Deportivo Pasto respondió a rumores de sobornos previo al partido contra Millonarios en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Deportivo Pasto ha sumado seis puntos en los cuadrangulares y ya no tiene chances de avanzar a la final de la Liga BetPlay II-2024 - crédito Deportivo Pasto

La Liga BetPlay II-2024 definirá a los dos equipos finalistas este domingo 8 de diciembre cuando se jueguen los cuatro partidos que restan para culminar los cuadrangulares semifinales. Cinco equipos (Millonarios, Atlético Nacional, Junior, Once Caldas y Deportes Tolima) son los que llegan con vida a la sexta fecha.

El fútbol colombiano en 2024 se ha visto envuelto en múltiples polémicas por diferentes motivos: decisiones arbitrales, interpretaciones reglamentarias y hasta supuestos amaños de partidos. Para la última jornada esto no es excepción y en redes sociales el periodista Julián Céspedes insinuó una “delicada situación” que tenía el camerino de Deportivo Pasto “destrozado”.

Post de Julián Céspedes sobre situaciones irregulares en el Deportivo Pasto - crédito X/@JulianMCespedes

“¡Atentos! Me cuentan varios integrantes del Deportivo Pasto información muy delicada que estoy confirmando. No es solo referente al partido de hoy Pasto vs Millonarios sino también al juego Nacional - Pasto. El camerino está destrozado. En un rato les cuento” escribió el ex empleado de Win Sports en un post de X.

El Deportivo Pasto, a través de su perfil oficial en esta red social, respondió a las acusaciones del comunicador, exigiéndole la publicación y la respectiva denuncia ante las autoridades pertinentes: “Lo invitamos a denunciar ante la opinión pública y las autoridades competentes cualquier hecho de demostración antifútbol que no esté alineada a la leal y transparente competencia”. Esta información fue complementada por Julián Capera que aseguró que el cuerpo técnico desmintió los rumores sobre sobornos a jugadores.

El encuentro entre los Volcánicos y Millonarios tendrá lugar a las 7:00 de la noche en el estadio Libertad de Pasto. La victoria de los Embajadores los clasifica directamente a la final. El empate también le conviene, siempre y cuando Atlético Nacional empate o pierda contra Santa Fe. Por último, la derrota podría darle la clasificación, pero deberá esperar la victoria de los Cardenales en condición de local ante los Verdolagas.

Afiche del partido Deportivo Pasto vs. Millonarios - crédito Deportivo Pasto

Pasto en sus redes sociales posteó el afiche de promoción del partido con un claro mensaje que promueve el Fair Play en esta instancia final del campeonato: “Con profesionalismo y pundonor, el volcán buscará cerrar de la mejor manera posible su participación en la Liga Betplay 2024-2 cuando enfrente el día de mañana a Millonarios desde las 7:00 pm en el gramado del Departamental Libertad de la capital nariñense”.

Once Caldas le hace exigencia a la Dimayor para última fecha de cuadrangulares de Liga BetPlay: preocupa arbitraje

Once Caldas solicitó veeduría para la fecha definitiva para los cuadrangulares del grupo B -crédito @oncecaldas/X

Once Caldas ha solicitado a la Dimayor que se garantice la transparencia en el arbitraje de la última jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Esta petición se suma a la realizada previamente por Atlético Nacional, en un contexto donde cinco equipos compiten por dos lugares en la final del torneo. La preocupación por el arbitraje ha aumentado debido a decisiones polémicas en partidos anteriores, como el polémico penal sobre Falcao García en un encuentro contra Atlético Nacional.

La sexta jornada de los cuadrangulares, programada para el domingo 8 de diciembre, promete ser una de las más emocionantes de los últimos años. En el grupo A, Once Caldas, junto con Atlético Nacional, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, luchan por un puesto en la final. Mientras tanto, Millonarios lidera el grupo B. La tensión es palpable, y los equipos han expresado su preocupación por el nivel del arbitraje, que ha sido objeto de críticas por decisiones consideradas erróneas.

En un comunicado, Once Caldas ha solicitado la designación de veedores arbitrales para los cuatro partidos de la última fecha, con el fin de asegurar la imparcialidad y justicia en los encuentros decisivos. La petición fue publicada en la cuenta de X del club manizaleño, donde se enfatizó la importancia de mantener los valores del fútbol y garantizar una competencia justa.