Carlos Osorio reveló lo que hará al llegar a la selección Colombia: puso a temblar a Néstor Lorenzo

Juan Carlos Osorio ha dicho en reiteradas ocasiones que su sueño es llegar a la selección Colombia - crédito EFE

La selección Colombia quedó muy golpeada por los resultados en las eliminatorias, al solo sumar un punto de 12 disputados, perder contra Brasil y empatar frente a Paraguay en los últimos dos encuentros, que de paso, provocaron muchas críticas contra Néstor Lorenzo y versiones sobre su salida.

Por esa razón, Juan Carlos Osorio volvió a sonar para la Tricolor, ya que se encuentra libre tras su despido de los Xolos de Tijuana, en la Liga MX, y contar con experiencia en seleccionados como México, al que llevó al mundial de Rusia 2018, y Paraguay, además de ser múltiple campeón en el fútbol colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El entrenador risaraldense explicó cuáles serían sus primeras decisiones en el combinado nacional, con el objetivo no solo de mejorar el rendimiento de la plantilla, sino de ser más transparente con los manejos de la Federación Colombiana de Fútbol, que desde hace años lo tiene como candidato.

¿Qué haría Juan Carlos Osorio en Colombia?

Néstor Lorenzo, por el momento, no se ve muy seguro en el combinado nacional por los malos resultados, que lo tendrían con un pie afuera pese al respaldo de la Federación Colombiana de Fútbol, pues por el momento no considerarían prudente un cambio de entrenador.

Sin embargo, Juan Carlos Osorio reveló en Semana cuáles serían sus primeras decisiones en la selección Colombia, que pese a confirmar que no lo han contactado, por ahora, mantiene ese sueño de dirigir a la Tricolor y explicó las acciones que tomaría en el día uno.

Juan Carlos Osorio es recordado a nivel de selecciones por su trabajo con México, al que llevó a octavos de Rusia 2018 y venció a Alemania en fase de grupos por 1-0 - crédito Damir Sagolj/REUTERS

“Ellos me llegaran a llevar a mí, ellos me hacen una oferta y yo les digo: ‘No, deme en esto’. Y ellos me dicen: ‘No, le vamos a dar esto’. Le digo: ‘Listo, entonces, háganlo público’”, mencionó el risaraldense sobre su salario, por el que no dio un valor exacto que le pediría a la FCF.

Osorio dejó claro que sería transparente y justo con las convocatorias de Colombia, para elegir a los mejores futbolistas y no por recomendaciones: “Lo que sí es que no traería ningún jugador porque lo van a promocionar y me van a dar un peso a mí, como dicen de algunos. No, eso no lo haría yo nunca. No”.

La selección Colombia quedó golpeada en las eliminatorias, pero mantiene las opciones de clasificar de manera directa al mundial - crédito Colprensa

Sobre eso, el entrenador reveló lo que le dijo a James Rodríguez, capitán de la Tricolor, cuando se enfrentaron León y Tijuana: “Lo felicité en el primer tiempo. Lo felicité por la carrera tan exitosa que ha tenido y en el segundo tiempo me preguntó que cuándo lo iba a dirigir”.

“No traería dos jugadores en la misma posición”

Siguiendo con la plantilla de la Tricolor, que fue muy criticada por los pocos cambios que Néstor Lorenzo realizó en los encuentros y el bajo nivel de algunos jugadores como Richard Ríos, Juan Carlos Osorio explicó que tiene algunas ideas para organizar mejor el equipo.

Osorio afirmó que el punto clave en su convocatoria con la selección Colombia será tener futbolistas para distintas tareas, con el objetivo de contar con más herramientas para los partidos: “Yo creo que yo no traería dos jugadores en la misma posición con las mismas características”.

Juan Carlos Osorio viene de dirigir 34 partidos con Xolos de Tijuana, con 12 victorias, seis empates y 16 derrotas - crédito Xolos de Tijuana

“Por ejemplo, ‘nueve’, un ‘nueve’ que descienda y un ‘nueve’ fuertes, grandes. ¿Cierto? Eh, los interiores, uno que conduzca, uno que pase, que sea un gran pasador y así sucesivamente”, mencionó el entrenador risaraldense al medio de comunicación.

En el caso del mediocampo, que fue blanco de polémica por la ausencia de Juan Fernando Quintero en los compromisos, Osorio dijo que “los volantes centrales, uno posicionado más de bloquear, defender y otro más distribuidor. Entonces, así es, yo armaría las nóminas”.