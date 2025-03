FC 25 homenajeó a futbolista que milita en la segunda división del fútbol colombiano: esta es la razón

Un futbolista que supo vestir la camiseta de la selección Colombia fue homenajeado por FC25 - crédito FC25

El esperado regreso de Doumbia, el colombiano Víctor Ibarbo y Gervinho, tres de las cartas más icónicas de la saga FIFA, ha sido confirmado oficialmente por EA Sports. Según informó la cuenta oficial de EA Sports FC 25 en X, los tres jugadores estarán disponibles en el videojuego con cartas especiales, marcando un momento significativo para los fanáticos de la franquicia.

Dicho anuncio generó una ola de entusiasmo entre los jugadores, especialmente aquellos que recuerdan con cariño la época de FIFA 15, cuando este trío ofensivo se convirtió en una de las combinaciones más temidas y queridas del modo Ultimate Team.

De acuerdo con EA Sports, este regreso forma parte de una estrategia para revitalizar el interés en EA Sports FC 25, un videojuego que, a pesar de las numerosas promociones lanzadas desde su estreno, no ha logrado recuperar a una parte significativa de su base de jugadores.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran eventos como los “Equipos de la Semana” y los “TOTY” (Team of the Year), que tradicionalmente atraen a los usuarios gracias a sus cartas exclusivas y de alto rendimiento. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para contrarrestar la pérdida de jugadores que han abandonado el juego en los últimos meses.

Victor Ibarbo fue homenajeado por FC25 - crédito @AmericadeCali/X

En este contexto, EA Sports confirmó la llegada de uno de los eventos más importantes de cada edición: el FUT Birthday. Dicho suceso, que celebra el aniversario de la franquicia, se caracteriza por ofrecer cartas especiales y recompensas exclusivas para los jugadores.

Según detalló la compañía, el FUT Birthday no solo incluirá contenido atractivo, sino que también busca reforzar la conexión emocional de los usuarios con el juego, apelando a la nostalgia y al sentido de comunidad que ha sido una de las marcas distintivas de la saga.

Víctor Ibarbo podrá ser utilizado como una "carta" en FC25 - crédito @EASPORTSFC/X

Así las cosas, el regreso de figuras emblemáticas como Diego Maradona al modo Ultimate Team ha sido otro de los movimientos destacados de EA Sports en este año. Tras años de ausencia, el astro argentino volvió al videojuego como uno de los Iconos más destacados, despertando el interés de los jugadores por incluirlo en sus plantillas.

Este tipo de incorporaciones, junto con el anuncio del retorno de Doumbia, Ibarbo y Gervinho, refuerzan la estrategia de la compañía de recuperar la esencia que caracterizó a las entregas más exitosas de la franquicia.

Y es que lo curioso de este gesto es que, actualmente, Víctor Ibarbo es jugador del Internacional de Palmira, uno de los equipos más representativos de la segunda división del fútbol colombiano.

Víctor Ibarbo supo vestir la camiseta de la Roma y el Cagliari en el fútbol italiano - crédito EFE

Cómo fue el paso de Víctor Ibarbo por la Roma

Víctor Ibarbo llegó a la AS Roma en enero de 2015 en calidad de préstamo procedente del Cagliari, como parte de los esfuerzos del equipo para reforzar su ataque. Su paso por el club italiano generó expectativas debido a su rapidez y versatilidad en el frente ofensivo.

No obstante, el delantero colombiano no logró asentarse como pieza clave en el equipo dirigido por Rudi García. Durante su breve estadía, jugó 12 partidos oficiales, la mayoría como suplente, sin anotar goles y con participaciones esporádicas que no alcanzaron para ganarse un lugar fijo en el once titular.

Victor Ibarbo llegó a Roma en 2015 - crédito AFP

En el verano de ese mismo año, Ibarbo fue cedido nuevamente, esta vez al Watford de la Premier League, marcando el cierre de su etapa en la Roma. Su rendimiento con el equipo capitalino fue considerado discreto, ya que no logró aprovechar del todo su potencial en un plantel competitivo que buscaba consolidarse en competiciones europeas. A pesar de ello, su paso por el club le permitió seguir sumando experiencia en una de las ligas más exigentes de Europa.