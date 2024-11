“Oye, te hablo desde la prisión”: estos son los mejores memes de Efraín Juárez tras ser retirado por la Policía por incitar a la violencia

El entrenador mexicano nuevamente protagonizó una polémica, en esta vez las autoridades debieron intervenir - crédito Montaje Infobae (Colprensa/Captura de pantalla)

El clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, disputado para definir un finalista de la Copa Betplay 2024 (o Copa Colombia), dejó como ganador al equipo Verdolaga.

Nacional se medirá ante América de Cali en una serie de ida y vuelta, donde se definirá el campeón del certamen que reúne a equipos de las categorías A y B del fútbol colombiano.

Pese a la euforia por el triunfo global (2-1) y el pase a la final, en Atlético Nacional persiste la preocupación por la situación de su entrenador, Efraín Juárez.

Al término del juego de vuelta contra Independiente Medellín, el técnico fue escoltado por la Policía Nacional y la Personería de Medellín, luego de hacer gestos ofensivos hacia la tribuna de los hinchas del Poderoso.

La situación escaló rápidamente, y en plena rueda de prensa las autoridades intervinieron para llevar al entrenador mexicano a rendir su versión de los hechos, tras una serie de reacciones captadas por cámaras y presenciadas por aficionados.

La provocación de Juárez generó tal indignación que algunos hinchas intentaron ingresar al campo, lo que hizo necesaria la presencia de la fuerza pública para controlar la situación.

La polémica en torno a Efraín Juárez, entrenador de Atlético Nacional, ha desatado una ola de memes y burlas en redes sociales. Tras su controvertido gesto hacia la tribuna de los hinchas de Independiente Medellín y su posterior retiro del estadio escoltado por la Policía, los aficionados del fútbol colombiano no tardaron en reaccionar con humor en las plataformas digitales.

Los memes, que abundan en en las diversas redes sociales donde aprovechan la situación para hacer referencia al ambiente carcelario, insinuando en tono de broma que Juárez “te habla desde la prisión”. Entre imágenes editadas y videos humorísticos, la situación del entrenador mexicano ha sido tema de chistes entre hinchas de todos los equipos, incluso entre seguidores de Nacional.

Desde ilustraciones que muestran al técnico detrás de rejas ficticias hasta videos en los que se le compara con personajes famosos, el ingenio de los aficionados ha generado miles de reacciones y compartidos. Aficionados de toda la Liga BetPlay han contribuido a viralizar el episodio, sumándose a la burla generalizada que dejó la nueva polémica de Efraín Juárez.

La aclaración de Juárez

En medio de la polémica, Juárez aclaró, antes de ser retirado por las autoridades, que el gesto realizado al final del partido fue dirigido a los directivos ubicados en los palcos, como una señal de celebración, y no como una provocación hacia la hinchada de Independiente Medellín, que ofició como local en el Atanasio Girardot.

“Los que estamos abajo, los jugadores junto con todo el cuerpo técnico estamos a unas palpitaciones tremendas. Si me hubieran tomado la presión, creo que explotaba. Entendiendo eso, nunca fue mi intención. Realmente sí pido una disculpa si ellos lo sintieron así. Estaba hablando con la gente del palco, con el presidente, con los directivos... Si los hinchas del DIM se sintieron molestos, no era para ellos. Si es así, les pido disculpas, pero no era para ellos”.

Posibles sanciones

De acuerdo con el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, Efraín Juárez podría enfrentar sanciones por su presunta provocación a la afición de Independiente Medellín. El artículo 65 del Código establece que toda persona que provoque al público durante un partido puede ser sancionada con una suspensión de dos a cuatro fechas y una multa de entre dos y ocho salarios mínimos legales mensuales. En caso de que dicha provocación incluya gestos obscenos, la suspensión podría aumentar a entre seis y diez fechas, junto con una multa de seis a diez salarios mínimos legales.

Estas sanciones buscan prevenir conductas que puedan incitar a la violencia o alterar el orden en los eventos deportivos, protegiendo la integridad y el ambiente de los partidos. En este caso, al tratarse de un entrenador que realizó gestos hacia la hinchada rival, el Comité Disciplinario podría determinar la aplicabilidad de estas disposiciones, evaluando la naturaleza de los gestos y el impacto sobre el público presente.