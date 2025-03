Colombiano de San Lorenzo amargó al Racing de Gustavo Costas con gol en el último minuto en el fútbol argentino

Golazo de Jaime Peralta frente a Racing - crédito ESPN

Un delantero colombiano fue la gran figura del apasionante duelo que disputaron San Lorenzo y Racing club de Avellaneda en el estadio Nuevo Gasómetro en la tarde del lunes 3 de marzo de 2025.

Y es que Jaime Peralta le dio la victoria a los dirigidos por Miguel Ángel Russo 3-2, en un duelo en el que llegaron a estar por debajo en el marcador, frente los actuales campeones de la Recopa Sudamericana.

El primer tanto llegó por parte del conjunto local. Malcom Braida, que anotó por duplicado, abrió el marcador sobre el 2′ con una acción que daría tranquilidad a los hinchas del Cuervo argentino, que no contó con la presencia del español Iker Muniaín.

No obstante, sobre el 30′, Facundo Mura igualó las acciones para los dirigidos por Gustavo Costas con una acción personal. No pasaron 30 minutos cuando, sobre el 50′, Adrián Balboa le dio la ventaja al conjunto visitante y generó cierto desespero en el club azulgrana.

Nuevamente, sobre el 86′, Malcom Braida igualó las acciones con un fuerte remate desde fuera del área y puso todo en bandeja plata para que un colombiano se vistiera de héroe.

Fue sobre el 90 +1 que, tras el cobro de un tiro libre por la banda derecha, Jaime Peralta se elevó entre dos centrales de Racing Club y, con un certero cabezazo, estampó el 3-2 final en un Nuevo Gasómetro, que se “quería caer” tras la anotación del colombiano.

La euforia fue tal que el exjugador del Deportivo Independiente Medellín y el Cúcuta Deportivo se quitó la camiseta para celebrar con los miles de hinchas de San Lorenzo presentes en la cancha.

“¡Estalló el Bidegain! Jaime Peralta metió un cabezazo impecable para el 3 a 2″, titularon desde la cuenta oficial de la liga argentina.

Así las cosas, el colombiano aseguró el rueda de prensa que “me venía costando, me venía faltando minutos. Pero se me dio y estoy muy feliz porque uno se prepara para esto. Debe ser una locura Cúcuta ahora, jaja. Hice mi tarea, pero hubiera sido injusto que San Lorenzo lo pierda. Lo buscamos de principo a fin. Hicimos un muy buen partido y al final tuvimos nuestro premio”.

Por su parte, Facundo Cambeses, arquero de la Acadé indicó: “Esto es fútbol, pero nos tenemos que levantar. Este grupo tiene personalidad y calidad. Hay que levantarse. Al final Irala vino a provocar, eso no se hace, le dije eso: pero ya está. Hace dos días nosotros estábamos festejando en Brasil, así que ahora que festejen. Pero no me gusta cuando se hacen esas cosas”.

Jaime Peralta, uno de los delanteros colombianos con mayor proyección

Jaime Andrés Peralta González, nacido el 31 de enero de 2005 en San José de Cúcuta, Colombia, es un delantero centro que ha mostrado un notable potencial desde sus inicios. Comenzó su formación en las divisiones inferiores del Independiente Medellín entre 2013 y 2017, y debutó profesionalmente con el Cúcuta Deportivo en julio de 2023, donde en 15 partidos anotó tres goles.

En enero de 2024, Peralta fue cedido al Independiente Medellín, donde disputó 10 encuentros y marcó tres goles. Sin embargo, su estadía en el DIM se vio interrumpida en abril del mismo año debido a problemas disciplinarios, lo que llevó a su retorno anticipado al Cúcuta Deportivo. A pesar de estos contratiempos, el joven delantero continuó destacándose en el torneo de segunda división colombiano, lo que llamó la atención de clubes internacionales.

El 31 de enero de 2025, Jaime Peralta fue fichado por el Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Argentina, en calidad de préstamo con opción de compra por el 50% de su pase.