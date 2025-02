Así fue la expulsión de Jhon Jáder Durán con Al Nassr: insólita agresión del colombiano ante Al Ettifaq

Jhon Jáder Durán salió expulsado por primera vez con Al Nassr, en la derrota por 3-2 frente a Al Ettifaq - crédito Stringer/REUTERS

Al Nassr sufrió un duro golpe en su pelea por quedarse con el título de la Saudi Pro League, luego de caer ante Al Ettifaq por 3-2, por la fecha 21 en Riad y con el colombiano Jhon Jáder Durán de titular, disputando su cuarto partido desde que llegó a Arabia Saudita.

Sin embargo, el colombiano fue expulsado del compromiso por una insólita agresión a un rival en el campo de juego en los últimos minutos, que Cristiano Ronaldo le protestó al juez central, que no dudó en mostrarle la tarjeta roja para que saliera a las duchas antes del pitazo final.

De esta manera, Al Nassr perdió una oportunidad importante para mantenerse en la pelea por el título local, en el que se encuentra cuarto con 44 puntos y a ocho del líder Al Ittihad, al que le falta un compromiso y puede alargar su poderío en el campeonato y asegurar el trofeo.

La expulsión de Durán en Arabia

A lo largo de su carrera, el delantero colombiano ha sido blanco de polémicas por su actitud, además de que en los últimos meses se tornó en alguien agresivo en la cancha y eso le costó aquella expulsión con Aston Villa ante Newcastle, que le acarreó tres jornadas de castigo.

Durante el encuentro del Al Nassr ante Al Ettifaq, por la fecha 21 de la Saudi Pro League, Jhon Jáder Durán salió expulsado en los últimos minutos por agredir a un rival en la cabeza, que quedó captado en cámara y que hasta el mismo Cristiano Ronaldo protestó ante el juez central.

El delantero colombiano golpeó en la cabeza a un rival de Al Ettifaq y vio la terjeta roja - crédito SSC

Todo ocurrió a los 95 minutos, en el momento en que el cuadro local en Riad estaba perdiendo por 3-2 en condición de local y buscaba la manera de jugar rápido para llegar a la igualdad, pero el colombiano acabó todos los planes con una acción descalificadora y que lo puso en el ojo del huracán.

Jhon Jáder Durán golpeó con mano abierta a Abdulellah Al-Malki, cuando el jugador pasó un balón y el Al Nassr, al parecer, quería cobrar en velocidad una acción parada, dejando al futbolista en el suelo y, por esa razón, el árbitro Kirill Levnikov le mostró la cartulina roja.

El momento en que Cristiano Ronaldo protestó por la expulsión a Jhon Jáder Durán en Al Nassr - crédito @aawsat_spt/X

Pese a la protesta de Cristiano Ronaldo por la expulsión, Durán salió con mucho inconformismo y resignación ante la mirada de los aficionados, que también salieron decepcionados por la derrota y que perderán a su delantero por un buen tiempo, ya que la sanción sería fuerte.

“No te puedes descuidar”

Iván Reyes, agente de Jhon Jáder Durán, reveló detalles sobre cómo fue el fichaje de Jhon Jader Durán con Al Nassr, que fue el más costoso de un futbolista colombiano al alcanzar los 90 millones de euros, junto con variables, y arriesgando su regreso al fútbol europeo por llegar a una liga de menor nivel.

“El olfato goleador no lo va a perder, nosotros lo hablamos con él: tienes que hacer tu entrenamiento personal, tú no te puedes descuidar. Pero es lo que decimos, ¿tú cómo dices que no? Al club le pagan mucho, el jugador gana mucho...”, mencionó el empresario en el programa Fútbol Sin Cassette.

Jhon Durán llegó a Al Nassr como una de las estrellas del equipo para 2025 - crédito Al Nassr

Según Reyes, Durán pensó en el bienestar de su familia y que esa cantidad de dinero, que ronda los 20 millones de euros, le ayudará a asegurar su futuro en poco tiempo: “Todo el mundo quiere la gloria deportiva, pero también la gente quiere asegurarse el futuro. Juegas por el futuro de tu familia”.

“Lo que haces en diez años en Europa, allá te lo pagan en uno. La carrera del futbolista es corta, todo te puede pasar, y hubo muchas críticas. Sin embargo, hubo más aceptación que críticas, porque muchos futbolistas de la selección lo felicitaron, y le dijeron ‘usted vaya por su familia’, no se va a olvidar de jugar fútbol”, añadió.