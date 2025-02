Escándalo en Atlético Nacional por competencia desleal: “Se dio una investigación que dejó a unas personas despedidas”

Con más de 35.000 personas, Atlético Nacional goleó a Once Caldas por 4-0 en Medellín - crédito Colprensa

Atlético Nacional se convirtió en el equipo más fuerte del fútbol colombiano para la temporada 2025, con el armado de su plantilla y la renovación de varias figuras para mantener la base que salió campeona de la Liga BetPlay y Copa Colombia 2024 en cuestión de una semana.

Sin embargo, el cuadro verde afrontó un escándalo por cuenta de la venta de sus camisetas de la temporada 2025, a cargo de la marca estadounidense Nike y que fueron bien recibidas por los aficionados, que se ilusionan con una campaña llena de títulos y pelear la Copa Libertadores.

Por fortuna, el conjunto antioqueño resolvió el tema de manera interna y se prepara para la Liga BetPlay, en la que viene de perder por 3-2 ante Alianza en Valledupar y una de sus novedades ante Fortaleza, el 4 de marzo, sería el regreso del portero David Ospina por una lesión.

“Una competencia completamente desleal”

Con el paso de los últimos años, el mercado de camisetas de fútbol a nivel internacional se globalizó tanto que las marcas han hecho toda clase de maniobras para enfrentar no solo la piratería, sino que las ganancias de sus prendas originales no caigan en manos de terceros.

La periodista Pilar Velásquez, en el medio Clásico Paisa, afirmó que se presentó un caso de competencia desleal en Atlético Nacional, debido a que una de las tiendas que vende su uniforme lo estaba haciendo por un precio menor a lo establecido de manera oficial para 2025.

La camiseta principal conservará sus características líneas verdes de inicio a fin, manteniendo la imagen de su patrocinador principal, Betsson, en la parte frontal por segundo año consecutivo - crédito @nacionaloficial/X

“La camiseta de Nacional vale, digamos, 400 mil pesos, pero esta persona la vende en 350 mil y era original, la misma. Entonces, estaban haciendo una competencia completamente desleal”, mencionó la comunicadora, con la claridad de que la vestimenta del Verdolaga cuesta 404.000 pesos.

Pilar Velásquez añadió que en Atlético Nacional “se dieron cuenta porque en esa página a veces salían prendas sin que estuvieran lanzadas en la Tienda Verde (…) eso los puso en alerta y se dio una investigación que dejó a unas personas despedidas”.

Atlético Nacional viene de ganar la Superliga 2025 desde el punto penal al Atlético Bucaramanga - crédito Jaime Moreno / Colprensa

“Una persona de dicha página estaba mucho en las Tiendas Verdes y eso les pareció medio raro. Fue ahí cuando hicieron la auditoria que derivó en sacar a la gente de la que sospechaban”, añadió la periodista, sin conocerse la información de cuántas personas estaban involucradas en el hecho.

“Pensé en dar un paso costado”

David Ospina, portero de Atlético Nacional, reveló en Caracol Radio que consideró el retiro del fútbol debido a sus constantes lesiones, una de ellas la ocurrida con Al Nassr en Arabia Saudita por una fractura en el codo en 2023, que lo alejó de las canchas durante casi un año.

“Desde que me pasó lo del codo, decido no proyectarme porque cuando haces esas cosas, te puede cambiar todo en un segundo. Al proyectarse, uno se olvida de vivir el momento. En mi cabeza, tenía la intención de volver a Europa y hacer más cosas, pero en ese momento de la lesión se me cerró todo y pensé en dar un paso costado“, afirmó.

Con David Ospina como gran referente, Atlético Nacional ganó la Liga BetPlay y Copa Colombia 2024 - crédito Atlético Nacional

Ospina mencionó que pasó por muchos momentos duros en su periodo de recuperación: “Tuve situaciones complejas. Los médicos me decían que era difícil volver a jugar. Las manos son importantes para mi posición, pero no funcionaba la intervención que se hizo en el codo”

“Después se tomaron otras decisiones y eso me ayudó a poder volver a tener la movilidad y la fuerza suficiente para pararme bajo los tres palos. Ahora, hoy en día, tener esta oportunidad en Nacional me da ese aliento y esas ganas de seguir aprovechando”, finalizó.