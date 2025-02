Neiser Villarreal se iría a histórico equipo de Europa, sin dejarle un peso a Millonarios: esto dicen los diarios sobre el delantero de la selección Colombia

Neiser Villarreal marcó un triplete y es el máximo anotador del Sudamericano Sub-20 Venezuela 2025 - crédito FCF

El futuro de Neiser Villarreal, goleador del reciente Sudamericano Sub-20, parece estar en pleno desarrollo y será, sin duda, uno de los temas más comentados en los próximos meses.

A sus 19 años, el atacante de Millonarios se encuentra en una situación crucial.

Su contrato con el club capitalino vence en diciembre de 2025, lo que le permitirá negociar como agente libre a partir de julio de 2025.

Sin embargo, su futuro inmediato podría definirse mucho antes, ya que son varios los clubes interesados en su fichaje.

Según el periodista César Augusto Londoño, Neiser Villarreal se reunirá con su club esta semana para ponerse bajo las órdenes de David González, técnico de Millonarios, quien espera poder contar con el atacante para los próximos partidos. Sin embargo, la situación podría dar un giro dependiendo de las decisiones de su agente, quien ha estado al tanto de la situación del jugador y de las ofertas que han llegado.

Desde el entorno de Millonarios aseguran que Villarreal es pretendido por el Vasco da Gama de Brasil. El equipo carioca presentó una oferta de 4 millones de dólares por el delantero, lo que representaría una cifra significativa para los azules de ser transferido en el primer semestre del 2025.

No obstante, según informaciones de la prensa brasileña, la operación está actualmente caída, pues la directiva del club brasileño no ha recibido respuesta del agente de Villarreal, quien no atendió las comunicaciones, lo que complica el acuerdo.

Neiser Villarreal marcó ocho goles en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La negativa del agente apuntaría a una negociación con uno de los clubes más importantes de Europa. Porto ha surgido como otro club con intenciones claras de fichar a Villarreal. El club portugués estaría dispuesto a esperar hasta el mercado de verano para fichar al jugador de manera gratuita, es decir, tras su negociación como agente libre en julio de 2025.

Record, uno de los medios más importantes de Portugal, destaca que Porto ve en Villarreal una gran oportunidad, pero no está claro cómo se gestionará su situación en Millonarios durante los próximos meses.

A pesar del interés de grandes clubes, Millonarios espera poder retener al joven delantero y evitar que se marche como agente libre. El club confía en que el jugador siga con ellos durante la temporada para tener regularidad de cara al Mundial Sub-20 que se celebrará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025.

FC Porto ha sido uno de los equipos que ha dejado brillar a futbolistas colombianos como Radamel Falcao, James Rodríguez, Fredy Guarín y Juan Fernando Quintero.

Los partidos amistosos que tendrá Neiser Villarreal con la selección Colombia

Neiser Villarreal celebrando el segundo gol de Colombia ante Paraguay, además de ser el cuarto para el atacante - crédito Conmebol

La Selección Colombia Sub-20 continúa afinando detalles para su participación en el próximo Mundial de la categoría, que se llevará a cabo en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025.

Como parte de su preparación, el equipo dirigido por César Torres disputará dos partidos amistosos contra Rusia en el mes de marzo. Estos encuentros se jugarán en el Estadio Pascual Guerrero, ubicado en la ciudad de Cali, aunque se barajan alternativas como Palmira o Yumbo, en caso de que el recinto principal no esté disponible.

Estos partidos forman parte de un plan estratégico diseñado por el cuerpo técnico para enfrentar a selecciones de alto nivel competitivo antes de la cita mundialista. Además, el equipo colombiano participará en un torneo amistoso en Egipto, donde se medirán en cuatro encuentros adicionales.

El equipo colombiano aseguró su clasificación al Mundial tras un destacado desempeño en el Campeonato Sudamericano Sub-20, celebrado recientemente en Venezuela. Aunque no lograron alzarse con el título, el tercer puesto obtenido les garantizó uno de los boletos para la cita orbital