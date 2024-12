Liga BetPlay 2024-II: así quedó la tabla de posiciones del grupo B de los cuadrangulares tras el triunfo de América y Once Caldas

América y Once Caldas ganaron sus respectivos partidos en los cuadrangulares del grupo B - crédito América de Cali/Colprensa

En la tarde y noche del domingo 1 de diciembre de 2024, se jugó la tercera fecha del grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay del segundo semestre de la Liga BetPlay.

América de Cali se enfrentó a Deportes Tolima, mientras que Once Caldas disputó su partido contra el Junior de Barranquilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A primera hora, América derrotó 4-2 al equipo dirigido por David González en el estadio Pascual Guerrero. Los goles a favor del equipo Escarlata fueron hechos por Cristian Barrios, Adrián Ramos y Edwin Velasco, mientras que para el Tolima los goles estuvieron a cargo por Brayan Guzmán y Brayan Gil.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Jorge ‘Polilla’ da Silva suma cuatro puntos, motivo por el cual sigue vivo para llegar a la final del segundo semestre del torneo.

América de Cali suma cuatro puntos en el cuadrangular B y sigue con aspiraciones de llegar a la final de la Liga BetPlay - crédito @americadecali/Instagram

Once Caldas, por su parte, derrotó 2-1 al Junior de Barranquilla. El equipo de Hernán Darío ‘el Arriero’ Arriera comenzó perdiendo el partido, debido a que Carlos Bacca, al minuto 40 del primer tiempo, logró abrir el marcador a favor del conjunto Tiburón. Los goles de la remontada del Once Caldas fueron hechos por Dayro Moreno y Esteban Beltrán.

Tabla de posiciones del grupo B

Deportes Tolima: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Once Caldas de Manizales: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 1) América de Cali: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Junior de Barranquilla: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -1)

Tabla de posiciones del cuadrangular B - crédito captura de pantalla

Declaraciones de los técnicos

Jorge ‘Polilla’ da Silva, técnico del América de Cali, una vez terminado el encuentro contra el Deportes Tolima aseguró en rueda de prensa lo siguiente: “No me gusta analizar los rivales. Hoy el cambio grande lo tuvo América. Obligó a Tolima a jugar de determinada manera (…) América salió a proponer, otro resultado que no fuera la victoria nos dejaba eliminados. No fue solamente que metimos, que empujamos. Había que reaccionar y lo hicieron de una manera espectacular”.

Y agregó: “Hicimos un muy buen partido. En el primer tiempo, Tolima nos llega dos veces en 45 minutos. Nosotros propusimos el partido en su campo, generamos varias situaciones. Nos faltó tener la puntería para aumentar el marcador. Este grupo tiene carácter, personalidad, tuvimos que hacer cambios que nos dieron resultado.

Jorge 'Polilla' da Silva resaltó la victoria del América de Cali contra el Deportes Tolima - crédito Vizzor Image/América de Cali

Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera, técnico del Once Caldas, una vez finalizado el partido contra el Junior de Barranquilla afirmó en rueda de prensa que el cambio del equipo en el segundo tiempo fue “un regaño el verraco, eso fue lo que cambió”.

“Nosotros vimos que había jugadores que estaban muy bajitos, no estaban en el partido y los tuvimos que meter con un regaño, debíamos mejorar muchas cosas, atacar más, taparle las bandas a Junior, quitarles a Cantillo que estaba lanzando mucho”, aseveró el técnico del Blanco Blanco.

Y agregó: “Mis jugadores comprendieron que era una final para nosotros. Felicitarlos, felicitar a Beltrán que entró muy bien, es jugador de la casa, de Manizales, demostró cosas muy grandes y que siga jugando así, se lo merece, lo que hizo me cambió la historia del partido”.

Fecha cinco

La División mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), entregó la programación de la fecha cinco de la fase de cuadrangulares de la Liga BetPlay del segundo semestre.

El grupo B será el encargado de iniciar la doble jornada el 4 de diciembre iniciando con el partido entre Once Caldas y América de Cali en el estadio Palogrande de Manizales a las 6:30 p. m.

Posteriormente, se llevará a cabo el duelo entre Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla. El escenario deportivo será el estadio metropolitano Roberto Meléndez de la capital del Atlántico, a las 8:30 p. m.

América cuenta con el "punto invisible", motivo por el cual sigue con aspiraciones clasificar a la final del Fútbol Profesional Colombiano - crédito Deportes Tolima

El 5 de diciembre terminará la fecha con el juego entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto, el estadio asignado es el metropolitano de Itagüí en el departamento de Antioquia, juego que será a las 6:30 p. m.

El cierre está a cargo de una nueva edición del clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a las 8:30 p. m.