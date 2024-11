Esta es la fecha para el clásico Santa Fe vs. Millonarios por los cuadrangulares de Liga BetPlay: Dimayor está molesta

Independiente Santa Fe y Millonarios son dos de los equipos que disputan los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay volvió a entrar en polémica por el calendario de competencias, que luego de las dificultades por la organización del Mundial Femenino Sub-20 en cuatro sedes, ahora se le suma el tema de los conciertos y la Copa Colombia en cuadrangulares.

El clásico Santa Fe vs. Millonarios, que no se pudo jugar el 25 de noviembre, ya tiene fecha confirmada para su realización, que de paso afectará la realización de las siguientes jornadas de las semifinales por la falta de tiempo para el descanso de jugadores.

Cabe recordar que la decisión de aplazar el compromiso fue por decisión de la comisión de seguridad y convivencia, debido a que la presentación de Iron Maiden el domingo 24, un día antes del juego, y el principal problema era el desmonte de la tarima en la zona sur del campo de juego.

Nueva fecha para el Clásico Capitalino

Luego de que el comité de seguridad anunciara que se debía aplazar el compromiso por el desmonte de la tarima del concierto, que finalmente no se llevaría a cabo en menos de 24 horas, los dos clubes, el grupo Sencia y el Distrito estaban a la espera de la decisión de Dimayor.

En un comunicado el 22 de noviembre, se confirmó que el partido de Santa Fe y Millonarios será el martes 26 de noviembre a las 8:00 p. m., en el estadio El Campín, por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

“Desde un principio la organización del concierto de Iron Maiden manifestó su capacidad y voluntad de desmontar parcialmente la estructura para el mismo lunes 25 de noviembre, sin embargo, el día de ayer se recibió comunicación por parte de la Comisión Distrital para la Seguridad, Comodidad y Convivencia de Bogotá -CDSCCB-, relativa a la imposibilidad de garantizar la seguridad para el encuentro”, decía el documento.

Dimayor se mostró molesta por el aplazamiento, al señalar que “afecta gravemente un calendario congestionado, considerando que tanto Censia, como los promotores del concierto y la División Mayor, hicieron sus mayores esfuerzos por garantizar que el partido se desarrollará en la fecha inicialmente pactada”.

“La Dimayor, constantemente trabaja de la mano de las autoridades locales para garantizar que las actividades culturales y el fútbol puedan convivir, pero por supuesto nuestros esfuerzos serán siempre dirigidos a priorizar la actividad del Fútbol Profesional. Seguimos trabajando para ajustar la programación de las últimas fechas del calendario y poder disfrutar de la fiestas de las finales en todo el país”, finalizó.

“No había garantías para el encuentro”

En charla con la emisora Blu Radio, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, reveló detalles de la reunión en la que se decidió el aplazamiento del partido contra Millonarios, pactado inicialmente para el 25 de noviembre, por el concierto de Iron Maiden.

“En horas de la mañana del 21 de noviembre, tuvimos una reunión en la que Sencia, la Dimayor y el promotor, IDRD y Santa Fe, determinamos que no había garantías para el encuentro. Esa decisión la recibió Dimayor y en la tarde insistía que debía jugarse el lunes, así que se convocó a la comisión de seguridad y determinó de que no se podían brindar las garantías”, dijo el directivo.

Sobre el cambio en el calendario de competencias, Méndez señaló que “para todos es igual porque Dimayor tomará medidas, no sé qué hará al respecto. Tienen el balón en la cancha, me tocó presionar porque programar un partido lunes o martes no es fácil, hay que hablar con la logística y no se programa de un día para otro”.

De otro lado, el presidente de Santa Fe reconoció que el promotor del concierto fue sincero sobre el desmonte de la tarima: “Quería felicitar al empresario, fue claro que lo que arma en cinco días no lo puede desarmar en uno y no se podía comprometer a entregar el estadio ese mismo día”.