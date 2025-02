Juan Esteban ‘Ganiza’ Ortiz, histórico del fútbol profesional colombiano, calificó a la hinchada de Santa Fe como “muerta y fría”: “No se sienten”

El exjugador se refirió a la hinchada de Santa Fe y comparó el clásico paisa con el bogotano - crédito @futbolsoker_ / TikTok

Independiente Santa Fe parte de la temporada 2025 el 25 de febrero de 2025 cuando se enfrente a Deportes Iquique en el estadio Metropolitano de Techo por la fase 2 de la Copa Libertadores de América.

Los dirigidos por Pablo Peirano tendrán que remontar el 2-1 adverso ante el cuadro chileno, por lo que el futuro del estratega uruguayo está en vilo, teniendo en cuenta que lleva cinco partidos sin ganar en todas las competencias.

Por este motivo, en la previa del encuentro del cuadro Cardenal en el certamen continental, se revivió una polémica declaración de Juan Esteban Ganiza Ortiz en charla con el streamer de TikTok untalsebs, en donde el exfutbolista comentó algunas de sus experiencias a nivel profesional y no dudó en lanzar una dura indirecta para la hinchada de Santa Fe.

Las duras declaraciones de Ganiza Ortiz en contra de la hinchada de Independiente Santa Fe

El jugador en la actualidad se encuentra dirigiendo una escuela de fútbol, practica el deporte del balompié de forma aficionada y también está trabajando en una lavandería - crédito Ganiza Ortiz / Facebook

En la entrevista que se llevó a cabo el 20 de febrero de 2025, el antioqueño habló sobre las experiencias que vivió en el clásico bogotano y el cásico paisa, y recordó los ambientes que se vivían en el clásico bogotano, donde recordó que la hinchada de Santa Fe es fría y no se hace sentir:

“La hinchada de Santa Fe es literalmente muerta; siempre dije que la hinchada es muy fría; y más en los clásicos, porque no pesa, no se siente. Santa Fe no es de acompañar, y los pocos que van no se hacen sentir”, explicó.

Otros conceptos de Ganiza Ortiz: la diferencia del Clásico Paisa y el Clásico Bogotano

Por otra parte, Ortiz también se refirió a lo que significó para él la hinchada de Independiente Medellín, y explicó que el Clásico Paisa es más emocionante con respecto al clásico bogotano:

“El clásico que más se vibra es Medellín frente a Nacional, porque la hinchada del DIM te acompaña y te hace sentir en el encuentro”, recordó.

Estadísticas de Ganiza Ortiz en el fútbol profesional colombiano

El momento donde el ex mediocampista besa el trofeo que le dio la estrella 14 a Millonarios el 16 de diciembre de 2012 - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

El último equipo a nivel profesional de Ortiz fue Estudiantes de Mérida, club que juega en la primera división del fútbol de Venezuela. En aquel club, según la recopilación de la página de estadísticas Soccerway, jugó un total de 20 partidos (entre los cuales disputó 10 encuentros como titular) y sumó 841 minutos.

En Colombia, su último equipo fue Unión Magdalena, en donde no tuvo la regularidad esperada: solamente jugó un total de 7 partidos (entre la segunda división del balompié nacional y la Copa Colombia) y jugó como titular en tres partidos.

A nivel general, Ganiza Ortiz jugó un total de 250 partidos a nivel profesional, de los cuales disputó 203 encuentros como titular y marcó cinco goles a nivel profesional en las ligas profesionales de fútbol:

29 de septiembre de 2012: Gol en el Millonarios 2-0 Junior

2 de abril de 2011: Gol en el Independiente Santa Fe 0-2 Millonarios

18 de septiembre de 2010: Gol en el Independiente Medellín 3-0 Cúcuta Deportivo

18 de febrero de 2010: Gol en el Independiente Medellín 2-1 Deportivo Cali

21 de noviembre de 2009: Gol en el Deportivo Pereira 1-2 Independiente Medellín

Con la camiseta de Millonarios, disputó un total de 107 encuentros por la liga colombiana de fútbol y marcó dos goles.

Palmarés de Ganiza Ortiz a nivel profesional

Independiente Medellín

Torneo Finalización 2009 ante Atlético Huila

Millonarios

Copa Colombia 2011 ante Boyacá Chicó

Torneo Finalización 2012 ante Independiente Medellín

FC Dallas

US Open Cup 2016 ante New England Revolution

MLS Support’s Shield en 2016

Chorrillo F.C de Panamá

Liga Profesional de Panamá en 2016