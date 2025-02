Fredy Guarín compartió en redes sentida reflexión sobre sus problemas con el alcohol: “No podía estar sin él”

A sus 38 años, conmocionado por su propia historia, se arrepintió de los errores del pasado y reveló su nuevo plan de vida. El talentoso mediocampista enfrentó con valentía su situación y abrió su corazón para hablar de su lucha contra las adicciones - crédito Los Informantes/YouTube

A través de sus redes sociales, Freddy Guarín, exjugador de fútbol de Millonarios y Boca Juniors, volvió a referirse a su adicción al alcohol y a la lucha que ha enfrentado durante varios años para superarla.

En sus historias de Instagram resumió en un par de párrafos cómo fue su relación con esta bebida, lo que le hacía sentir en su día a día y las razones por las que no era capaz de dejarla ni asumir su enfermedad.

De manera sincera, escribió: “Mi gran amigo, el alcohol. Durante mucho tiempo fue mi compañero y cómplice, no podía estar sin él, se convirtió en mi poder superior. Creía que todo era perfecto, todo me salía bien, me hacía reír y me hacía sentir poderoso... Le entregué mi vida por completo hasta el punto que, sin él, no podía dormir, y en ocasiones nos despertábamos juntos”.

El exfutbolista, de 38 años, que al parecer sigue esperando una nueva oportunidad en el fútbol, reconoce que, a pesar de todos los inconvenientes que vivió, este periodo también le entregó regocijo, aceptación y comprensión sobre diversas situaciones de su vida personal y todo lo que debía aprender.

“Mi gran amigo, el alcohol. Hoy me doy cuenta de lo que tenías que enseñarle a mi vida y quiero agradecerte, porque gracias a eso soy una mejor persona. Hoy sé que nuestra relación dio un giro: le entregué mi vida a Dios, quien tiene un poder más superior que el tuyo”, se lee en un fragmento de la publicación que el colombiano compartió.

Guarín es consciente de que su relación con el alcohol siempre estará presente, pero asegura que la ha transformado y que lucha un día a la vez para sostenerse en su proceso de recuperación.

Finalmente, envió un mensaje a todas aquellas personas que están atrapadas en el alcoholismo, recordándoles que el primer paso para abrir un nuevo camino es “aceptar su condición. Aún estamos a tiempo de buscar ayuda. ¡Deja que Dios haga su obra en ti! Un día a la vez”.

Su adicción, sumada al acceso a una vida de lujos y excentricidades desde una edad temprana, lo llevó a perder a su familia, sus amigos y a desvanecerse en el mundo del fútbol. En una entrevista para Los Informantes, reveló detalles desconocidos que han marcado su vida durante años, mientras la bebida lo consumía en medio de las sombras.

Tras su paso por clubes de Colombia, América y Europa, en 2015 llegó a China para jugar en el Shanghái Shenhua, donde sus ingresos eran en euros. Fue en ese momento cuando se desconectó de todo y comenzó a vivir como un magnate, sin ser consciente de sus actos, pues para entonces su adicción al alcohol estaba profundamente arraigada.

“Allá me pagaban en euros. Me levantaba, iba a entrenar y, apenas volvía, empezaba a tomar. Me compré un avión privado, era muy soberbio y ni recuerdo cuánta plata pasó por mis manos. He llevado hasta a 16 personas y todo lo pagaba yo. No tenía noción del dinero, ganaba mucho, lo mandaba todo para Europa y yo tenía una vida de lujo solo con los premios. Noche, rumba, yates, aviones, regalé plata”, recordó.

Luego de un tiempo fue fichado por el Vasco de Gama y allí, fue donde termino de soltar las riendas de su vida por completo, llegando al punto de intentar suicidarse sin tener conciencia de lo que estaba haciendo.

“Ya no medía el riesgo, pasaba días y días borracho por completo, me quedaba dormido del cansancio, me despertaba con la cerveza al lado y cuando me despertaba tomaba igual. Vivía en un piso 17 e inconsciente, llegué a saltar por el balcón, pero una red de contención evitó que yo muriese”, contó.

Fredy Guarín compartió en Instagram que cumplió seis meses de sobriedad - crédito @fguarin13/Instagram

En medio de la zozobra y reconocer que algo estaba fallando, decidió regresar a Colombia y allí fue cuando la situación se hizo pública cuando imágenes de él en estado de embriaguez y luchando con uniformados de la policía para ingresar a un hospital se hicieron virales.

Desde allí, tomo la decisión de iniciar un proceso de rehabilitación a conciencia y ya han pasado seis meses de sobriedad en los que se ha apoyado en su familia, sus amigos y el personal de la salud que lo apoya en el proceso.