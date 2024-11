Desde el gol hasta el final del partido: estos fueron los gestos de jugadores que fueron señalados de provocadores

Marino Hinestroza y Alfredo Morelos fueron de los jugadores que realizaron algunos gestos a la hinchada de Millonarios - crédito Captura de video @mianbausa/TikTok

La victoria de Millonarios sobre Atlético Nacional por 2-1 en el estadio El Campín, por la tercera jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, no fue lo causó debate entre los aficionados, sino las nuevas críticas por los festejos calificados como provocadores por parte de sus jugadores.

Se conocieron una serie de gestos que los futbolistas del verde le hicieron a los aficionados durante el encuentro, que se suman a la celebración de Marino Hinestroza al momento de su gol para el descuento, al usar uno de los banderines del tiro de esquina como servilleta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Cabe recordar que Efraín Juárez, técnico de Nacional y que fue sancionado por el mismo hecho, defendió a sus jugadores por ese tema, pero el periodista Carlos Antonio Vélez lanzó una dura crítica al cuadro verde por esa situación que se volvió recurrente en cada juego.

Polémicos gestos en el gol verde

El Superclásico entre Millonarios y Atlético Nacional se dio en un ambiente con las emociones a flor de piel, dado que venían ganando sus respectivos juegos de los cuadrangulares y el que ganara se quedaba con el liderato en solitario del grupo A.

Luego de la anotación de Leonardo Castro a los tres minutos, Marino Hinestroza empató a los 28 con un pase de Alfredo Morelos, al que se vio realizando gestos calificados como provocadores a la afición azul, al momento en que su compañero festejaba el tanto.

Este fue el gesto del delantero de Atlético Nacional, al momento del gol de Marino Hinestroza en El Campín - crédito @winsportstv/Instagram

Poco tiempo después de que el atacante del verde mandara el balón al fondo de la red, el goleador abrió y cerró su mano derecha frente a los hinchas de la tribuna oriental sur, mientras el resto de sus compañeros abrazaban a Hinestroza en medio de objetos que le lanzaron.

El hecho quedó en una cámara exclusiva del canal deportivo Win Sports, que no se vio durante la transmisión del compromiso el viernes 29 de noviembre y de la cual, por el momento, no hay un pronunciamiento de Dimayor si habrá o no alguna clase de sanción.

Polémica al final del partido

Con el pitazo final, los jugadores de Millonarios celebraron a rabiar la victoria que los colocaba como líderes del grupo A, que era el objetivo con los tres encuentros ganados en Bogotá, mientras los hombres del conjunto visitante se retiraban inmediatamente al camerino.

Al momento de tomar las escaleras, algunos jugadores de Nacional retaron a los hinchas azules de cara al compromiso de la cuarta jornada de los cuadrangulares, que será el lunes 2 de diciembre en el Atanasio Girardot y que será determinante en el camino a la final.

Al menos cuatro futbolistas del verde se les vio en actos polémicos hacia los aficionados de Millonarios, al terminar el duelo ganado por el azul por 2-1 - crédito @mianbausa/TikTok

Hombres como Jorman Campuzano, Sebastián Guzmán, Alfredo Morelos y Marino Hinestroza, se les vieron con gestos provocadores al mover sus dedos y señalar arriba, haciendo alusión, al parecer, a que buscarán la revancha en la capital antioqueña.

“En la cabeza tiene poco”

Carlos Antonio Vélez envió un mensaje en su cuenta de X sobre la actuación de Marino Hinestroza, que pese a ser el jugador más destacado del partido en Nacional, también lo criticaron por su festejo en el gol y su actitud en la cancha que por poco le cuesta la segunda amonestación.

Esta fue la crítica contra Marino Hinestroza por su celebración ante Millonarios - crédito @velezfutbol/X

“No puede borrar con el codo lo que hace bien con la mano. Con la pelota es muy bueno, pero parece que en la cabeza tiene poco. Gesto provocador ese de limpiarse la boca con el banderín. Pero también es cierto que le dan muy mal ejemplo desde la cabeza. Como le celebran al DT los excesos, creerá él que es un gesto plausible. Mala vaina”, escribió el comunicador.