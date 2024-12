Kevin Londoño reveló la terrible razón por la que no volverá a Santa Fe: “Nunca voy a aceptar que humillen a mi familia”

Kevin Londoño , jugador del Deportivo Pasto confesó la razón por la que no volverá a vincularse a Santa Fe - crédito Colprensa

Deportivo Pasto eliminó a Independiente Santa Fe en la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales, con una remontada en los últimos cinco minutos del partido.

El equipo nariñense, también conocido como ‘los volcánicos’, logró igualar y luego dar vuelta a un encuentro que comenzó con desventaja, tras el gol de Santa Fe a los 13 minutos del primer tiempo.

El delantero de Deportivo Pasto Daniel Moreno Mosquera fue el autor de los dos goles que le dieron la victoria al equipo nariñense, manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificar a la gran final de la Liga Betplay 2024-II. Con esta derrota, Independiente Santa Fe quedó eliminado de la lucha por el título, a falta de dos fechas para que concluyan los cuadrangulares semifinales.

La confesión de Kevin Londoño

Al finalizar el encuentro, los periodistas buscaron a los diferentes protagonistas del partido, y entre los consultados apareció el volante ofensivo Kevin Londoño, quien actualmente viste los colores del Deportivo Pasto, pero el año pasado jugó con Independiente Santa Fe. Sin embargo, los cardenales lo cedieron al conjunto volcánico para la presente temporada 2024.

Hubert Bodhert llegó con algunos refuerzos recomendados por él, que no terminaron de cuadrar en Independiente Santa Fe, uno de ellos fue el volante Kevin Londoño - crédito / Diseño Infobae

El jugador oriundo de Antioquia confesó al medio deportivo Unido 360 que no piensa volver a Santa Fe, pese a que los Cardenales tienen su pase. Afirmó que desea quedarse en el conjunto nariñense: “Mi decisión sigue en pie, voy a terminar mi vínculo con Santa Fe y esperar que se pueda hacer una renovación con el Deportivo Pasto”.

Según las revelaciones de Londoño, todo se originó a raíz del maltrato que él y su familia experimentaron dentro de la institución cardenal. El volante ofensivo de 31 años reconoció que su paso por Santa Fe no fue el más exitoso a nivel deportivo, pero subrayó que hubo situaciones que, bajo ningún pretexto, se pueden justificar, específicamente un incidente que involucró a su esposa e hijo.

Kevin Londoño celebrando la victoria 2-1 sobre Independiente Santa Fe en el Campín - crédito Colprensa

“Mi palabra sigue en pie, yo quiero salir del equipo. Siempre he sido una persona muy aguerrida en mi trabajo, a pesar de que he tenido momentos muy difíciles. Siempre he reconocido cuando he estado mal y cuando he estado bien. Sé que tuve un momento muy difícil en Santa Fe futbolísticamente, donde quizás no llegué en mi mejor nivel por no haber tenido la pretemporada o por las cosas que quieran. Lo acepto, pero nunca voy a aceptar que humillen a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Siendo jugador de Independiente Santa Fe, dejaron entrar a familias y le cerraron la puerta en la cara a mi esposa y a mi hijo. Eso no lo voy a permitir. Que me humillen a mí, soy un jugador, no pasa nada, pero a mi familia no”, expresó el jugador.

Victoria del Pasto y eliminación cardenal

En un vibrante final de partido, Deportivo Pasto logró una remontada agónica sobre Independiente Santa Fe, venciendo 2-1 en El Campín y manteniendo vivas sus ilusiones de clasificar a la final de la Liga BetPlay 2024-II. A pesar de haber comenzado en desventaja tras un penalti convertido por Hugo Rodallega (12′), el equipo nariñense nunca perdió la esperanza. Durante la primera mitad, Santa Fe dominó, pero el conjunto visitante fue tomando confianza conforme avanzaba el encuentro.

Pasto se encuentra en la tercera posición con 6 puntos, uno menos que el segundo Nacional. Santa Fe está en la última casilla con 0 unidades - crédito Colprensa - Cristian Bayona

A los 90 minutos, Daniel Moreno igualó el marcador para Pasto con un golazo de chilena que sorprendió a la defensa local. La tensión aumentó, y a dos minutos del final, Moreno volvió a aparecer, esta vez para sellar la victoria con otro gol que dejó a Santa Fe eliminado con dos fechas por jugar.

Con este triunfo, Pasto mantiene vivas sus opciones de clasificar a la gran final, mientras que Santa Fe, sin posibilidades de avanzar, ve cómo se esfuma su sueño de pelear por el título.