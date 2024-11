Juan Carlos Osorio se solidarizó con Javier Aguirre tras la agresión en Honduras: “Es un gran hombre de futbol”

El entrenador colombiano se pronunció tras la agresión que sufrió el entrenador de México en Honduras - crédito @dt.osorio/Instagram

Juan Carlos Osorio, exentrenador de la selección mexicana y actual director técnico del Club Tijuana, ha vuelto a hablar sobre la situación del combinado azteca.

Durante una conferencia de prensa en el Estadio Caliente, hogar de los Xolos, el risaraldense expresó su preocupación por el incidente que involucró a Javier Vasco Aguirre en el Estadio General Francisco Morazán en Honduras.

La agresión que sufrió el Vasco Aguirre

Javier Aguirre sonríe a las cámaras a pesar de salir descalabrado en el juego ante Honduras. (AFP)

Aguirre sufrió una lesión en la cabeza tras ser impactado por una lata de cerveza al finalizar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Lo único que lamento es lo de Don Javier, porque creo que no se lo merece, es un gran hombre de futbol (…) Y a cualquier ser humano que sea atropellado de esa manera, eso no debería ser permitido. Lo lamento por él, pero seguramente, sabiendo de su carácter y de su forma de ser, me imagino que hoy ya le da vuelta a eso y seguramente pensará en el próximo partido”, comentó el Míster, según declaraciones recogidas en el evento.

El técnico colombiano también aprovechó la ocasión para hablar sobre el formato de play-in de la Liga MX y el próximo enfrentamiento de su equipo contra las Águilas del América . Osorio minimizó la importancia de las bajas en el equipo rival, enfatizando que su enfoque está en mejorar la estrategia de su propio equipo y en preparar a sus jugadores para el desafío.

“No, yo no creo que sea ventaja porque, como en el juego anterior todos lo vimos, ellos tienen mucho apoyo en cualquier parte donde jueguen, no sé. Será un partido de igual a igual”, afirmó Osorio, refiriéndose al apoyo que el América recibe en sus partidos.

Juan Carlos Osorio tomó la dirección técnica de Xolos de Tijuana eb mayo de 2024 - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Finalmente, Osorio destacó la importancia de competir contra el mejor una vez posible del América para evaluar el nivel de su equipo. “Lo mejor de competir contra un club histórico es competir contra el mejor una vez que ellos puedan tener para poder uno llevarse una idea de dónde estamos situados”, concluyó el entrenador.

El encuentro entre Tijuana vs. América, válido por los Play-in de la Liga MX, está programado para el jueves 21 de noviembre a partir de las 10:00 p. m. (hora colombiana).

Desde que tomó las riendas del cuadro Manito en mayo del presente año, Juan Carlos Osorio ha dirigido por todas las competiciones un total de 19 partidos con registro de ocho victorias, cinco empates y seis derrotas.

La admiración de jugador del Tijuana por Juan Carlos Osorio

En declaraciones para el Gol Caracol, José Raúl Pantera Zúñiga, uno de los delanteros destacados del equipo, compartió su experiencia bajo la dirección de su compatriota, destacando la importancia que Osorio otorga al funcionamiento colectivo del equipo.

Zúñiga, que ha anotado cuatro goles en el torneo actual, explicó que la metodología de Osorio se centra en preparar a los jugadores para que aprovechen cada minuto en el campo. “Para él, lo más importante es el funcionamiento general del equipo”, afirmó el delantero colombiano, destacando la necesidad de estar siempre listos para influir positivamente en el juego.

El entrenador colombiano suma 19 encuentros al frente de Xolos de Tijuana - crédito @xolos/Instagram

El delantero también reveló que Osorio es particularmente exigente con los jugadores colombianos del equipo, esperando que sirvan de ejemplo en un país extranjero. “Nos exige un poco más por ser ‘compatriotas’ y porque estamos en un país que no es el nuestro”, comentó Zúñiga, que valora esta exigencia como una oportunidad para demostrar su capacidad.

Osorio, conocido por su perfeccionismo táctico, es considerado por Zúñiga como un experto en el tema. “Tácticamente, es un fuera de serie”, dijo el delantero, quien destacó la confianza que el equipo tiene en las estrategias del entrenador, lo cual se refleja en los resultados obtenidos.