El presidente del León respondió a posible transferencia de James Rodríguez al Pachuca para jugar el Mundial de Clubes

James Rodríguez es noticia en el fútbol internacional por la versión de que pasaría de León a Pachuca para jugar el Mundial de Clubes - crédito Club León

Un gran escándalo se registró el viernes 21 de marzo por la exclusión de León para el Mundial de Clubes, tras ser expulsado por la FIFA al violar la normativa que impide la multipropiedad entre clubes, pues el conjunto de Guanajuato pertenece al Grupo Pachuca, que es dueño de otro participante en el certamen.

En medio de esa noticia, se conoció la versión de que James Rodríguez pasaría al Pachuca para jugar la Copa del Mundo en Estados Unidos, ya que los Tuzos y la Fiera comparten el mismo dueño y sería una transición suave para que el colombiano refuerce al equipo de Hidalgo en el torneo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante eso, el presidente de León aclaró lo que pasará con el volante y capitán del club, así como la defensa legal para defender su lugar en el mundial, que ganaron por ganar la Copa de Campeones de la Concacaf en 2023 y la decisión se dio a menos de tres meses para arrancar el certamen.

¿James Rodríguez llegará al Pachuca?

La expulsión de León del Mundial de Clubes fue un golpe duro para el equipo y los aficionados y armó toda una polémica alrededor de la FIFA, que solo después de que la Liga Alajuelense de Costa Rica llevó el caso al TAS, dio respuesta al caso y apeló a la norma para tomar la decisión.

Tras conocerse la noticia, corrió un rumor de que James Rodríguez pasaría de León a Pachuca, ya que ambos equipos pertenecen al Grupo Pachuca y los directivos buscarían al colombiano como refuerzo para el certamen, pese a que le queda contrato con la Fiera hasta diciembre y que deseaba participar en el certamen con los Esmeraldas.

James Rodríguez llegó a León como figura para disputar el Mundial de Clubes, el principal objetivo del equipo mexicano en 2025 - crédito @jamesdrodriguez/X

Dado que el volante, de cierta manera, tiene vínculo con la organización empresarial, sí tendría esa opción a mitad de año para ser uno de los fichajes de los Tuzos para el torneo, más allá de lo que pueda pasar con León y cómo avance su litigio con la FIFA y el TAS para recuperar su lugar.

Sin embargo, el presidente del cuadro de Guanajuato, Jesús Martínez Murguía, confirmó en charla con el canal ESPN que no es posible que James Rodríguez vaya a Pachuca en este momento: “Yo creo que no, para nada. Ahorita yo tengo en mi mente en pelear porque no quisiera quedar fuera, pero no creo que sea algo viable“.

Pachuca tiene figuras como Salomón Rondón, delantero venezolano, para jugar el Mundial de Clubes - crédito Kirby Lee/USA TODAY

Además, un traspaso de ese tipo le daría la razón a la FIFA y la Liga Alajuelense sobre la multipropiedad en León y Pachuca, que es lo que ambos conjuntos quieren desmentir y demostrar en los tribunales que la Fiera se maneja de otra manera y por eso no se le puede sancionar.

“Que la FIFA recapacite”

Durante la entrevista con el canal de televisión, Jesús Martínez Murguía mostró su decepción por la decisión de la FIFA: “Lo que más duele es quedar fuera de un torneo de categoría mundial. Nadie nos ha dicho cuál fue el criterio, en qué se basaron o cuáles fueron los fundamentos. Los jugadores están muy golpeados en lo anímico, porque se ganaron el lugar en la cancha”.

“Si a nosotros nos avisan antes de competir es otra situación, pero el reglamento sale a tres meses del torneo. Nuestra mayor defensa es que el reglamento salió después. Vamos a pelear a muerte en todos los sentidos legales que podamos, haremos todo el tema legal con el TAS y esperando que la FIFA recapacite esta decisión y que León pueda competir lo que se ganó dentro de la cancha”, agregó.

Comunicados del Pachuca y León respecto a la expulsión de uno de ellos del mundial de clubes 2025 por el tema de la multipropiedad - crédito Club Pachuca / Club León

Martínez Murguía defendió la postura de León y su situación institucional, afirmando que hizo todo lo posible para demostrar que no es multipropiedad: “Hemos hecho lo mismo que hicieron Girona y Manchester City ante UEFA para que pudieran jugar la Champions League. Constituimos un FIDEICOMISO que garantiza absoluta independencia, pero a nosotros no nos lo aceptaron“.

De otro lado, el presidente del club señaló que busca la solidaridad de varias entidades, clubes y organizaciones: “Concacaf nos ha apoyado en todo momento. Fuimos campeones de nuestra confederación y nos sentimos muy agradecidos del acompañamiento que nos está dando. Esto puede ser un gran momento para unir a los dueños de los equipos por el bien del futbol mexicano”.