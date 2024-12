EN VIVO - Once Caldas vs. América de Cali: fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay

16:09 hs

Así están las cuentas para los equipos del Grupo B

La jornada 5 será decisiva para los clubes que conforman el grupo B - crédito Jesús Avilés / Infobae

Tolima: Los dirigidos por David González son los favoritos para clasificar a la final. Si ganan ambos partidos, avanzarán, aunque también podrían clasificar con una victoria y un empate. En caso de empatar ambos encuentros, dependerán de que Once Caldas no le gane a América o que los Diablos Rojos no sumen los seis puntos restantes. Si pierden ambos partidos, dependerán de otros resultados.

Once Caldas: Los comandados por Hernán Darío Herrera tienen opciones de llegar a la final, pero deben ganar ambos partidos. Si vencen a América en la quinta fecha y empatan en la última ante Deportes Tolima en Ibagué, dependerán de que Tolima no gane ante Junior de Barranquilla. Si empatan ambos encuentros, solo podrán clasificar si Tolima pierde ante Junior y si Junior no derrota a América en la fecha 6. En caso de ganar uno y perder el otro, también dependerán de otros resultados.

América de Cali: Los vallecaucanos, dirigidos por el uruguayo Jorge “Polilla” Da Silva, todavía pueden soñar con la clasificación gracias al “punto invisible”, pero dependen de otros resultados. Si ganan ante Once Caldas en Manizales y Junior de Barranquilla en Cali, necesitarán que Tolima no sume más de tres puntos en los partidos restantes. Si vencen a Once Caldas y empatan con Junior, dependerán de que Tolima empate al menos uno de sus dos encuentros pendientes y de que Once Caldas no gane en la última fecha, siempre y cuando el encuentro en Manizales termine empatado el 4 de diciembre de 2024.